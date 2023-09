Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 7 al 10 settembre 2023

© Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano IGP

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città

Sagre e feste in Campania dal 7 al 10 settembre 2023, in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza e rispettando tutte le normative vigenti. Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

La festa dell’Uva a Solopaca con la grande sfilata di Carri Allegorici

Da venerdì 8 a martedì 12 settembre 2022 ritorna la grande Festa dell’Uva di Solopaca una delle più belle e caratteristiche feste dedicate all’uva della Campania che comprenderà, domenica 10, anche la bella sfilata dei carri allegorici. La festa dell’Uva a Solopaca

La Sagra del Cinghiale a Dugenta

Si terrà di sera ogni venerdì, sabato e domenica fino al 31 ottobre 2023, con apertura straordinaria di domenica anche a pranzo, la Festa del Cinghiale a Dugenta, una grande festa che ripete sin dal 1980 con tante specialità a base di cinghiale e con musica e buon vino beneventano. Una sagra locale che propone tante buone pietanze come Pappardelle al ragù di cinghiale, Porchetta di cinghiale, Fagiolata con cotica e salsiccia di cinghiale, Ravioli al ragù di cinghiale, Strozzapreti, Braciata. Previste grandi e accoglienti tavolate all’aperto, ma ben riparate, per chi ha voglia di gustare la carne di cinghiale, in un’atmosfera di festa campestre. La Sagra del Cinghiale a Dugenta

La Sagra del Pesce 2023 ad Ercolano in più weekend

Ad Ercolano ritorna l’attesa Sagra del Pesce 2023 anche nel weekend del 8,9 e 10 settembre 2023. Una bella festa con tante bontà a base di pesce tra cui il risotto alla pescatora e il cuoppo di mare ma non mancheranno anche montanare, cuoppo di terra, zeppoline, patatine e würstel per i più piccoli. La Sagra del Pesce

A Napoli, a Piazza Municipio, la grande festa del Bufala Fest

Si terrà dal 7 all’11 settembre 2023 la VII edizione del Bufala Fest 2023 a Napoli la grande festa dedicata che offrirà ai visitatori tanti stand di ottimo cibo che proporranno piatti realizzati esclusivamente con prodotti della filiera bufalina. Cinque giorni all’insegna del gusto, dell’arte e della cultura, a Napoli, nella centralissima Piazza Municipio, con tante iniziative dedicate alle famiglie e poi show cooking dei grandi chef nell’Arena del Gusto e vari talk tematici con esperti dedicati all’Agrifood Tech nell’area “Il Giardino delle Idee”. Bufala Village.

Ritorna la grande Festa della pasta a Gragnano: il programma

Si terrà anche quest’anno a Gragnano, dall’8 al 10 settembre 2023, la grande Festa della Pasta organizzata e promossa dal Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano IGP, in scena a Gragnano che proporrà un fitto calendario di eventi a tema gastronomico e culturale nell’ambito del progetto “Gragnano Città della Pasta”.

Festa di Piedigrotta 2023 a Napoli

Anche quest’anno fino al 10 settembre 2023 si svolgerà a Napoli la storica festa di Piedigrotta nella zona di Mergellina. La Festa di Santa Maria di Piedigrotta di quest’anno è iniziata, come da tradizione con la messa celebrata a mare sulla spiaggia di Mergellina con la sfilata di barche e da non perdere i prossimi eventi tracui “Quann’ era Piererotta”, una serie di spettacoli, ad ingresso libero, che si terranno nelle chiese del quartiere di Mergellina a cura di Benedetto Casillo Festa di Piedigrotta 2023

Tufo Greco Festival 2023: la festa del buon vino Greco di Tufo

Si terrà nel caratteristico centro storico di Tufo nell’avellinese, venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 settembre 2023 l’attesa edizione 2023 del Tufo Greco Festival il grande evento dedicato al buon vino Greco di Tufo. Ed anche quest’anno il festival presenterà un bel percorso di gastronomia d’eccellenza con anche degustazioni, approfondimenti, laboratori, visite in cantina, wine trekking, e tanta buona musica. Il Tufo Greco Festival è un evento molto atteso che registra oltre 10mila presenze per ognuna della passate ciascuna edizione, con tanti enoturisti ed appassionati del patrimonio enologico irpino e, in particolare, del Greco di Tufo Dop e del caratteristico territorio.Tufo Greco Festival

La Sagra del Pesce nel borgo cilentano di Pioppi

Dal giorno 8 al 10 settembre 2023 si terrà la 52° edizione della sagra del pesce nel borgo marino di Pioppi, nel Cilento, cittadina che è la Patria della Dieta Mediterranea. Una bella occasione per tornare nello splendido mare cilentano di Pioppi per partecipare da venerdì 8 a domenica 10 settembre 2023 alle tre serate della famosa sagra del pesce di Pioppi. Durante la “storica” sagra si potranno scoprire i valori e tradizioni gastronomiche del luogo gustando tanti ottimi di cibi tipici locali a base di pesce fresco pescato nel bellissimo, limpido mare della zona. | Pagina ufficiale Pro Loco Pioppi

Passeggiate e spettacoli tra i luoghi più belli a Piano di Sorrento

Fino al 16 settembre la seconda edizione della Rassegna dedicata alla valorizzazione delle frazioni di Piano di Sorrento, che quest’anno si chiama ” Borghi e Casali Folk – Identità, Religione e Folklore”. Cinque appuntamenti in programma tra visite guidate e performances artistiche per un evento che ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza del territorio, nutrendo il legame tra esso e i cittadini. Il progetto è promosso dalla ProLoco Piano Di Sorrento con il Patrocinio ed il contributo del Comune di Piano di Sorrento. Borghi e Casali Folk

Altre Sagre e feste interessanti in Campania nel weekend

A Piano di Sorrento tantissimi eventi gratuiti per l’estate 2023 – A Piano di Sorrento fino al 27 settembre 2023 si terrà “ Davanti al golfo di Surriento…” con tantissimi eventi culturali e artistici, spettacoli di musica, teatro e danza ma anche cinema, letteratura, concerti, cabaret. Prossimi 1 settembre – Villa Fondi Spettacolo con Diego de Silva ed il “Trio Malinconico” – 2 settembre – Villa Fondi Presentazione del libro “Il mostro ha gli occhi azzurri – Il delitto di Ponticelli di Giuliana Covella” A cura del C.I.F. Piano di Sorrento Davanti al golfo di Surriento

A Piano di Sorrento fino al 27 settembre 2023 si terrà “ con tantissimi spettacoli di Prossimi 1 settembre – Villa Fondi Spettacolo con Diego de Silva ed il “Trio Malinconico” – 2 settembre – Villa Fondi Presentazione del libro “Il mostro ha gli occhi azzurri – Il delitto di Ponticelli di Giuliana Covella” A cura del C.I.F. Piano di Sorrento Concerti Gratis in Campania dal 7 al 12 settembre 2023 – Tanti concerti gratuiti la sera nelle varie cittadine della Campania in questo periodo estivo, quasi sempre in occasione delle varie sagre, feste patronali o grandi eventi che si tengono nei fine settimana. Vi indichiamo di seguito alcuni di questi concerti dal 7 al 12 settembre 2023 Concerti Gratis in Campania

Tanti concerti gratuiti la sera nelle varie cittadine della Campania in questo periodo estivo, quasi sempre in occasione delle varie sagre, feste patronali o grandi eventi che si tengono nei fine settimana. Vi indichiamo di seguito alcuni di questi concerti Amalfi Summer Fest 2023: il programma di eventi gratuiti estivi ad Amalfi – Da fine giugno fino al mese di settembre 2023 si terrà “Amalfi Summer Fest 2023”, il programma di eventi estivi promosso dall’Amministrazione Comunale. Attesi grandi nomi della musica tra cui Alex Britti, Ronnie Jones, Joy Salinas, Kid Creole and Frankie & Canthina Band e poi Daniela Tenerini and Four Seasons Quintet, Promenade a Sud, Napoli Opera, l’Orchestra Panzillo e tanti altri grandi artisti. Amalfi Summer Fest

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.