Da Piovani a Beethoven: La Ricca Stagione Musicale dell’Associazione Scarlatti a Napoli

Mercoledì 6 dicembre 2023 al Teatro Acacia del Vomero a Napoli ci sarà il concerto “Note a margine” di Nicola Piovani con Marina Cesari al sax, Marco Loddo al contrabbasso e Nicola Piovani al pianoforte.

Lo straordinario concerto, che vede in città il Maestro Piovani, fa parte della nuova stagione concertistica dell’Associazione Scarlatti che, fino al 18 aprile 2024, presenta ben diciotto imperdibili concerti oltre ad altri appuntamenti tra masterclass, laboratori di formazione per i giovani, rassegne tematiche, iniziative editoriali e tanto altro.

Scoprite la magia della musica con il concerto “Note a margine” di Nicola Piovani, un evento imperdibile per gli amanti della musica di qualità. Il 6 dicembre 2023, il Teatro Acacia di Napoli si trasformerà in un palcoscenico di emozioni e melodie incantevoli, con la partecipazione straordinaria di Marina Cesari al sax e Marco Loddo al contrabbasso. Unitevi a noi per una serata indimenticabile, dove le note del celebre compositore Nicola Piovani vi trasporteranno in un viaggio musicale unico.

