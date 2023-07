Tramonti d’Estate: passeggiate al tramonto al Parco Archeologico del Pausilypon a Napoli

Il sabato e la domenica di Luglio e Agosto si terranno delle speciali aperture e visite guidate al tramonto tra le bellezze archeologiche e naturalistiche del Parco Archeologico Ambientale del Pausilypon

In tutti i weekend di Luglio e Agosto, nei giorni di sabato e domenica, si terranno delle speciali aperture e visite guidate al tramonto tra le bellezze archeologiche e naturalistiche del Parco Archeologico Ambientale del Pausilypon, illuminate dalla luce dorata del sole che cala sui Campi Flegrei.

Le visite speciali si terranno ogni sabato e domenica di Luglio e Agosto 2023 alle 18,45 e termineranno alle 20,15 circa con ingresso e uscita dalla Discesa Coroglio 36 (ingresso Grotta di Seiano).

Tramonti d’Estate al Parco Archeologico Ambientale del Pausilypon

Le visite speciali si terranno in tutti i weekend di Luglio e Agosto e iniziano dalla Grotta di Seiano, una suggestiva grotta costruita in epoca romana, lunga 770 metri, che attraversa tutta la collina di Posillipo, fino a sbucare tra i resti dell’antica Villa di Publio Vedio Pollione, uno dei primi esempi di costruzione rispettosa e perfettamente integrata con la natura circostante. Un luogo stupendo che ancora oggi, soprattutto in estate, esplode rigogliosa in tutta la sua bellezza.

Durante la visita si potranno ammirare i resti del Teatro Romano e dell’Odeion e il suggestivo panorama della Baia Trentaremi e dell’intero golfo di Napoli, guidati dalle esperte del Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus.

Visite guidate al tramonto: prezzi, orari e date

Quando: Ogni sabato e domenica di Luglio e Agosto 2023.

Contributo: 7€ – adulti, 4€ – dai 6 ai 14 anni, gratuito sotto i 6 anni; Contatti e informazioni: sito ufficiale

Prenotazione obbligatoria online dal calendario delle visite guidate sul sito

