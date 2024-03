Pietrarsa d’Amare: un viaggio nel Tempo e nella Storia al Museo Ferroviario di Pietrarsa

Tra passato e presente: “Pietrarsa d’Amare” offre un’esperienza nel cuore del Museo Ferroviario, tra personaggi storici e narrazioni avvincenti.

Contenuto sponsorizzato #adv

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa ospiterà l’evento “Pietrarsa d’Amare”, sabato 23 marzo 2024. Una performance itinerante che trasporterà i visitatori in un viaggio avvincente attraverso il tempo e la storia della ferrovia.

Un Viaggio nel Tempo

L’evento “Pietrarsa d’Amare” non è soltanto un’esibizione teatrale, ma un’esperienza culturale a tutto tondo che permette di incontrare dal vivo i personaggi storici che hanno lasciato un segno indelebile nella storia delle ferrovie. Tra questi, figurano l’inventore della locomotiva, George Stephenson, illustri membri della famiglia reale dei Borbone, l’ingegnere Armand Bayard de la Vingtrie e molti altri, ciascuno con la propria storia affascinante e col proprio unico contributo.

L’evento si svolgerà in due turni distinti con performance programmate per le ore 20:00 e le 21:30. Questo darà ai partecipanti la flessibilità di scegliere l’orario più adatto per immergersi in questa avventura storica e culturale.

Il costo del biglietto per partecipare a “Pietrarsa d’amare” è di € 15,00 a persona, un prezzo accessibile per un’esperienza così ricca e coinvolgente. La prenotazione è obbligatoria per garantire la propria partecipazione.

Per prenotare, è possibile contattare il numero 379 237 7322 o inviare una mail a info@mens-lab.it.

Pietrarsa d’amare: maggiori informazioni

Quando: Sabato 23 marzo

Sabato 23 marzo Orari: Ore 20:00 e 21:30

Ore 20:00 e 21:30 Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa Prezzo biglietto: € 15,00 a persona

€ 15,00 a persona Contatti e informazioni: 379 237 7322 / Email: info@mens-lab.it

Contenuto sponsorizzato #adv