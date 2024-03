Celesti Armonie: concerti gratuiti a Napoli nella chiesa di San Giovanni a Carbonara

A Marzo dei concerti gratuiti da non perdere a Napoli nella splendida chiesa di San Giovanni a Carbonara, il Pantheon degli Angioini, un gioiello assoluto di bellezza.

Nella splendida chiesa di San Giovanni a Carbonara a Napoli l’Associazione Discantus terrà dei concerti gratuiti per festeggiare i suoi quarant’anni di attività. Un ciclo di concerti in una tra delle perle più preziose tra le innumerevoli chiese di Napoli, quella di San Giovanni a Carbonara un luogo stupendo e ricco di storia. I concerti sono un momento di festa per la longeva attività dell’Associazione Discantus, ma anche un’occasione per far ammirare ed apprezzare ai tanti napoletani e turisti che affollano la città un gioiello assoluto di bellezza quale è la meravigliosa chiesa di San Giovanni a Carbonara.

I prossimi concerti gratuiti a San Giovanni a Carbonara

Già svolti due straordinari concerti uno che ha visto la rara esecuzione del Requiem Pro Defunctis di Domenico Cimarosa, e l’altro “ Candida Guida” con un appassionante parallelo tra il ‘700 ed il ‘900 di Scuola Napoletana tra musiche di Durante, Porpora, Martucci e Guida.

Da non perdere i prossimi:

Sabato 9 Marzo 2024 – Omaggio al Belcanto di Jommelli – con Maria Grazia Schiavo che ci incanterà con uno dei maggiori rappresentanti del Belcanto settecentesco: Niccolò Jommelli.

– con Maria Grazia Schiavo che ci incanterà con uno dei maggiori rappresentanti del Belcanto settecentesco: Niccolò Jommelli. Sabato 23 Marzo 2024 – L’Agonia di Gesù Cristo di Jommelli – con il Coro Vocalia che ci proporrà un brano dalla sorprendente bellezza, per omaggiare lo straordinario musicista nel duecentocinquantesimo anniversario della morte.

L’Orchestra Discantus diretta da Luigi Grima sarà protagonista di tutti gli appuntamenti. Tutti i concerti iniziano alle ore 19, con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Maggiori informazioni – concerti gratuiti a San Giovanni a Carbonara

