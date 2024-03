Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 21 al 24 marzo 2024

© Napoli da Vivere

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città

Sagre e feste in Campania dal 21 al 24 marzo 2024, in tanti luoghi splendidi della nostra regione per stare di nuovo insieme ed assaporare i prodotti della nostra terra. Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi in anticipo. Buon fine settimana a tutti.

Viva la Vite: la mostra mercato dedicata ai vini naturali a Villa Pignatelli a Napoli

Domenica 24 e lunedì 25 marzo 2024 torna a Napoli Viva la Vite la grande mostra mercato dedicata ai vini naturali, con ben 60 vignaioli (dall’Italia e dall’estero) e 9 distributori con i loro banchi d’assaggio e tutti accomunati dalla medesima etica lavorativa. Nei prestigiosi spazi di Villa Pignatelli, sulla Riviera di Chiaia, i partecipanti troveranno degustazioni, incontri e laboratori e una particolare area food. Viva la Vite i vini naturali a Villa Pignatelli

A Materdomini, nell’avellinese, ritorna la Fiera Enogastronomica dell’Alta Valle del Sele

Ritorna a Materdomini, vicino Caposele, nella verde Irpinia, nei giorni del 22-23-24 Marzo 2024 la 3° Edizione di Sele in Food, la Fiera Enogastronomica dei buoni Prodotti Tipici Irpini e della Valle del Sele. A Sele in Food, saranno presenti le eccellenze locali agroalimentari territoriali. A Sele in Food oltre 60 espositori, per la seconda edizione della grande Fiera dei Prodotti tipici Irpini e della Valle del Sele. Nel corso della tre giorni di Fiera nella frazione Materdomini di Caposele presso il Centro Fieristico, saranno organizzati anche laboratori, degustazioni, dibattiti, convegni e intrattenimento per adulti e bambini. Non mancheranno momenti di riflessione, confronto e collaborazione e tantissimi e ottimi prodotti tipici dell’Irpina, della Valle del Sele. Sele in Food

A Montoro la “Passione di Cristo” la bella Via Crucis con 100 attori e 300 figuranti

Grande festa Domenica 24 Marzo 2024 a Misciano di Montoro nell’avellinese per la 41^ Edizione della Passione di Cristo, un bell’evento con tante scene accompagnate da colonne sonore importanti e interpretate da circa 100 attori e 300 figuranti che recitano tra la folla. La “Passione di Cristo” a Misciano di Montoro nell’avellinese, è una grande manifestazione che ripropone i momenti cruciali della Passione, dall’ultima cena alla Crocifissione sul Golgota. Un bell’evento che viene proposto fin dai primi anni ottanta dalla comunità della piccola frazione montorese organizzata dall’Associazione Culturale Via Crucis APS di Montoro. Passione di Cristo

La Sagra del Caciocavallo impiccato e Salsiccia a San Giorgio a Cremano

Arriva a San Giorgio a Cremano, vicino Napoli, il 22, 23 e 24 marzo 2024 la bella festa del Caciocavallo impiccato e della Salsiccia con anche tanta buona musica. Una grande festa con buon cibo e buona musica al parco urbano “Vincenzo Liguori” di via Aldo Moro. Nel parco Liguori ci saranno musica e animazione per questa festa che ci propone un piatto tipico della tradizione della Campania, il caciocavallo impiccato e la salsiccia, che troveremo a San Giorgio a Cremano assieme ad altre prelibatezze gastronomiche che potremo degustare per tre serate. Sagra del Caciocavallo impiccato e Salsiccia

La “Mostra mercato dell’antiquariato” a Napoli all’Ippodromo di Agnano

Ogni domenica mattina si tiene a Napoli una interessante Mostra mercato dell’Antiquariato negli ampi spazi all’interno e ai lati dell’Ippodromo di Agnano. Un appuntamento domenicale, pressochè fisso, organizzato dall’Associazione Il Mercante in Fiera nata da quella che era la Fiera Antiquaria Napoletana che si svolgeva per anni fra la Villa Comunale e Via Caracciolo, sul lungomare di Napoli. Oggi, la domenica mattina, dalle ore 07:00 alle ore 14:00, tutti i collezionisti, gli artigiani, gli amanti del genere e gli espositori di merce propria più in generale, potranno trovare oggetti antichi e dal fascino particolare ma anche esibire prodotti vintage, antiquariato e modernariato. Il mercato del vintage che si svolge ad Agnano è una bella occasione per trovare oggetti di una volta, dagli oggetti di antiquariato a quelli di modernariato e poi artigianato, usato, collezionismo, curiosità di ogni epoca e paese. “Mostra mercato dell’antiquariato”

Il “Villaggio Pasquale”a Mugnano del Cardinale

Domenica 24 Marzo 2024 a Mugnano del Cardinale in provincia di Avellino una festa per i più piccoli per una mattinata di allegria e divertimento. Torna il “Villaggio Pasquale”, un bell’evento a cura del Forum dei Giovani di Mugnano del Cardinale per far festa con i bambini per l’avvicinarsi delle festività pasquali.In Piazza Padre Pio ci saranno gonfiabili, giochi, carretto dei popcorn e zucchero filato e tante sorprese per i più piccoli, con un divertente spettacolo di animazione e una simpatica mascotte che regalerà un uovo a tutti i bambini partecipanti. Una simpatica iniziativa a Mugnano del Cardinale Domenica 24 Marzo, dalle ore 10.00 alle 13.00. Il “Villaggio Pasquale

A Napoli i Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica: date e piazze marzo e Pasqua

Anche per tutto il mese di marzo 2024 e nel periodo Pasquale in alcune piazze di Napoli i mercatini agroalimentari di Campagna Amica della Coldiretti con tanti ottimi prodotti della nostra terra a Km 0 Mercatini Agroalimentari di Coldiretti

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.