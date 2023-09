Balloon Museum a Napoli: Guida Completa alla Mostra d’Arte Gonfiabile del 2023

Foto: Facebook Balloon Museum

Viaggio Sensoriale al Balloon Museum alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Ecco le date, i prezzi dei biglietti e le curiosità dell’edizione 2023

Napoli, una città ricca di storia, cultura e arte, accoglie una delle mostre d’arte contemporanea più innovative e affascinanti del momento: il Balloon Museum. Questa straordinaria esposizione, che ha già conquistato cuori e menti in città come New York, Los Angeles, Parigi, Madrid e Roma, fa ora tappa nella splendida cornice della Mostra d’Oltremare di Napoli.

Che cos’è il Balloon Museum?

Il Balloon Museum è un progetto unico nel suo genere, nato dalla mente brillante di un team di specialisti. Si tratta di una mostra d’arte contemporanea dove l’elemento dominante è l’aria. Le opere esposte si distinguono per la loro grandezza e per forme sorprendenti, pensate per interagire attivamente con il visitatore. L’esperienza offerta è dinamica, tattile e mira a creare un legame speciale tra l’arte e chi la osserva, promuovendo un percorso di socializzazione e condivisione.

Il Balloon Museum non è una semplice mostra d’arte. È un viaggio. Un viaggio dove l’aria dà forma e vita a opere sorprendenti, pensate per coinvolgere e interagire con chi le osserva. L’arte qui diventa dinamica, palpabile, e invita ogni visitatore a diventare parte dell’opera stessa. Il cuore pulsante del Balloon Museum sono, senza dubbio, gli artisti e le loro creazioni. Quest’anno, la mostra avrà l’onore di ospitare opere come:

A Quiet Storm di Quiet Essemble

di Quiet Essemble ADAK di Karina Smigla – Bobinski

di Karina Smigla – Bobinski Airship Orchestra di Eness

di Eness ARIA – The Breath Immersive Experience di Pepper’s Ghost

di Pepper’s Ghost Battle of Cannae di Max Streicher

di Max Streicher … e molti altri talenti che daranno vita a installazioni mozzafiato.

🎟 Balloon Museum alla Mostra d’Oltremare: Biglietti disponibili online su TicketOne

Dove e Quando? Le date e gli orari della Mostra

La mostra si terrà presso la Mostra d’Oltremare di Napoli, situata in Via Terracina 197. Gli appassionati d’arte e i curiosi potranno immergersi in questa avventura artistica dal 22 settembre al 7 dicembre 2023.

Orari di Apertura:

Dal Lunedì al Giovedì dalle 14:00 alle 21:00 con ultimo ingresso alle ore 20:00

Venerdì: dalle 14:00 alle 22:00 con ultimo ingresso alle ore 21:00

Sabato: dalle 10:00 alle 22:00 con ultimo ingresso alle ore 21:00

Domenica: dalle 10:00 alle 21:00 con ultimo ingresso alle ore 20:00

Quanto costa? Ecco i biglietti per il Balloon Museum

Ecco una breve panoramica dei prezzi dei biglietti:

Intero adulti over 26 : € 18,00

: € 18,00 Ridotto Bambino 4-12 : € 14,00

: € 14,00 Ridotto 12-26/Over65 : € 16,00

: € 16,00 Ridotto Family 4 (2 adulti + 2 bambini under 12): € 12,50

Come Acquistare il Biglietto? I biglietti possono essere acquistati anche online su TicketOne.

Curiosità e risposte alle Domande Frequenti

Quanto dura il giro nel Balloon Museum? L’esperienza varia in base al visitatore, ma in media si consiglia di dedicare almeno un’ora e mezza due per godersi appieno tutte le opere e le installazioni.

L’esperienza varia in base al visitatore, ma in media si consiglia di dedicare almeno un’ora e mezza due per godersi appieno tutte le opere e le installazioni. Come funziona il Balloon Museum? Il museo offre un percorso espositivo interattivo, dove le opere d’arte sono create con l’elemento dell’aria. Gli spettatori possono interagire con le installazioni, rendendo l’esperienza unica e coinvolgente.

Il museo offre un percorso espositivo interattivo, dove le opere d’arte sono create con l’elemento dell’aria. Gli spettatori possono interagire con le installazioni, rendendo l’esperienza unica e coinvolgente. Dove sta il museo dei palloncini? Il Balloon Museum si trova alla Mostra d’Oltremare di Napoli, in Via Terracina 197.

Il Balloon Museum si trova alla Mostra d’Oltremare di Napoli, in Via Terracina 197. Come vestirsi per andare al Balloon Museum? Non ci sono regole particolari su come vestirsi, ma si consiglia un abbigliamento comodo per godersi appieno l’esperienza e perché no anche un po’ artistico per scattare delle bellissime foto da postare su Instagram.

Per ulteriori informazioni o domande, è possibile contattare gli organizzatori tramite email a hello@balloonmuseum.world o attraverso le loro pagine social su Facebook e Instagram.

In conclusione, il Balloon Museum rappresenta un’opportunità imperdibile per tutti gli amanti dell’arte e della cultura. Una mostra che promette di stupire, emozionare e coinvolgere, in un viaggio artistico senza precedenti a Napoli.

Link affiliato a TicketOne per i biglietti