Concerti Gratis in Campania nel weekend dal 31 agosto al 5 settembre 2023

© Foto di Aditya Chinchure su Unsplash

Tanti concerti gratuiti la sera nelle varie cittadine della Campania in questo periodo estivo, quasi sempre in occasione delle varie sagre, feste patronali o grandi eventi che si tengono nei fine settimana. Una bella occasione per partecipare a queste manifestazioni eventi ed ascoltare grandi artisti e gruppi musicali

Durante l’estate in tante cittadine della Campania si tengono molti concerti ed eventi musicali di sera quasi sempre in occasione delle varie sagre, feste patronali o di grandi eventi che si svolgono nei fine settimana. Una bella occasione per partecipare a queste manifestazioni ascoltando anche grandi artisti e gruppi musicali che si esibiscono quasi sempre gratuitamente o con piccoli contributi. Vi indichiamo di seguito alcuni di questi concerti per il prossimo weekend che va dal 31 agosto al 5 settembre 2023. Vi consigliamo sempre, prima di recarvi sul posto, di verificare se la sagra o l’evento si tengono regolarmente o se sono stati rimandati.

I concerti si svolgono quasi sempre la sera e sono quasi sempre a ingresso libero perché si tengono nelle piazze o in altri grandi luoghi pubblici. Per alcuni concerti troverete l’articolo di approfondimento con maggiori informazioni.

Concerti in Campania dal 31 agosto al 5 settembre 2023

Giovedì 31 agosto 2023

ENZO GRAGNANIELLO – Barra (NA)

CICCIO MEROLLA – Pisciotta (SA)

GIGI FINIZIO – Lauro di Nola (AV) piazza Municipio

TONY TAMMARO – Grazzanise (CE) piazza San Giovanni

GIGIONE – Castelpagano (BN)

MANUELA VILLA – Anacapri (NA) Settembrata Anacaprese

Venerdì 1 settembre 2023

TONY TAMMARO – Sant’Antonio Abate (NA)

GIGIONE – Marcianise (CE) area mercato

ANDREA SANNINO – Pompei (NA) piazza Schettini (prenotazione obbligatoria)

MIMMO MAGLIONICO E PIETRARSA – Sant’Arsenio (SA)

FRANCO RICCIARDI – Cicciano (NA)

Sabato 2 settembre 2023

SAL DA VINCI + FRANCO RICCIARDI + TONY TAMMARO – Scafati (SA) Notte Bianca

ROSARIO MIRAGGIO – San Prisco (CE)

FOJA – Marigliano (NA)

LA TERZA CLASSE – Scario (SA)

ANDREA SANNINO – Visciano (NA)

ALEX BRITTI – Amalfi (SA) Capodanno Bizantino

GIGIONE – Carpignano di Grottaminarda (AV)

NICOLA PIOVANI – Casertavecchia (CE) Settembre al Borgo (prenotazione Obbligatoria)

LA MASCHERA – Comiziano (NA)

GIANLUCA CAPOZZI – Cicciano (NA)

Domenica 3 settembre 2023

ALUNNI DEL SOLE – Caiazzo (CE) cappella S.Nicola fraz. Sant’Angelo

ANDREA SANNINO – Montecorvino Pugliano (SA)

TOSCA – Dentecane (AV)

CICCIO MEROLLA – Bisaccia (AV)

FRANCO RICCIARDI – Montemiletto (AV)

TONY TAMMARO – San Lorenzello (BN)

ENZO AVITABILE – Sant’Antonio Abate (NA)

ROSARIO MIRAGGIO – Comiziano (NA)

LUCA SEPE – Starze di Summonte (AV)

99 POSSE + FOJA – Polla (SA)

Lunedì 4 settembre 2023

DANIELE SILVESTRI – Sant’Antonio Abate (NA)

ROSARIO MIRAGGIO – Fontanelle di Serino (AV)

SAL DA VINCI – San Valentino Torio (SA) piazza Amendola

MICHELE ZARRILLO – Vairano Scalo (CE)

LDA – Pratola Serra (AV) corso Vittorio Emanuele

Martedì 5 settembre 2023

ROSARIO MIRAGGIO – Caserta loc. San Benedetto

GIANLUCA CAPOZZI – Borgo di Aversa (CE)

ENZO AVITABILE – Santa Maria Capua Vetere (CE) parco Urbano

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.