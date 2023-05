Festival del Giallo Città di Napoli all’Istituto Francese Grenoble di Napoli

60 scrittori e 30 eventi al Festival del Giallo Città di Napoli che si svolge al Grenoble di Napoli nell’ambito della settimana franco-napoletana che celebra lo legame storico tra la città partenopea e la Francia

Dal 25 al 28 Maggio 2023 si terrà a Napoli all’Istituto Francese Grenoble di via Crispi, la seconda edizione del Festival del Giallo Città di Napoli. Dopo il grande successo della prima edizione, che vide la partecipazione di oltre 3500 spettatori, 60 scrittori partecipanti e 31 eventi anche per il 2023 ritorna in città il Festival del Giallo Città di Napoli ideato e diretto da Ciro Sabatino che vede la presidenza di Maurizio de Giovanni, insieme alla libreria Iocisto.

Anche quest’anno gli eventi si terranno a Napoli presso il Grenoble nell’ambito della settimana franco-napoletana che celebra lo legame storico tra la città partenopea e la Francia. L’edizione 2023 del Festival del Giallo si svolgerà anche in collaborazione con l’Istituto Cervantes di Napoli e con la Scuola Italiana di Comix. Al Festival ci sarà il 27 maggio anche Berardi, esponente di spicco del fumetto italiano sin dalla creazione di Ken Parker.

Oltre 60 scrittori tra gli ospiti previsti tra cui la scrittrice spagnola Maria Oruna, autrice de «Il porto segreto» e «Quel che la marea nasconde» Al Festival del Giallo di quest’anno ci sarà anche il processo con Arsenio Lupin, il ladro più famoso di tutti i tempi, Tra i finalisti dell’edizione 2023 in collaborazione con Il Giallo Mondadori ci sono Luca Alessandrini (Urbino/Pesaro) con “Il marchio dell’infinito”, Daniele Fontani (Arezzo) con ” La Forca”, Alessandro Maurizi (Viterbo) con ” Il Maresciallo De Santis e la chiave insanguinata”, Cristina Lucrezia Paradiso (Napoli) con “Davioli d’Ambra per Lodadio e Claudio Pinna (Svezia) con ” Il cuoco di Greene”.

Il vincitore dell’edizione 2023 verrà proclamato durante il Festival del Giallo città di Napoli sabato 27 Maggio alle ore 20 e il racconto vincitore vedrà la pubblicazione in appendice al Giallo Mondadori. Il Festival presenterà tanti eventi e appuntamenti dal 25 e al 28 che troverete sul sito ufficiale. Il biglietto d’ingresso costa 5 euro

