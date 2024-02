Pignatelli in Jazz: concerti jazz la domenica mattina nella splendida Villa Pignatelli alla Riviera di Chiaia

© Napoli da Vivere

Anche quest’anno nelle domeniche di marzo a Villa Pignatelli si terranno dei concerti da non perdere con grandi nomi del panorama jazzistico internazionale per “Pignatelli in Jazz 2024” il festival ideato e diretto da Emilia Zamuner. All’apertura di ogni concerto un’esibizione degli allievi del Conservatorio di Salerno

Domenica 3 Marzo 2024 alle ore 11, nella splendida Veranda Neoclassica di Villa Pignatelli, inizia la VI Edizione di “Pignatelli in Jazz”, il festival ideato e diretto da Emilia Zamuner. Anche quest’anno a Villa Pignatelli ospiterà, nelle prime 3 domeniche e poi per un sabato di marzo, le esibizioni di grandi nomi del panorama jazzistico internazionale per una manifestazione promossa dalla Fondazione F. M. Napolitano in collaborazione con la Direzione regionale Musei Campania e con il Museo Diego Aragona Pignatelli Cortés.

I 4 appuntamenti con il grande jazz per la sezione “Pignatelli in Jazz” iniziano domenica 3 marzo per poi proseguire per le domeniche del 10, e 17 e poi sabato 23 marzo, sempre alle ore 11,30. Tra gli ospiti di quest’anno grandi nomi del jazz tra cui Daniele Sepe, Niki Nicolay, Gabriele Mirabassi, Massimo Moriconi ed altri. All’interno del ciclo di eventi ci sarà la prima edizione del premio “Gaetano Altieri”, dedicato alla memoria del grande cultore, appassionato di jazz e promotore di Ischia Jazz che sarà assegnato al pianista Danilo Rea.

I concerti di “Pignatelli in Jazz 2024”

Domenica 3 Marzo 2024 – ore 11,30 – Il sax di Daniele Sepe e il suo Ensemble con la voce di Emilia Zamuner in “ Conosci Victor Jara” .

Domenica 10 Marzo 2024 – ore 11,30 – Co ncerto del duo formato da Emilia Zamuner e Massimo Moriconi. Premio alla memoria di Gaetano Altieri, promotore di Ischia Jazz. Il premio sarà conferito quest’anno al grande pianista jazz Danilo Rea.

Domenica 17 Marzo 2024 – ore 11,30 – Niki Nicolai , una delle voci più intense e versatili del panorama musicale italiano, con un omaggio a Lucio Dalla, con un concerto unico e coinvolgente

, con un concerto unico e coinvolgente Sabato 23 Marzo 2024 – ore 11,30 – L’ultimo appuntamento si terrà sabato 23 marzo con Gabriele Mirabassi, uno dei massimi virtuosi odierni del clarinetto a livello internazionale con il chitarrista Nando Di Modugno, tra jazz, folklore ed echi della tradizione classica.

L’apertura di ogni concerto sarà affidata agli allievi del corso di canto jazz del Conservatorio di Musica ‘Giuseppe Martucci’ di Salerno cui seguirà un breve momento dedicato a consigli di lettura a cura della casa editrice Polidoro Editore.

I biglietti di ogni concerto, ad un prezzo di 10 euro, sono disponibili in prevendita online su Etes e nelle prevendite abituali, oppure a Villa Pignatelli il giorno dei concerti, a partire dalle ore 10.45.

Maggiori informazioni – “Pignatelli in Jazz” – Fondazione Napolitano – 393 5945025

