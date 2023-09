Festival del Giallo: tornano i tour letterari del giallo gratuiti in giro per la città di Napoli

© Napoli da Vivere

Continuano gli eventi del Festival Del Giallo Città Di Napoli che, dopo il successo riscosso della manifestazione di fine maggio, è stato inserito nel programma di “Vedi Napoli d’estate e poi torni” del Comune di Napoli e propone interessanti tour letterari del giallo gratuiti che ci porteranno sui luoghi dei gialli

Nei weekend di settembre si potrà infatti partecipare a interessanti tour letterari del giallo gratuiti cui si potrà accedere solo con prenotazione obbligatoria. I tour si terranno nei weekend di settembre 2023 e sono dei simpaticissimi Tour del Giallo, ideati e diretti da Ciro Sabatino, per far scoprire a cittadini e a turisti le radici della letteratura poliziesca a Napoli. Previsti dieci appuntamenti (il sabato e la domenica alle ore 10,30) per 5 itinerari.

2 e 3 settembre – La Napoli di Francesco Mastriani attorno ai luoghi dove lo scrittore elaborò i suoi lavori: dai Misteri di Napoli ai Vermi, da Medea di Portamedina a Il mio cadavere.

9 e 10 settembre – Secondo itinerario dedicato a Matilde Serao, da via Toledo al Chiatamone.

Secondo itinerario dedicato a Matilde Serao, da via Toledo al Chiatamone. 16 e 17 settembre – Terza tappa verso via Foria, a esplorare la Napoli di Salvatore Di Giacomo.

23 e 24 settembre – Quarto percorso salendo al Vomero, tra scale e anfratti, nel quartiere di Attilio Veraldi. Vero padre del giallo italiano contemporaneo, autore di La mazzetta.

30 settembre e 1° ottobre – Il quinto itinerario è dedicato a Maurizio de Giovanni, alla ricerca della casa dove visse Ricciardi e dove sono ambientati i tredici romanzi dedicati al commissario che parla coi morti.

“I partecipanti potranno anche vivere l’esperienza del taccuino di viaggio, annotando appunti e suggestioni su un diario ricevuto all’inizio dell’itinerario scelto. Inviando il diario alla redazione di Gialli.it (redazione@gialli.it), si potrà partecipare a un concorso letterario curato dalla giornalista Anita Curci che prevede la pubblicazione con la casa editrice Gialli.it dei taccuini più intriganti e originali”.

La partecipazione ai Tour è gratuita con obbligo di prenotazione chiamando al numero 0815780421 e lasciando un recapito mail e telefonico. Il luogo del raduno verrà comunicato una settimana prima di ogni tour.

