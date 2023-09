Concerti Gratis in Campania nel weekend dal 7 al 12 settembre 2023

Tanti concerti gratuiti la sera nelle varie cittadine della Campania in questo periodo estivo, quasi sempre in occasione delle varie sagre, feste patronali o grandi eventi che si tengono nei fine settimana. Una bella occasione per partecipare a queste manifestazioni eventi ed ascoltare grandi artisti e gruppi musicali

Durante l’estate in tante cittadine della Campania si tengono molti concerti ed eventi musicali di sera quasi sempre in occasione delle varie sagre, feste patronali o di grandi eventi che si svolgono nei fine settimana. Una bella occasione per partecipare a queste manifestazioni ascoltando anche grandi artisti e gruppi musicali che si esibiscono quasi sempre gratuitamente o con piccoli contributi. Vi indichiamo di seguito alcuni di questi concerti per il prossimo weekend che va dal 7 al 12 settembre 2023. Vi consigliamo sempre, prima di recarvi sul posto, di verificare se la sagra o l’evento si tengono regolarmente o se sono stati rimandati.

I concerti si svolgono quasi sempre la sera e sono quasi sempre a ingresso libero perché si tengono nelle piazze o in altri grandi luoghi pubblici. Per alcuni concerti troverete l’articolo di approfondimento con maggiori informazioni.

Concerti in Campania dal 7 al 12 settembre 2023

Giovedì 7 settembre 2023

FRANCO RICCIARDI – Mercogliano (AV) piazza della funicolare

ANDREA SANNINO – Brusciano (NA)

NINO BUONOCORE – Casagiove (CE) Quartiere Borbonico

MARCO SENTIERI + VALE LAMBO – San Potito Ultra (AV)

Venerdì 8 settembre 2023

FOJA – Castellammare di Stabia (NA) Super Cinema (necessaria prenotazione)

RAIZ + LUCARIELLO + CICCIO MEROLLA – Oliveto Citra (SA)

Nuova Compagnia Canto Popolare – Bosco (SA) piazza 7 Luglio

MICHELE ZARRILLO – San Giorgio del Sannio (BN) loc. Ginestra

ROSARIO MIRAGGIO – Pugliano di Teano (CE)

CICCIO MEROLLA – Pompei (NA) Centro Commerciale “La Cartiera”

GIGIONE – Nocera Superiore (SA) piazza Santa Maria Maggiore

IL GIARDINO DEI SEMPLICI – Castellabate (SA)

Sabato 9 settembre 2023

SAL DA VINCI – Fontegreca (CE)

CLEMENTINO – Casapesenna (CE)

EUGENIO BENNATO – San Potito Ultra (AV)

ROSARIO MIRAGGIO – Grazzanise (CE)

JOVINE – Licusati (SA) piazza San Marco

FRANCO RICCIARDI – Cimitile (NA)

POVIA – Caspoli di Mignano Monte Lungo (CE)

MATIA BAZAR + LELE BLADE – San Vitaliano (NA)

MARIO MAGLIONE – San Felice a Cancello (CE)

DIODATO – Scario (SA) piazzale del porto

Domenica 10 settembre 2023

CLEMENTINO – San Giovanni a Piro (SA)

PUPO – Quindici (AV) piazza municipio

KATIA RICCIARELLI – Casamarciano (NA) Borgo di Santa Maria del Plesco

MIETTA – Morcone (BN) contrada Piana

GIANLUCA CAPOZZI – Baselice (BN) piazza Fiorangelo Morrone

ROSARIO MIRAGGIO – Casal di Principe (CE)

GIGIONE – Saviano (NA) Cappelluccia di San Donato (nei pressi del campo sportivo)

I CUGINI DI CAMPAGNA – Avellino Rione Mazzini

FIORENZA CALOGERO – Ospedaletto d’Alpinolo (AV) Chiesa Madre San Filippo e Giacomo

ANDREA SANNINO – Pompei (NA) Centro Commerciale “La Cartiera”

Lunedì 11 settembre 2023

ENZO AVITABILE – Carbonara di Nola (NA)

GIANLUCA CAPOZZI – Piano di Montoro (AV)

CLEMENTINO – San Clemente di Galluccio (CE)

MARIO MAGLIONE – Giugliano in Campania (NA)

FAUSTO LEALI – Marzanello (CE)

DIK DIK – Salza Irpina (AV)

Martedì 12 settembre 2023

PEPPE BARRA – Ospedaletto d’Alpinolo (AV)

TONY COLOMBO – Avella (AV)

JAMES SENESE – Buonalbergo (BN)

ROSARIO MIRAGGIO – Teverola (CE)

