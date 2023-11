La Mostra “Napoli al tempo di Napoleone. Rebell e la luce del Golfo” a Palazzo Piacentini in via Toledo

Joseph Rebell, Il porto del Granatello vicino a Portici con il Vesuvio sullo sfondo, 1819 olio su tela, 98 x 137 cm Vienna, Belvedere. © Wien, Belvedere

Sette anni di rinnovato splendore e di progresso per il Regno di Napoli dal 1808 al 1815 con Gioacchino Murat sovrano, segnato da straordinarie trasformazioni sociali, economiche, urbanistiche e da una particolare attenzione al territorio

Dal 23 Novembre 2023 al 7 Aprile 2024 si terrà a Napoli la mostra “Napoli al tempo di Napoleone. Rebell e la luce del Golfo” a Palazzo Piacentini, sede cittadina delle Gallerie d’Italia, i musei del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Una mostra da non perdere che permetterà ai visitatori di conoscere l’atmosfera e l’immagine della città negli anni dal 1808 al 1815, periodo in cui Gioacchino Murat e la consorte Carolina Bonaparte, la più giovane delle tre sorelle di Napoleone, furono i sovrani molto amati di Napoli. Sette anni di rinnovato splendore e di progresso per il Regno, segnato da straordinarie trasformazioni sociali, economiche, urbanistiche e da una particolare attenzione al territorio.

La Napoli di Murat: un momento straordinario per le arti nel Regno di Napoli

Un periodo in cui fu dato un grande impulso alle arti, ed il Re e la sua consorte dividevano il loro tempo tra le regge ufficiali di Napoli e di Caserta e la prediletta residenza privata di Portici.

I Reali furono mecenati di grandi pittori di figura, dimostrando una particolare sensibilità per la veduta e la pittura di paesaggio, chiamando alla loro corte maestri francesi del genere. Una particolare protezione fu riservata al viennese Joseph Rebell, protagonista di questa mostra accanto ad altri specialisti del vedutismo che fu in Italia a più riprese tra il 1812 e il 1824 e particolarmente a Napoli.

I suoi magnifici quadri tra vedute della città, del suo golfo e dei magnifici dintorni, hanno di sicuro alimentato in Europa il mito dell’unicità di quel territorio incantato, celebrato dai pittori del Grand Tour. Tra i dipinti esposti in mostra molti dedicati anche alla stessa famiglia Murat, con la presenza di numerosi ritratti, dipinti e sculture.

La mostra è curata da Sabine Grabner, Luisa Martorelli, Fernando Mazzocca e Gennaro Toscano, e si avvale della collaborazione dell’Institut Français di Napoli. Molti e prestigiosi i musei di provenienza dei dipinti tra cui il Belvedere di Vienna, partner della mostra, altri importanti musei austriaci, come l’Accademia di Belle Arti di Vienna e la Biblioteca Nazionale Austriaca, e francesi, come il Castello di Fontainebleau e Versailles.

Palazzo Piacentini sede delle Gallerie d’Italia – Napoli

