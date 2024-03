Tra Cielo e Terra: visita e performance musicale nel meraviglioso Complesso di S. Maria La Nova a Napoli

© Serena Spennato per NOMEA

Un evento nel Complesso Monumentale di S. Maria La Nova dedicato alla riapertura dopo 40 anni del maestoso Coro Soprano della Chiesa. Una visita da un affaccio celestiale tra il seicentesco Soffitto ligneo dorato e la straordinaria bellezza della maestosa navata

Domenica 24 Marzo 2024 nel meraviglioso Complesso Monumentale di S. Maria La Nova a Napoli si terrà l’evento speciale Tra Cielo e Terra, dedicato alla riapertura, dopo 40 anni, del maestoso Coro Soprano della Chiesa. In occasione della Domenica delle Palme, sarà possibile accedere e visitare questo affaccio celestiale: i partecipanti in via eccezionale si troveranno sospesi tra il seicentesco Soffitto ligneo dorato, che sembra incorniciare il perimetro della Chiesa, e la splendida linearità della grande navata, folgorati dalla sua maestosità.

Un evento straordinario nel meraviglioso Complesso Monumentale di S. Maria La Nova

La visita si aprirà con una suggestiva performance di violoncello all’interno della chiesa, proseguendo con un percorso esclusivo all’interno della struttura, considerata uno scrigno di storia, arte e religiosità.

L’evento ha una rilevanza particolare in quanto, a distanza di più di quarant’anni, sarà nuovamente aperta ai visitatori l’area del Coro Soprano con una guida d’eccezione, infatti sarà proprio il Direttore del complesso di Santa Maria la Nova, il professore Giuseppe Reale, che accompagnerà i partecipanti all’allestimento della mostra presepiale e durante tutta la visita.

Attraversando il suggestivo corridoio che si incunea tra l’edificio storico della Chiesa Monumentale ed il Cappellone di San Giacomo della Marca, saremo guidati dalle opere che il M. Giuseppe Panariello ha dedicato a “Le sette ultime Parole di Cristo”; questa donazione artistica entra a far parte della collezione espositiva del Museo ARCA, dedicata all’arte contemporanea intesa come laica ricerca interreligiosa.

Tre turni di partecipazione per l’evento di riapertura dell’area del Coro Soprano

L’apertura inaugurale organizzata da NOMEA, in collaborazione con la Direzione del Complesso Monumentale di S. Maria La Nova, prevederà tre turni di partecipazione:

Turno A: ore 17.00

Turno B: ore 19.00

Turno C: ore 21.00

Tra Cielo e Terra a Santa Maria la Nova: prezzi, orari e date

Quando : domenica 24 Marzo 2024

: domenica 24 Marzo 2024 Dove : Complesso Monumentale di S. Maria La Nova, Piazza S. Maria la Nova, 44 – Napoli

: Complesso Monumentale di S. Maria La Nova, Piazza S. Maria la Nova, 44 – Napoli Turni di accesso : A: h. 17.00 – B: h. 19.00 – C. h. 21.00

: A: h. 17.00 – B: h. 19.00 – C. h. 21.00 Contributo di partecipazione: 15 € adulti – 10€ ragazzi (tra i 6-17 anni)

15 € adulti – 10€ ragazzi (tra i 6-17 anni) Informazioni e prenotazioni: Posti limitati – Prenotazione obbligatoria solo con messaggio whatsapp al num. 3756139180

– Prenotazione obbligatoria solo con messaggio whatsapp al num. Dove Parcheggiare: Parcheggi privati a pochi metri – A pochi minuti dalle fermate Università o Toledo – Linea Metro 1 e Montesanto – Linea Metro 2

Parcheggi privati a pochi metri – A pochi minuti dalle fermate Università o Toledo – Linea Metro 1 e Montesanto – Linea Metro 2 Evento ufficiale: Nomea Tra Cielo e Terra

