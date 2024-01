Riqualificazione di Monte Echia: Nuovo Ascensore per un Panorama Mozzafiato a Napoli

Ph Facebook Edoardo Cosenza (Assessore alle Infrastrutture del Comune di Napoli)

Al via la riqualificazione di un luogo tra i più belli di Napoli: a breve sarà disponibile un comodo ascensore che da via Santa Lucia ci porterà sulla terrazza del Monte Echia e di Megaride resa anche famosa dalla serie dei “Bastardi di Pizzofalcone” per un panorama stupendo sul golfo di Napoli

Tra qualche mese, verrà finalmente inaugurato l’ascensore che collegherà via Santa Lucia e il Chiatamone con la splendida collina di Pizzofalcone a Napoli dove c’è uno straordinario Belvedere che consentirà di affacciarsi da Monte Echia e godere di un panorama stupendo sul golfo della città. Dopo troppi anni di lavori il Comune di Napoli ha effettuato lo sprint finale e l’ascensore sarà aperto al pubblico entro il 31 marzo 2024.

La bella collina di Monte Echia, la collina di Partenope, vicino a Villa Ebe che si spera sarà anch’essa recuperata, sarà facilmente raggiungibile da via Santa Lucia in ascensore e ci si potrà affacciare da un belvedere per ammirare dall’alto Castel dell’Ovo, il Borgo Marinari e lo splendido panorama. Sulla collina la sede dell’Archivio di Stato in cui è stata girata la fiction “I bastardi di Pizzofalcone”.

Sul Monte Echia ci sarà uno dei belvedere più belli di Napoli

A lavori conclusi si recupererà uno dei belvedere più belli della città, quello sul Monte Echia, proprio dove nacque il primo nucleo di Parthenope fondato dai Cumani verso la fine dell’ottavo secolo avanti Cristo.

I lavori dell’ascensore consentiranno anche la sistemazione del belvedere che è stato reso celebre dalla serie TV i Bastardi di Pizzofalcone perché li si trova il “Commissariato”. Sarà realizzato un punto di ristoro e verranno sistemate tutte le aree verdi della zona.

E a breve aprirà anche la stazione Chiaia della Linea 6 della metropolitana di Napoli che si trova a piazza Santa Maria degli Angeli alla fine di via Gennaro Serra, la strada che sale da piazza del Plebiscito verso via Monte di Dio all’incrocio con via Nicotera, vicino al Teatro Politeama che contribuirà anche al rilancio della storica zona cittadina.

Un luogo bellissimo e panoramico che sarà raggiungibile comodamente e che verrà restituito finalmente alla città.

