Settembrata Anacaprese 2023: la festa dell’uva ad Anacapri festeggia 100 anni

Ritorna anche quest’anno ad Anacapri la bella festa della Settembrata 2023 la festa dell’uva dell’isola di Capri che quest’anno festeggia una data importante: il centenario della nascita di questa bella festa con la quale sull’isola si saluta l’estate.

La Settembrata Anacaprese vedrà anche quest’anno protagonista tutta la popolazione di Anacapri, che è stata sempre protagonista dell’evento che si svolge sull’isola azzurra sin dal lontano 1923.

Un appuntamento che coniuga le tradizioni popolari, folkloristiche ed enogastronomiche di Anacapri tra sfilate lungo le vie di Anacapri, percorsi e degustazioni di prodotti tipici, mercatini dell’artigianato, concerti, spettacoli e mostre.

1923 – 2023: la Settembrata Anacaprese festeggia quest’anno un secolo

Per la festa del centenario è stato programmato un ricco programma di eventi per la Settembrata Anacaprese che avrà luogo dal 27 agosto al 4 settembre 2023. Il programma completo lo troverete sul sito del Comune di Anacapri: di seguito alcuni tra i tanti eventi

Lunedi 28 Agosto

ore 12.00 Mediateca M. Cococe: Apertura caccia al tesoro (15-20 anni)

ore 18,00 via G.Orlandi – mercatini artigianato

ore 18.30 Rist. Casa Orlandi – Laboratorio culinario “Fare la Mozzarella”

dalle 19.00 alle 20.00 Pzza Cerio – Zucchero filato per tutti da O Biondo

ore 21.30 Piazza S.Nicola – Gruppo folkloristico – l’Isola di Capri

Martedi 29 Agosto

ore 10.00 Giardini Paradiso – “Concorso di disegno VII edizione’ per bambini 10-13 anni

ore 18,00 via G.Orlandi – mercatini artigianato

ore 19.30 Percorso Enogastronomico per le strade del centro storico e dintorni

ore 21.30 Piazza S.Nicola – Gruppo folkloristico Via Toledo

Mercoledi 30 Agosto

ore 16,30 Piazzo Cerio – Giochi di ruolo a cura di Arcadia

ore 18,00 via G.Orlandi – mercatini artigianato

ore 21.30 Piazza S.Nicola – Gruppo musicale “La Bottega dei Ricordi”

Giovedi 31 Agosto

ore 15.30 Passeggiata lungo il Sentiero dei Fortini

ore 18,00 via G.Orlandi – mercatini artigianato

ore 19,00 Sala M. Cacace – Ciro Scoppo “Teresina e Miezo e Prete

ore 21,30 Piazza S. Nicola – Manuela Villa di Rosso Tour 2073

Venerdi 1 Settembre

ore 10.00 Mediateca M Cacace – lab. “Arte in festa 1923” a cura di “Capri in Arte*

ore 18.00 Via G. Orlandi – Apertura mercatini artigianato

ore 19.30 – Percorso enogastronomico per le strade di Caprile

ore 21,30 – Piazza Caprile – Gruppo Musicale Allerija in concerto

Sabato 2 Settembre

ore 9.00 Mediateca M Cacace – Apertura caccia al tesoro (11-14 anni)

ore 18.00 Via G. Orlandi – Apertura mercatini artigianato

dalle 19.00 alle 20.00 Pzza Cerio – Zucchero filato per tutti da O Biondo

ore 21.30 Piazza S.Nicola – Luca Sepe “Drive in Circus”

Domenica 3 Settembre

dalle 9.00 Mediateca M. Cacace – Yoga per adulti e bambini a cura di CapriYoga&lab

ore 19.00 Piazza Cerio – This is Srilanka – Degustazione di pietanze tipiche accompagnate da musica srlankese

Gran Finale a Sorpresa

E tanto altro

Maggiori informazioni – Settembrata Anacaprese – Comune di Anacapri

Facebook Settembrata Anacaprese

