I “Pulcinella” di Mimmo Paladino in mostra al Palazzo Reale di Napoli

Ben 104+1 opere di Mimmo Paladino saranno in mostra nel Palazzo Reale di Napoli per un evento che ci consentirà di ammirare i disegni realizzati trent’anni fa dal grande artista campano

Una mostra dedicata ai “Pulcinella” di Mimmo Paladino si terrà nel Palazzo Reale di Napoli dal 6 luglio al 3 ottobre 2023 a cura di Flavio Arensi. In mostra i 104 disegni su Pulcinella, cui verrà aggiunta un’ulteriore opera inedita del grande artista campano.

Le opere verranno esposte nella nuova Galleria del Genovese di Palazzo Reale, un nuovo spazio espositivo inaugurato nell’area di collegamento ottocentesco tra il Palazzo Reale e il Teatro di San Carlo.

Le opere di Mimmo Paladino a Palazzo Reale di Napoli

I 104 disegni in mostra furono realizzati trent’anni fa dall’artista campano, che si ispirò all’album Divertimenti per li regazzi (1797) di Giandomenico Tiepolo. Un omaggio di Mimmo Paladino al capolavoro del Settecento veneziano composto da 104 carte in cui si illustrano le avventure, la morte e la risurrezione di Pulcinella. Attraverso i disegni di Mimmo Paladino, recentemente restaurati, Pulcinella, invece, conduce una rischiosa prova di forza con il disegno e la storia dell’arte, che risolve per appropriarsi di entrambi e burlescamente batterli.

Al Palazzo Reale di Napoli l’esposizione si arricchisce di un nuovo straordinario elemento: ai 104 disegni se ne aggiungerà uno di nuova realizzazione, che è stato svelato il giorno dell’inaugurazione.

I 104 Pulcinella di Paladino furono esposti per la prima volta nel 1992 in un’esposizione tenutasi al Palazzo Liberty a Torino; nei primi mesi di quest’anno la mostra è stata ospitata al Museo Eremitani di Padova.

Mimmo Paladino un grande artista campano di livello internazionale

Mimmo Paladino è nato a Paduli vicino a Benevento nel 1948 e ha realizzato grandi esposizioni in tutto il mondo. Le sue opere si trovano tra le collezioni permanenti dei più grandi musei del mondo tra cui il Metropolitan Museum of Art di New York, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma e, a Napoli, nel Museo Nazionale di Capodimonte, nel Museo del Novecento a Sant’Elmo e al MADRE, il Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina.

Mimmo Paladino realizzò anche l’enorme “Montagna di Sale” con 30 cavalli in legno inghiottiti per metà dal sale, che fu installata a Piazza Plebiscito nel 1995, quando in occasione delle festività natalizie la piazza “simbolo” napoletana veniva “invasa” dalle grandi opere d’arte degli artisti contemporanei. Oggi la “Montagna di Sale” è un’opera stabile a Gibellina Vecchia, provincia di Trapani così come altre sua grandi opere.

I “Pulcinella” di Mimmo Paladino: prezzi, orari e date

Quando: 6 luglio al 3 ottobre 2023

6 luglio al 3 ottobre 2023 Dove: Palazzo Reale di Napoli, Galleria del Genovese

Palazzo Reale di Napoli, Galleria del Genovese Orario : 9.00-20.00 (ultimo ingresso h. 19.00 – chiusura mercoledì)

: 9.00-20.00 (ultimo ingresso h. 19.00 – chiusura mercoledì) Prezzo biglietto: La visita alla mostra è compresa nel biglietto d’ingresso di Palazzo Reale. intero 10 + 1 euro* * A partire dal 15 giugno e fino al 15 settembre 2023 il costo del biglietto in tutti i musei e luoghi della cultura statali del territorio nazionale sarà maggiorato di 1 € per sostenere le zone colpite dall’alluvione

La visita alla mostra è compresa nel biglietto d’ingresso di Palazzo Reale. intero 10 + 1 euro* * A partire dal 15 giugno e fino al 15 settembre 2023 il costo del biglietto in tutti i musei e luoghi della cultura statali del territorio nazionale sarà maggiorato di 1 € per sostenere le zone colpite dall’alluvione Contatti e informazioni: Palazzo Reale di Napoli – Info mostra Paladino

