Imago Dei al Maschio Angioino di Napoli: i quadri che si trasformano di Francesco Filippelli

Una mostra molto particolare nella Sala dell’Armeria di Castel Nuovo con i ritratti che si “trasformano” di Francesco Filippetti, pittore e chimico napoletano. I soggetti cambiano espressione, età o addirittura identità: delle opere da vedere assolutamente

Fino al 16 marzo 2024 a Napoli la mostra “Imago Dei” con i quadri che si trasformano di Francesco Filippelli. Una mostra particolare che si potrà ammirare nella Sala dell’Armeria del Complesso Monumentale di Castel Nuovo a Napoli fino al 16 marzo 2024 dalle opre 8.30 alle18.30 dal lunedì al sabato.

I quadri di Filippelli si trasformano grazie ad una nuova tecnica pittorica brevettata: i soggetti cambiano espressione, età o addirittura identità in 7 minuti. A Castel Nuovo sette opere che recentemente hanno sostato in sette luoghi diversi di Napoli e che potranno essere ammirate tutte insieme.

Una mostra fuori dall’ordinario con i quadri che “vivono” di Francesco Filippelli

Ph Facebook Francesco Filippelli Ph Facebook Francesco Filippelli

L’autore dei quadri, Francesco Filippelli è un artista e un “genio”: pittore e chimico nato a Napoli nel 1993 ha iniziato già a 14 anni a studiare “a bottega” dalla pittrice Francesca Strino. A 18 anni si iscrive alla facoltà di Chimica della Federico II e già dal 2010 partecipa a diverse esposizioni collettive in tutta Italia.

Nel 2018 la prima esposizione personale a Napoli a presso Palazzo Venezia e poi 2020 al PAN (Palazzo delle Arti di Napoli) con una personale dal titolo ‘I 7 Mari’. I suoi lavori compaiono in diverse riviste d’arte contemporanea e in alcuni cataloghi d’arte a cura del Prof.V.Sgarbi.

Ph Facebook Francesco Filippelli Ph Facebook Francesco Filippelli

Sempre nel 2020, visitando la Cappella Sansevero, osservando il ritratto del Principe Raimondo di Sangro Filippelli “coglie il segreto alchemico per la trasformazione dei dipinti”, a cui lavorerà per i tre anni successivi così da perfezionare la tecnica del ‘Temporama Alchemico’, realizzando i primi sei ritratti in trasformazione. Oltre alla pittura Filippelli insegna Matematica e Scienze.

L’accesso alla mostra sarà compreso nel biglietto d’ingresso del Castello. Anche gli orari, infatti, saranno gli stessi della struttura comunale.

Maggiori informazioni – “Imago Dei” al Maschio Angioino di Napoli

