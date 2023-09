Le migliori cose da fare e gli eventi a Napoli nel weekend dal 7 al 10 settembre 2023

© Napoli da Vivere

Tante cose da fare a Napoli anche nel prossimo fine settimana con tante proposte da non perdere. Tanti eventi in città e alla fine del post anche una piccola guida alle mostre da vedere a Napoli

Anche nel weekend dal 7 al 10 settembre 2023, si terranno sempre tanti eventi interessanti e da non perdere Napoli. Di seguito troverete gli eventi a Napoli mentre per quelli fuori città e in tutta la Campania c’è un altro nostro post specifico che verrà pubblicato domani. Gli eventi sono raggruppati per Visite guidate, Spettacoli e concerti, Eventi particolari in città e alla fine le Mostre a Napoli.

Bussate alle porte del Lago d’Averno

Sabato 9 settembre 2023 alle ore 19 sulle sponde del lago d’Averno, immersi nel verde lussureggiante dei vigneti si esplorerà il luogo considerato la Porta degli Inferi dagli antichi. Il lago senza uccelli, circondato da colline che evocano ancora oggi il ricordo dei racconti legati ad Ulisse e ad Enea, ricordano la presenza mitologica della Sibilla, sacerdotessa del dio Apollo dotata di poteri divinatori. La vista guidata sarà accompagnata da un aperitivo in vigna al ristorante L’incanto dell’Averno. La visita è curata Gruppo Archeologico Campi Flegrei e costa 15 euro a persona, La prenotazione è obbligatoria su whatsapp il 3888352036 indicando nominativo e numero di partecipanti. Maggiori Informazioni: Gruppo Archeologico Campi Flegrei

A Napoli, a Piazza Municipio, la grande kermesse enogastronomica del Bufala Fest

Si terrà dal 7 all’11 settembre 2023 la VII edizione del Bufala Fest 2023 a Napoli la grande festa che offrirà ai visitatori tanti stand di ottimo cibo con piatti realizzati esclusivamente con prodotti della filiera bufalina. Bufala Fest

Festa di Piedigrotta 2023 con spettacoli nelle chiese a cura di Benedetto Casillo

Anche quest’anno fino al 10 settembre 2023 si svolgerà a Napoli la storica festa di Piedigrotta nella zona di Mergellina. Tanti eventi dalla messa celebrata a mare sulla spiaggia di Mergellina agli spettacoli nelle chiese e tanto altro. Festa di Piedigrotta 2023

A Napoli i tour letterari del giallo gratuiti in giro per la città

Continua il Festival del Giallo Città di Napoli che nei week end di settembre 2023 ci propone dei simpatici tour letterari del giallo, Tutti gratuiti che sono stati integrati nella rassegna degli eventi estivi del Comune di Napoli “Vedi Napoli d’estate e poi torni”. Previsti dieci appuntamenti (il sabato e la domenica alle ore 10,30) per 5 itinerari. Prossimi 9 e 10 settembre 2023. Tour letterari del giallo

Spettacolo itinerante notturno alla Casina Vanvitelliana: la casina del re Lazzarone

Sabato 9 Settembre 2023, alle ore 19,30 e 21,00, si terrà “La Casina di Re Lazzarone”, uno spettacolo itinerante unico nel suo genere che ci porterà indietro nel tempo nella suggestiva Casina Vanvitelliana sul Lago Fusaro. Un evento che ci farà immergere in una giornata di svago nella vita del Re Ferdinando, regalandoci risate e divertimento senza fine. la casina del re Lazzarone

Lirica sotto le Stelle: al Museo di Pietrarsa in Scena la Musica Lirica

“Lirica sotto le Stelle” è un appuntamento da non perdere per gli appassionati del genere musicale, e non solo, che si terrà sabato 9 settembre 2023, alle ore 19.30, nell’Anfiteatro del Museo di Pietrarsa che farà da suggestivo palcoscenico all’evento. Nel corso della serata sarà possibile anche gustare un particolare drink “a tema”. Lirica sotto le Stelle

AperiArt al Museo di Pietrarsa: aperitivo sul mare al tramonto

Venerdì 8 settembre 2023 si terrà un nuovo appuntamento con AperiArt al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, un evento serale da non perdere a due passi dal mare. Previsto Cocktail nell’esclusiva Terrazza sul mare, serata musicale da non perdere e visita libera agli straordinari spazi museali AperiArt al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Artemisia Gentileschi, l’arte di avere coraggio: spettacolo itinerante al Rione Terra

Domenica 10 settembre 2023, dopo il grande successo delle rappresentazioni precedenti, ritorna al Duomo di Pozzuoli lo spettacolo itinerante “Artemisia Gentileschi: L’arte di avere coraggio”. Una rappresentazione teatrale che offre un’esperienza unica che mescola l’arte e la storia in un modo coinvolgente. Artemisia Gentileschi spettacolo itinerante al Rione Terra

Tramonti d’Estate: visite guidate serali al Parco Archeologico del Pausilypon a Napoli

Anche in tutti i sabato e domenica di settembre si terranno delle speciali aperture e visite guidate al tramonto tra le bellezze archeologiche e naturalistiche del Parco Archeologico Ambientale del Pausilypon, dalle 18,00 . Tramonti d’Estate

La Sagra del Pesce 2023 ad Ercolano in più weekend

Ad Ercolano ritorna l’attesa Sagra del Pesce 2023 anche nel weekend del 8,9 e 10 settembre 2023. Una bella festa con tante bontà a base di pesce tra cui il risotto alla pescatora e il cuoppo di mare ma non mancheranno anche montanare, cuoppo di terra, zeppoline, patatine e würstel per i più piccoli. La Sagra del Pesce

Visite guidate gratuite nel centro storico di Napoli: le nuove date

Dopo il grande successo di quelle precedenti ecco il programma delle visite gratuite che vanno da lunedì 4 a domenica 10 settembre 2023 a Napoli.Gli eventi sono previsti nel progetto “Vedi Napoli e poi Torni. Emozioni oltre le stagioni” e sono tutti gratuiti. Visite guidate gratuite nel centro storico

Visite al Teatro Antico di Ercolano

Fino al 25 novembre 2023, ogni martedì, giovedì e sabato ripartono le visite allo straordinario teatro antico di Ercolano con un affascinate percorso sotterraneo a oltre 20 metri di profondità. Le visite sono accompagnate e costano solo 5 euro (+prevendita). La tappa più amata del Grand Tour. Visite al Teatro Antico di Ercolano

Luce al Rione Sanità: riapre la Chiesa dei Cristallini con splendidi murales

Dopo 40 anni ha riaperto al pubblico la chiesa di Santa Maria della Maddalena in via dei Cristallini a Napoli. Nella chiesa “azzurra”, piena di pitture murali, sono esposte altre opere realizzate ad hoc per il nuovo allestimento e la chiesa sarà aperta gratuitamente al pubblico tutti giorni dalle 10 alle 13. riapre la Chiesa dei Cristallini

ANTRO, Il grande festival del Parco archeologico dei Campi Flegrei

Si terrà dal 25 agosto al 10 settembre 2023 il Festival ANTRO, “Il colore delle cose” Il Festival del Parco archeologico dei Campi Flegrei che proporrà, anche quest’anno interessanti appuntamenti con l’arte, la musica e la danza al Castello di Baia e al Parco Archeologico di Cuma. Previsti convenienti abbonamenti, da 10 o 20 euro, per vedere tutti gli spettacoli del festival e visitare gli splendidi siti del Parco archeologico dei Campi Flegrei per 4 mesi o 1 anno. O ogni spettacolo a 6 euro. ANTRO, Il grande festival dei Campi Flegrei

Reggia Express, in treno storico da Napoli alla Reggia di Caserta: biglietti e date

Domenica 16 settembre 2023 nuova corsa del treno storico Reggia Express che, dal centro di Napoli, ci porta davanti alla splendida Reggia di Caserta. Il Reggia Express è uno splendido convoglio d’epoca, composto da una Locomotiva Elettrica con Carrozze Anni ’30 “Centoporte” e Corbellini, anni ’50 con bagagliaio. Reggia Express

Città della Scienza a Napoli aperta d’estate con tanti eventi da non perdere

Anche nel periodo estivo Città della Scienza sarà aperta al pubblico dalle 10.00 alle 16.00 per il mese di agosto 2023 perché quest’anno la scienza non va in vacanza. Un programma speciale di eventi, per grandi e bambini dal 1° agosto a domenica 17 settembre 2023 – Città della Scienza

A Napoli una mostra su Mario Schifano alle Gallerie d’Italia

Le Gallerie d’Italia di Napoli, il grande museo di Intesa Sanpaolo che si trova a Palazzo Piacentini, l’ex sede del Banco di Napoli a via Toledo, ospiteranno fino al 29 ottobre 2023 la mostra Mario Schifano: il nuovo immaginario. 1960 -1990”, a cura di Luca Massimo Barbero, con oltre 50 lavori della produzione dell’artista dagli anni Sessanta agli anni Novanta. A Napoli una mostra su Mario Schifano

I “Pulcinella” di Mimmo Paladino in mostra al Palazzo Reale di Napoli

Una mostra dedicata ai “Pulcinella” di Mimmo Paladino si terrà nel Palazzo Reale di Napoli dal 6 luglio al 3 ottobre 2023 a cura di Flavio Arensi. In mostra i 104 disegni su Pulcinella, cui verrà aggiunta un’ulteriore opera inedita del grande artista campano. I “Pulcinella” di Mimmo Paladino

Aperto il Museo Caruso, nel Palazzo Reale di Napoli

Aperto a Napoli il primo museo nazionale dedicato al grande tenore Enrico Caruso. Il Museo Caruso è ospitato nella grande sala Dorica del Palazzo Reale di Napoli, una stanza delle meraviglie di 500 metri quadrati, con animazioni in 3d e piattaforme multimediali, postazioni e installazioni musicali, video e oltre 3500 documenti digitalizzati, 110 i rari originali, 43 le postazioni audio. il Museo Caruso

Le Melodie di Parthenope: 111 spettacoli itineranti gratuiti di musica popolare a Napoli

Tanti eventi gratuiti a Napoli durante l’estate come “Le Melodie di Parthenope”, curata da Carlo Faiello, con 111 spettacoli itineranti di musica popolare dal 13 luglio al 30 settembre 2023 e poi anche 9 concerti in programma a Napoli Centro, Napoli Est, Napoli Ovest e a Barra (dal 31 agosto al 24 settembre). Le Melodie di Parthenope

Vesuvio sotto le stelle: passeggiate notturne lungo i sentieri del Vesuvio

Un percorso serale che ci porterà alla scoperta delle bellezze del Parco Nazionale del Vesuvio, tra passeggiate in cima al cratere e una degustazione di vini locali. dalle 18.30 alle 21.30 e ad agosto si terrà si terrà tutti i giorni del mese. Vesuvio sotto le stelle

Puteoli Sacra: arte, bellezza e inclusione al Rione Terra

Puteoli Sacra è un progetto di inclusione sociale che offre l’opportunità di visitare il Rione Terra, il Tempio-Duomo di Pozzuoli e il Museo Diocesano (con tre opere di Artemisia Gentileschi) con visite guidate o – in alcuni periodi dell’anno, con un piccolo supplemento – con una formula di aperivisita. Puteoli Sacra

Il percorso sotterraneo del Lapis Museum: un decumano sommerso nel Centro Storico

Aperture straordinarie per le festività nello straordinario percorso sotterraneo nel centro storico di Napoli a 40 metri di profondità. Un vero e proprio “decumano sotterraneo” che nasconde tante meraviglie e che sorprenderà i visitatori il Decumano Sommerso

Picasso e l’antico: una grande mostra al MANN, il Museo Archeologico di Napoli

Fino al 30 ottobre al MANN di Napoli si terrà la mostra “Picasso e l’antico” per il cinquantenario della morte di Picasso. Una mostra importante per Napoli perché illustra l’influenza che il MANN e Pompei visitati entrambi da Picasso nel 1917 ebbero sulla sua opera. Picasso e l’antico al MANN

Rione Sanità: riapre dopo 40 anni la Chiesa di Sant’Aspreno con lo Jago Museum

Ha riaperto a Napoli, dopo 40 anni, la Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi, nel Rione Sanità e diventerà un nuovo grande spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea. La chiesa ospiterà infatti lo Jago Museum con al suo interno alcune delle opere più sensazionali dello scultore Jago. Apre Jago Museum

Reggia di Portici: la “Materia. Il legno che non bruciò ad Ercolano”

Alla Reggia di Portici fino al 31 dicembre 2023, la mostra “Materia. Il legno che non bruciò ad Ercolano” una testimonianza straordinaria di vita quotidiana al tempo dei Romani. Esposti mobili armadi, casse, tabernacoli, letti e tavolini in legno sopravvissuti all’eruzione Materia. Il legno che non bruciò

Arte pubblica: Il “cono di luce” la spettacolare opera nella stazione Toledo della Metro

E’ forse una delle opere d’arte contemporanee più ammirate a Napoli, il “Crater de luz” che troviamo nella grande sala monumentale sotterranea della Metro 1 di Napoli nella stazione Toledo, più volte dichiarata tra le migliori Opere al mondo. Il “cono di luce”

Il Presepe del Re: a Palazzo Reale uno presepe con pastori anche di Giuseppe Sanmartino

Tra i presepi più belli e grandi che esistono a Napoli c’è “il presepe del Re” che si trova a Palazzo Reale. In realtà è il Presepe napoletano del Banco di Napoli, un monumentale presepe del’700 napoletano con oltre 210 favolosi pastori di artisti dell’epoca tra cui Giuseppe Sanmartino che ora è stato collocato in una sala riservata di Palazzo Reale in un nuovo allestimento il “Presepe del Re”

L’Altro MANN: in mostra gli straordinari tesori dei depositi del Museo Nazionale di Napoli

Dal 30 maggio al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, una straordinaria nuova mostra nelle sale degli Affreschi con oltre 60 opere conservate finora nei depositi. “L’altro MANN. Depositi in mostra”

Si può visitare l’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn

L’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn è l’acquario più antico d’Italia e fu aperto al pubblico nel gennaio del 1874: ad oggi è l’unico esempio italiano di acquario ottocentesco ed anche uno tra i più antichi al mondo, Il grande complesso nella Villa Comunale di Napoli è aperto anche nei weekend è chiuso il lunedì L’Acquario di Napoli è il più antico d’Italia

