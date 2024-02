Tableaux Vivants a Napoli: le opere di Caravaggio prendono vita nel Museo Diocesano

Le prossime date per vedere l’eccezionale spettacolo dei Tableaux Vivants tratti dalle opere di Caravaggio. L’evento nello splendido Complesso Monumentale di Donnaregina nel Centro storico della città, con sul palco gli attori che comporranno, davanti agli spettatori, ben 23 straordinarie opere di Caravaggio

Domenica 18 febbraio 2024, alle ore 12, si terrà ci sarà uno spettacolo eccezionale dei Tableaux Vivants nel Complesso Monumentale di Donnaregina, il Museo Diocesano di Napoli. Un evento particolare dal vivo in cui i partecipanti, potranno vedere le opere di Caravaggio prendere forma sul palco, davanti ai loro occhi, grazie a degli attori professionisti. L’evento, che si chiama “La Conversione di un Cavallo” si ripeterà anche in altre date, che troverete alla fine del post, fino a giugno 2024.

Uno spettacolo bello ed emozionante che si basa sulla tecnica dei Tableaux Vivants, i quadri viventi, tecnica nata nel settecento, che prevede di comporre un quadro con attori veri e l’ausilio di oggetti di uso comune e stoffe drappeggiate davanti agli occhi degli spettatori.

Dove vedere le opere di Caravaggio in città: 3 opere di Caravaggio da vedere a Napoli

23 tele di Caravaggio con i corpi degli attori: i Tableaux Vivants a Napoli

La Conversione di un Cavallo è uno spettacolo basato sulla tecnica dei tableaux vivants, ed è un lavoro di grande impatto emotivo: davanti agli spettatori, verranno composte 23 tele di Caravaggio realizzate con i corpi degli attori e con semplici stoffe e oggetti. La scena sarà illuminata da un solo taglio di luce, come inquadrata in una immaginaria cornice, i cambi saranno tutti a vista, con fantastiche musiche di Mozart, Bach, Vivaldi e Sibellius in sottofondo.

A Donnaregina ci saranno sulla scena 8 attori professionisti che sono Chiara Kija, Maria Giovanna La Greca, Elena Fattorusso, Andrea Fersula, Rocco Giordano, Fiorenzo Madonna, Alessio Sica, Antonio Stoccuto per la regia di Ludovica Rambelli e con aiuto regia di Dora De Maio. Domenica 18 febbraio 2024, uno spettacolo alle ore 12.

Prossime date Tableaux Vivants a Donnaregina

Le prossime date 2024 saranno le seguenti:

18 Febbraio Ore 12:00

24 Marzo Ore 10:30

21 Aprile Ore 12:00

12 Maggio Ore 10:30

9 Giugno Ore 12:00

Tableaux Vivants al Museo Diocesano: prezzi, orari e date

Quando: 18 febbraio 2024, uno spettacolo alle ore 12 e negli altri giorni indicati

18 febbraio 2024, uno spettacolo alle ore 12 e negli altri giorni indicati Dove : Museo Diocesano di Napoli – Largo Donnaregina Napoli

: Museo Diocesano di Napoli – Largo Donnaregina Napoli Prezzo biglietto : Settore C € 15,00 – Settore B € 20,00 – Settore A € 25,00 – Prima Fila € 42,00 – Salvo diversa disposizione il biglietto comprende lo spettacolo de “I Tableaux Vivants da Caravaggio” e la visita all’intero Complesso Monumentale Donnaregina.

: Settore C € 15,00 – Settore B € 20,00 – Settore A € 25,00 – Prima Fila € 42,00 – Salvo diversa disposizione il biglietto comprende lo spettacolo de “I Tableaux Vivants da Caravaggio” e la visita all’intero Complesso Monumentale Donnaregina. Sito ufficiale per prenotazioni e informazioni

Contatti e informazioni:081 557 13 65

