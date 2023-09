Festa di Piedigrotta 2023 a Napoli con spettacoli ed eventi – Programma

All’inizio di settembre a Napoli si tiene la tradizionale festa per la Madonna di Piedigrotta. Una festa storica con origini lontanissime che per anni è stata una festa civile molto famosa e conosciuta in tutto il mondo. Quest’anno anche la processione a mare, spettacoli nelle chiese del quartiere, sfilata dei vestitini di carta e la Serenata alla Madonna

Anche quest’anno fino al 10 settembre 2023 si svolgerà a Napoli la storica festa di Piedigrotta nella zona di Mergellina. La Festa di Santa Maria di Piedigrotta di quest’anno è iniziata, come da tradizione con la messa celebrata a mare sulla spiaggia di Mergellina con la sfilata di barche che si è tenuta sabato 2 settembre alle ore 19.30 ed è proseguita con la messa degli artisti, che è stata celebrata nella Chiesa Santa Maria di Piedigrotta domenica 3 settembre alle ore 19.

Da non perdere i prossimi eventi tracui “Quann’ era Piererotta”, una serie di spettacoli, ad ingresso libero, che si terranno nelle chiese del quartiere di Mergellina a cura di Benedetto Casillo dal 4 al 7 settembre 2023 alle ore 19.00).

Quann’ era Piererotta”spettacoli a cura di Benedetto Casillo

Le serate di quest’anno saranno infatti itineranti e porteranno la tradizione in 4 chiese differenti per ricordare la grande festa di Piedigrotta. In particolare:

il 4 settembre nella chiesa dell’Ascensione a Chiaia

il 5 nella chiesa di Santa Maria della Mercede

il 6 nella basilica di Santa Maria degli Angeli

il 7 nella chiesa di Santa Maria della Consolazione a Villanova.

Tutti gli eventi si terranno alle ore 19.

Previste ancora per la Festa di Piedigrotta 2023, che è alla sua 40° edizione, la tradizionale Sfilata dei vestitini di carta con partenza da Piazza Torretta che si terrà sabato 9 settembre alle ore 17.00 e l’evento conclusivo che sarà sempre la Serenata alla Madonna che si svolgerà domenica 10 settembre alle ore 21.00.

La festa storica di Piedigrotta a Napoli

La grande festa di Piedigrotta è una festa storica e secolare a Napoli e deriva dai baccanali romani destinati a propiziare la fecondità. A quei tempi si festeggiavano nei pressi della grotta di Posillipo, o Crypta Neapolitana, la galleria romana che univa l’attuale zona di Mergellina e Fuorigrotta. Poi con il passare dei tempi la festa si teneva con carri allegorici preceduti da bande musicali e durava una settimana.(Per la Crypta c’è un bellissimo progetto per riaprirla)

Famosa la sfilata dei carri allegorici che salutavano i Reali di turno a largo di Palazzo (attuale Piazza Plebiscito). Gli storici e la tradizione popolare ricordano ancora la sfilata con parata del 8 settembre del 1859, l ‘ultima parata dei Borbone, con 47 battaglioni, 33 squadre d’assalto e 64 pezzi d’artiglieria alle quali seguirono le cannonate dai cinque castelli cittadini. La festa dal 1952 fu abbinata al Festival della Canzone Napoletana che si svolse fino agli anni settanta ed era di grande visibilità in tutto il mondo. Oggi viene presentata con un programma religioso e con il programma di festeggiamenti Civili sopra descritto.

Maggiori informazioni Festa di Piedigrotta a Napoli Pagina facebook

