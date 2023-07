Le Melodie di Parthenope: 111 spettacoli itineranti gratuiti di musica popolare a Napoli

© Napoli da Vivere

Tantissimi gruppi di bella musica popolare napoletana per le strade della città per ben 111 concerti pomeridiani gratuiti a Napoli. Inizia la rassegna “Le Melodie di Parthenope”, curata da Carlo Faiello

Tanti eventi gratuiti a Napoli durante l’estate e fino ai giorni dell’autunno promossi dal Comune di Napoli, per il progetto “Vedi Napoli e poi Torni. Emozioni oltre le stagioni” dedicato ai cittadini e ai turisti che saranno a Napoli questa estate fino all’autunno.

Tra i tanti eventi si terrà anche la rassegna “Le Melodie di Parthenope”, curata nella direzione artistica da Carlo Faiello, che sarà proposta dall’associazione culturale Il Canto di Virgilio che ci presenta ben 111 spettacoli itineranti di musica popolare dal 13 luglio al 30 settembre 2023 e poi anche 9 concerti in programma a Napoli Centro, Napoli Est, Napoli Ovest e a Barra (dal 31 agosto al 24 settembre).

Gli spettacoli itineranti gratuiti di musica popolare a Napoli

Alla fine del post potrete scaricare il programma di dettaglio dei concerti con i luoghi e i musicisti che dal 13 luglio al 30 settembre 2023, dal giovedì al sabato, ed in particolare dalle 18.30 alle 20.30, suoneranno gratuitamente per le strade di Napoli .

In particolare i concerti si terranno dal 13 luglio al 30 settembre 2023, dal giovedì al sabato a Piazza Carità, via Toledo, Piazza del Gesù, Decumani, Piazza Trieste e Trento, Piazza Vittoria, via Scarlatti, via Luca Giordano, e gli spettacoli itineranti di musica popolare, saranno tenuti da Il Pentamerone, Mastro Masiello Mandolino, La Paranza ’O Lione, Gruppo Frasca Scettici, Ars Nova, Echi del Mediterraneo, Soulpalco, La posteggia popolare, Taranta Folk, Gruppo Alta Terra di Lavoro.

Poi, dal 31 agosto al 24 settembre, con i concerti di musica napoletana, il pubblico assisterà a un meraviglioso viaggio dalla Villanella a Pino Daniele, passando per Viviani, Renato Carosone e Roberto De Simone; dal folk mediterraneo alla canzone degli anni ’30, dalla musica del Settecento napoletano ai grandi classici della canzone della nostra terra.

