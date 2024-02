A Napoli gli spettacoli del Teatro dei Piccoli, per bambini e famiglie, nella Mostra d’Oltremare

Ph Teatro dei Piccoli - Luisa Pinto

Continuano fino ad aprile 2024, con tantissimi titoli nelle giornate festive, gli spettacoli del Teatro dei Piccoli a Napoli con tante rappresentazioni e divertenti eventi nei weekend tra teatro, concerti e laboratori per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni. Il programma dei prossimi mesi

Continua fino al 21 aprile 2024 la stagione artistica al Teatro dei Piccoli, nella Mostra d’Oltremare di Napoli, con tanti spettacoli divertenti per i bambini e le loro famiglie. Una stagione ricca di spettacoli ed iniziata a novembre 2023 e che presenta ben 40 titoli nelle giornate festive, e altrettanti in replica per le scuole di ogni ordine e grado in giorni feriali, proseguendo fino ad aprile 2024.

Gli spettacoli si tengono nel teatro della Mostra d’Oltremare e sono tutti interessanti proposte culturali per bambini, ragazzi e adolescenti realizzate da Casa del Contemporaneo/Le Nuvole, I Teatrini, Progetto Sonora che, d’intesa con il Comune di Napoli e la direzione della Mostra d’Oltremare.

Ben 150 giornate di spettacolo da non perdere, tra proposte di compagnie teatrali professioniste provenienti da tutta Italia e allestimenti realizzati dalle tre compagnie organizzatrici.

Doppio ingresso per il pubblico, pedonale da Viale Usodimare, in auto è consigliato l’ingresso da Via Terracina 197, Quick Parking di Mostra d’Oltremare (parcheggio convenzionato con il teatro). Biglietto unico 9 euro (8 per le scolastiche) con possibilità di CARD a 5 o a 10 ingressi a prezzo agevolato. prenotazione obbligatoria: info@teatrodeipiccoli.it 08118903126 e 3270795871 (entrambi anche whatsapp)

Programma da Febbraio ad Aprile 2024

FEBBRAIO 2024

sabato 3 ore 11 BALLOON ADVENTURES 3+ – Collettivo Clown

domenica 4 ore 11 – LE AVVENTURE DI PULCINO 3+ – ATGTP

martedì 6 ore 19.30 – STUPIDORISIKO. Una geografia di guerra 12+ – Emergency Ong Onlus

sabato 10 ore 11 musica per Carnevale – CONCERTO DI CARNEVALE 3+ – Progetto Sonora

domenica 11 ore 11 spettacolo per Carnevale – L’OPERA DI PULCINELLA 3+ – Granteatrino Casa di Pulcinella

sabato 17 ore 11 – BLEU! 5+ – TPO

sabato 17 ore 16 – BLEU! 5+ – TPO

domenica 18 ore 11 – BIANCANEVE 3+ – La Contrada

sabato 24 ore 11 – LE AVVENTURE DI PULCINELLA Concerto per guarattelle, musici e bambini 3+ – Progetto Sonora

MARZO 2024

sabato 2 ore 11 – LA BELLA ADDORMENTATA? 3+ – Proscenio Teatro

domenica 3 ore 11 – I TRE PORCELLINI 5+ – Teatro dell’Erba Matta

sabato 9 ore 11 – L’ARCA 3+ – Terrammare Teatro

domenica 10 ore 11 – RITMI E DANZE DEL MONDO Concerto per l’Infanzia 3+ – Progetto Sonora

sabato 16 ore 11 – THIORO. Un cappuccetto rosso senegalese 6+ – Ravenna Teatro/Ker Théàtre Mandiaye N’Diaye

sabato 16 ore 16 – THIORO. Un cappuccetto rosso senegalese 6+ – Ravenna Teatro/Ker Théàtre Mandiaye N’Diaye

sabato 23 ore 11 – LA PRIMAVERA Concerto per l’Infanzia 3+ – Progetto Sonora

domenica 24 ore 11 – IL PIU’ FURBO 3+ – Teatro Gioco Vita

APRILE 2024

venerdì 5 ore 19.30 – SHERLOCK HOLMES: THE PERFECT CRIME in lingua inglese – 8+ – The Play Group

sabato 6 ore 11 – MUSICA E GIOCO Concerto per l’Infanzia – 3+ – Progetto Sonora

domenica 7 ore 11 – LA REGINA DELLE NEVI – 4+ – Giallo Mare Minimal Teatro

sabato 13 ore 11 – L’OMINO DELLA PIOGGIA – 3+ – Studio TA-DAA! / Michele Cafaggi

sabato 20 ore 11 – MUSICA PER TUTTI Concerto per l’Infanzia – 3+ – Progetto Sonora

domenica 21 ore 11 – BIANCANEVE LA VERA STORIA – 6+ – Crest

