Bufala Fest 2023 a Napoli: Cinque Giorni di Delizie Bufaline a Piazza Municipio

Ritorna il Bufala Fest a Napoli la grande festa che offrirà ai visitatori tanti stand di ottimo cibo che proporranno piatti realizzati esclusivamente con prodotti della filiera bufalina. Cinque giorni all’insegna del gusto, dell’arte e della cultura, con tante iniziative dedicate alle famiglie e poi show cooking dei grandi chef nell’Arena del Gusto e vari talk tematici con esperti

Si terrà dal 7 all’11 settembre 2023 la VII edizione del Bufala Fest 2023 a Napoli la grande festa che offrirà ai visitatori tanti stand di ottimo cibo con piatti realizzati esclusivamente con prodotti della filiera bufalina.

Cinque giorni all’insegna del gusto, dell’arte e della cultura, a Napoli, nella centralissima Piazza Municipio, oggetto di un recente e suggestivo restyling urbanistico con un grande sottopasso che la collega direttamente al Porto: una grande festa per promuovere e valorizzare le bontà della filiera bufalina dove troveremo l’ottima mozzarella ma anche la buona carne dalle tante proprietà.

“Bufala Fest – non solo mozzarella” la grande kermesse enogastronomica a Napoli

Anche per l’edizione 2023 del Bufala Fest è stato previsto prevede un ampio cartellone con tante iniziative dedicate alle famiglie e poi show cooking dei grandi chef nell’Arena del Gusto e vari talk tematici con esperti dedicati all’Agrifood Tech nell’area “Il Giardino delle Idee”. Non mancherà la partnership con la Scuola di Cucina “Dolce & Salato” con la presenza di due autorevoli Chef come Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, rispettivamente di cucina e pasticceria, che coordineranno le attività di degustazione del Bufala Village.

Un vero “Salotto del Gusto” nella centralissima Piazza Municipio dove troveremo anche un’ampia selezione di vere bontà tra cui la celebre mozzarella DOP del Consorzio di Tutela, burger e carni di bufalo, pizze preparate dai maestri campani e dolci e gelati ricavati dalla ricotta di bufala. Spazio anche menù appositamente studiato per celiaci e poi quelli tradizionali dove troveremo tante bontà come ad esempio pasta e patate con provola, risotto con gamberi e colatura di bufala, panini con polpette di bufala, provola di bufala e parmigiana di melanzane, cheesecake con ricotta di bufala e tanto altro. L’accesso al Villaggio del Bufala Fest è libero così come la visione degli show cooking nell’Arena del Gusto.

Villaggio del Bufala Fest 2023 – Piazza Municipio Napoli – informazioni

Apertura da giovedì 7 a lunedì 11 settembre 2023

Ingresso gratuito tutti i giorni dalle ore 12:30 alle 15:30 e dalle 19:00 alle 24:00

Disponibili almeno tre tipologie diverse di menù: Menù Adulto – a 18,00 euro – con 1 pasto; 1 bevanda; 1 dolce o gelato o salato; 1 caffè; 1 liquore; Menù Bambino – a 15,00 euro – con: 1 pizza o 1 Buffy burger; 1 bevanda analcolica; 1 graffa o 1 gelato; Menù Gluten Free – a 16,00 euro – con 1 primo o 1 pizza; 1 bevanda e 1 dolce o 1 gelato.



In occasione del Bufala Village si potrà lasciare l’auto al Parcheggio Brin e usare il tram per arrivare a Piazza Municipio. Ci sono 600 posti auto e le corse dirette del tram durano circa 10 minuti. Alla cassa automatica acquistare il titolo “Bufala Fest 2023”. Lo stesso titolo consentirà di utilizzare il Tram in andata e ritorno (fino a 4 persone). Al termine della sosta recarsi con la propria autovettura all’uscita del parcheggio ed inserire nella colonnina il ticket “Bufala Fest 2023” per aprire il gate. Il servizio è operativo dalle 12:00 alle 16:00 e dalle 18:30 alle 00:30

Maggiori informazioni Bufala Fest 2023

