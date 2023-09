Lirica sotto le Stelle al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Un emozionante spettacolo dedicato alla musica lirica andrà in scena al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa cui farà da sfondo l‘incantevole panorama del Golfo di Napoli: uno straordinario appuntamento da non perdere con “Lirica sotto le Stelle”

Contenuto sponsorizzato

“Lirica sotto le Stelle” è un appuntamento da non perdere per gli appassionati del genere musicale, e non solo, che si terrà sabato 9 settembre 2023, alle ore 19.30, nell’Anfiteatro del Museo di Pietrarsa che farà da suggestivo palcoscenico all’evento. Nel corso della serata sarà possibile anche gustare un particolare drink “a tema”.

Un viaggio musicale attraverso indimenticabili melodie del canto lirico con le composizioni di Giuseppe Verdi, proposti dalla limpida voce di Romina Casucci, soprano di fama internazionale e rappresentante del bel canto italiano nel mondo. La accompagnerà al pianoforte il Maestro Carlo Martiniello.

Durante il concerto, il pluripremiato attore Giovanni Del Monte, noto anche per aver preso parte a passate edizioni del prestigioso Festival di Cannes, si esibirà in racconti di aneddoti e curiosità.

Una serata speciale al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Nell’esclusiva area di “Terrazze Pietrarsa”, sarà poi servito un cocktail tematico per rendere questa serata indimenticabile.

Gli antichi padiglioni del grande opificio borbonico, pregevole esempio di archeologia architettonica e industriale gestito oggi dalla Fondazione FS, sono stati trasformati in un sito museale unico nel suo genere che ospitano una ricca ed unica collezione di locomotive storiche, visitabili liberamente in occasione della serata.

L’evento è organizzato da NOMEA, brand internazionale presente in Italia, Spagna e Albania.

Come partecipare a Lirica sotto le stelle al Museo di Pietrarsa

Quando: Sabato 9 settembre 2023 ore 19,30 – posti limitati

Sabato 9 settembre 2023 ore 19,30 – Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa Ticket Lirica sotto le stelle: € 20 (Concerto – visita libera al museo- cocktail)

€ 20 (Concerto – visita libera al museo- cocktail) Prenotazione Obbligatoria: Solo tramite messaggio Whatsapp 375 6139180 – eventinomea@gmail.com – evento ufficiale Nomea

