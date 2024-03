Sele in Food: nell’avellinese, ritorna la bella Fiera Enogastronomica dell’Alta Valle del Sele

A Caposele ritorna Sele in Food la grande Fiera dei Prodotti tipici Irpini e della Valle del Sele con oltre 60 espositori e gli ottimi prodotti della enogastronomia locale

Ritorna a Materdomini, vicino Caposele, nella verde Irpinia, nei giorni del 22-23-24 Marzo 2024 la 3° Edizione di Sele in Food, la Fiera Enogastronomica dei buoni Prodotti Tipici Irpini e della Valle del Sele.

Nel Centro Fieristico di Materdomini la bella manifestazione che oramai è un appuntamento fisso per la promozione gli ottimi prodotti della enogastronomia locale, ma anche del patrimonio artistico della zona, perché coinvolge imprenditori, associazioni di promozione del territorio e i consumatori che parteciperanno all’evento.

A Materdomini le eccellenze locali agroalimentari territoriali

Una grande Area espositiva nel Centro Fieristico di Materdomini in cui, per Sele in Food, saranno presenti le eccellenze locali agroalimentari territoriali. A Sele in Food oltre 60 espositori, per la seconda edizione della grande Fiera dei Prodotti tipici Irpini e della Valle del Sele.

Nel corso della tre giorni di Fiera nella frazione Materdomini di Caposele presso il Centro Fieristico, saranno organizzati anche laboratori, degustazioni, dibattiti, convegni e intrattenimento per adulti e bambini. Non mancheranno momenti di riflessione, confronto e collaborazione e tantissimi e ottimi prodotti tipici dell’Irpina, della Valle del Sele.

In fiera ci sarà l’orario continuato ed in particolare:

Venerdì 22 Marzo – 16.30-23.00

Sabato 23 e Domenica 24 Marzo – 10.00-23.00

Caposele, a cavallo tra la Verde Irpinia e la Valle del Sele, terra del sole, è una bella cittadina crocevia di turismo religioso, naturalistico ed enogastronomico che ci aspetta in questi giorni con tante iniziative. Nella zona Vinicio Capossela, il bravo cantautore, polistrumentista e scrittore dell’avellinese, ogni anno organizza il seguitissimo Sponz Festival, la grande festa itinerante tra i paesi dell’Alta Irpinia, un grande festival tra tante cittadine con tantissimi eventi e concerti gratuiti.

Maggiori informazioni – Sele in Food

