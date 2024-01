Napoli Explosion: una straordinaria mostra gratuita nel Cellaio di Capodimonte

Mario Amura Ph Facebook Museo e Real Bosco di Capodimonte

Una mostra gratuita nel Cellaio di Capodimonte che riporta il lavoro svolto da 13 anni dal fotografo napoletano Mario Amura e dalla sua troupe che, dal Monte Faito, hanno catturato straordinarie immagini della notte di Capodanno attorno al Vesuvio. Una mostra straordinaria nella quale la fotografia, la pittura, l’arte pirotecnica convergono in un solo e unico evento.

Fino al 1 aprile 2024 nel Cellaio del Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli sarà ospitata la bella mostra gratuita Napoli Explosion con 37 opere di grandi dimensioni del fotografo napoletano Mario Amura.

Uno straordinario progetto sviluppato da Amura in 13 anni in cui ha immortalato in veri e propri dipinti fotografici la grande festa di fuochi pirotecnici di fine anno attorno al Vesuvio. “I napoletani esorcizzano la paura che il vulcano esploda, facendo esplodere di luce e colori tutto il golfo di Napoli – dice Mario Amura.

Ogni anno dal Faito Amura “cattura” la grande festa di Capodanno

E per questi 13 anni Mario Amura, assieme alla sua troupe è salito sul Monte Faito catturando queste straordinarie immagini di festa di fine anno, una grande opera di reportage fotografico, straordinariamente pittorico in cui “i fuochi d’artificio diventano nebulose, animali, paesaggi stellari“.

I suggestivi fuochi d’artificio su Napoli e il Vesuvio sono stati immortalati la notte di Capodanno con le fotocamere Canon e sono risultati dei veri e propri «dipinti fotografici», che raccontano la grande festa del popolo napoletano attorno al Vesuvio.

Le immagini sono state scattate dalla troupe di Amura utilizzando la tecnologia Canon del sistema EOS R e da diversi anni il brand giapponese sostiene il progetto del fotografo Amura che è riuscito a catturare momenti straordinari, facendo poi condividere emozioni, unendo arte, tecnologia e creatività.

Tutte le opere fotografiche non hanno subito alcuna manipolazione grafica. Da non perdere. Ingresso libero tutti i giorni tranne il mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 16.00 (ultimo accesso alle ore 15.30)

Museo e Real Bosco di Capodimonte – Napoli Explosion

