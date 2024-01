Esplora i nuovi scavi a Pompei: visite straordinarie nuovi cantieri del Parco Archeologico

© Napoli da Vivere

Occasione straordinaria nel Parco Archeologico di Pompei di visite guidate assieme agli archeologi presso i nuovi cantieri di scavo per vedere le meraviglie che si stanno scoprendo nella Regio IX in questi ultimi mesi

Dal 3 gennaio al 30 aprile 2024, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 11 su prenotazione, si terranno delle visite straordinarie ai cantieri dei nuovi scavi della Regio IX del Parco Archeologico di Pompei. L’accesso sarà esclusivamente su prenotazione e sarà possibile entrare nell’area dei cantieri in gruppi di 15 persone, accompagnati dal personale di cantiere che illustrerà i principali rinvenimenti e ambienti emersi e la metodologia di scavo.

Un evento eccezionale che ci consentirà di scoprire gli scavi della Regio IX di Pompei, uno dei nove quartieri in cui è suddiviso il Parco Archeologico di Pompei, lavori iniziati a febbraio 2023, in un’area estesa per circa 3.200 mq, della città antica sepolta nel 79 d.C. dal Vesuvio.

Nel Parco Archeologico di Pompei è ancora sepolto quasi un terzo dell’abitato antico

La Regio IX di Pompei è un’ampia zona ancora inesplorata della città antica che è grande circa 22 ettari con isolati e case ancora sepolti sotto lapilli e cenere, quasi un terzo dell’abitato antico.

Lo scavo in quest’area della Regio IX, lungo via di Nola, fu iniziato nel 1888 ma fu interrotto e dopo più di un secolo è stato ripreso e sono state ritrovate due case ad atrio: una fullonica o lavanderia sita nell’atrio dell’abitazione al civico 2, con banconi da lavoro e vasche per il lavaggio e la tintura degli abiti. Ritrovato anche un panificio con il forno, con gli spazi per le macine e gli ambienti per la lavorazione dei prodotti alimentari da distribuire in città dove sono stati scoperti i resti di asini e schiavi usati per macinare il grano necessario a produrre il pane.

Maggiori informazioni sulle visite guidate a Pompei

Dal 3 gennaio fino al 30 aprile 2024

Visite dal lunedì al venerdì alle ore 11,00 – In italiano e inglese

Gruppi di 15 persone – Durata visita 45 minuti

Prenotazioni obbligatorie al 327 2716666 (Il servizio di prenotazione è attivo, a partire dal 2 gennaio, dalle 9.30 alle 13.30 dal lunedì al venerdì) – Per partecipare occorre munirsi di regolare biglietto

Biglietti d’ingresso in vendita al Parco Archeologico su TicketOne o in biglietteria

In caso di forte pioggia la visita sarà annullata e saranno contattati telefonicamente i partecipanti.

Punto di incontro: Via di Nola (angolo nord ovest dell’Insula 10 della Regio IX, fra via di Nola e Vicolo dei Gladiatori.)

Maggiori informazioni – Parco Archeologico di Pompei – Facebook Parco Archeologico di Pompei

