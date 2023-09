Napoli incontra il Mondo: con 20 Festival: Oriente, Holy, Irlandese, Latino Americano e tanti altri in contemporanea

A Napoli alla Mostra d’Oltremare un evento grandioso che si svolge su ben 90.000 metri quadri a cui si potrà accedere con un unico biglietto ad una ventina di festival che si terranno in contemporanea. A Napoli Incontra il Mondo ci saranno il Festival dell’Oriente, il Festival Irlandese, il That’s America, il Festival Country, il Festival dei Nativi, il Festival Argentino, il Festival Spagnolo, il Festival dell’America Latina, il Festival del Giappone e tantissimi altri format

Nella Mostra d’Oltremare di Napoli nei weekend del 9-10 e 16-17 settembre 2023 si terrà un evento particolare: “Napoli incontra il Mondo” un grande viaggio itinerante tra cultura, arte, tradizioni, folklore, show, attività, musica e sapori di tutto il mondo che saranno alla Mostra d’Oltremare su oltre su oltre 90.000 metri quadrati in si potranno trovare tanti festival.

Ci saranno almeno una ventina di festival, che si terranno in contemporanea tutti assieme in un’atmosfera magica: si potrà attraversare il mondo intero, dagli Stati Uniti all’Oriente, dalla Spagna all’America Latina, dall’Irlanda all’Africa e come per magia…. ritrovarsi a camminare tra le suggestive atmosfere celtiche, ballare le coinvolgenti danze irlandesi, assaporare le delizie della Spagna, ascoltare un concerto country, farti trasportare da un sensuale ballo latino, o gustare i piatti tipici della cucina Argentina….

Tutto questo e ancora di più è Napoli Incontra il Mondo, l’occasione per vivere uno straordinario e imperdibile viaggio con tanti format fieristici in contemporanea.

Un sol biglietto per tutti i Festival presenti a Napoli

Per ognuno dei festival previsti ci saranno spettacoli a ciclo continuo e poi mostre fotografiche, bazar, stand commerciali, gastronomia tipica, medicine naturali che si alterneranno nelle numerose aree tematiche dedicate ai vari paesi in un continuo ed avvincente susseguirsi di show, incontri, seminari ed esibizioni.

I festival previsti a “Napoli Incontra il Mondo” si svolgono tutti in contemporanea alla Mostra d’Oltremare a Napoli dal 9 al 10 settembre e dal 16 al 17 settembre 2023 e sono:

il Festival dell’Oriente

il Festival Irlandese

il That’s America,

il Festival Country

il Festival dei Nativi

il Festival Argentino

il Festival Spagnolo

il Festival dell’America Latina

il Festival del Giappone

il Sushi Village

il Festival della Salute e Benessere

Il Festival le Mille e una Notte

l’October Fest

i Giochi dal Mondo

l’Holi Festival

lo Street World Food Festival

la Sfida delle Grigliate e tantissimi altri format.

Gli spettacoli si ripetono ogni giorno per tutta la durata del Festival dalle ore 10:30 alle 20:30. – Con un unico biglietto si potrà accedere a tutto quanto previsto nei 20 festival in contemporanea.

biglietto intero………..15 euro – adulti e ragazzi dai 12 anni.

biglietto ridotto………10 euro – ragazzi dagli 8 ai 12 anni (non compiuti).

