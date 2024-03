Viva la Vite: la mostra mercato dedicata ai vini naturali a Villa Pignatelli a Napoli

Ph Facebook Viva la Vite

A Napoli la mostra mercato dei vini naturali con ben 60 vignaioli e 9 distributori per Viva la Vite, tutti che rispettano la natura non utilizzando la chimica in vigna e in cantina, e scelgono di rispettare la terra e l’uva utilizzando anche una quantità di anidride solforosa limitata (inferiore a 60mg/l).

Domenica 24 e lunedì 25 marzo 2024 torna a Napoli Viva la Vite la grande mostra mercato dedicata ai vini naturali, con ben 60 vignaioli (dall’Italia e dall’estero) e 9 distributori con i loro banchi d’assaggio e tutti accomunati dalla medesima etica lavorativa.

Nei prestigiosi spazi di Villa Pignatelli, sulla Riviera di Chiaia, i partecipanti troveranno degustazioni, incontri e laboratori e una particolare area food.

Viva la Vite Napoli la mostra mercato dedicata ai vini naturali

A Napoli Viva la Vite arriva subito dopo il successo ottenuto a Pescara per la 2° Edizione della versione campana della manifestazione dove, oltre all’aspetto enologico, ci sarà anche una curata Area Food con particolari Menù

I vignaioli presenti a Viva la Vite rispettano la natura non utilizzando la chimica in vigna e in cantina, e scelgono di rispettare la terra e l’uva utilizzando anche una quantità di anidride solforosa limitata (inferiore a 60mg/l).

A Viva la Vite una folta rappresentanza dalla Campania

I produttori della Campania che parteciperanno sono i seguenti: (lista in aggiornamento)

Casebianche – Torchiara (SA)

Fontana Falcone – Conca della Campania (CE)

Robb de Matt – Foglianise (BN)

Cantina Francesca – Apollosa (BN)

2vite – Napoli (NA)

Cautiero – Frasso Telesino (BN)

Officina Consenso – Sorbo Serpico (AV)

Vignaioli Campani Riuniti: Aia delle Monache, Vallisassoli, Salvatore Magnoni, Az. Agr. Giovanni Iannucci, Cantine Matrone

Terre dell’Angelo – Alife (CE)

I Cacciagalli – Teano (CE)

Cantina Montruano – San Lorenzello (BN)

La Cantina di Enza – Montemarano (AV)

Cantina Giacomo Simone – Castelvenere (BN)

Anima Garibaldina – Piedimonte Matese (CE)

Il Trave – Ariano Irpino (AV)

Un appuntamento da non perdere per i wine lover, e per tutti coloro che vogliono scoprire il mondo del vino naturale. – Prezzi d’ingresso tra 15 e 25 euro – Orari di apertura – Domenica 24 (11.00-19.00) – Lunedì 25 (11.00-18.30).

