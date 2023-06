Cosa fare gratis a Napoli e in Campania nel weekend dal 1 al 4 giugno 2023

Ph Facebook Hotel San francesco al Monte, Napoli

Eventi, cose da fare gratis e luoghi da visitare sempre gratuitamente a Napoli e nelle vicinanze ma anche in altri splendidi luoghi della Campania. Nel post troverete prima gli eventi a Napoli e poi quelli vicino Napoli nel weekend dal 1 al 4 giugno 2023

Anche in questo periodo a Napoli, nelle vicinanze e in tutta la Campania ci sono sempre tante cose da fare. Di seguito vi proponiamo la guida alle cose gratuite da fare nel weekend dal 1 al 4 giugno 2023 con le proposte più interessanti a Napoli e in Campania.

Abbiamo anche aggiunto eventi a pochi euro, fino ad un max di 8/10€. Segnalateci anche voi altre iniziative gratuite a vostra conoscenza. Vi consigliamo di chiedere sempre conferma agli organizzatori degli eventi che potrebbero essere rimodulati, negli orari e nelle date. Di seguito prima gli eventi gratuiti a Napoli e poi quello con pochi euro sempre in città e poi gli eventi gratuiti in Campania e quelli con pochi euro. Buon fine settimana a tutti.

Gli altri eventi nel weekend dal 1 al 4 giugno 2023

Napoli da Vivere vuole offrire ai suoi lettori un’informazione ampia e diversificata dedicata agli eventi e alle cose da fare a Napoli e nelle vicinanze durante i weekend, Troverete per questo fine settimana, oltre a questo, anche i seguenti post:

GLI EVENTI E LE COSE DA FARE GRATIS A NAPOLI

Maggio dei monumenti: eventi gratuiti del weekend dal 1 al 4 giugno 2023

Venerdì 2 giugno Festa della Repubblica: ingresso gratuito nei musei

Venerdì 2 giugno 2023, in occasione della Festa della Repubblica, ci sarà l’ingresso gratuito nei musei e nei luoghi della cultura del Ministero della Cultura. ingresso gratuito nei musei

Concerti gratuiti nel Chiostro dell’Hotel Palazzo Caracciolo nel centro antico di Napoli

Nei giorni 2,3 e 4 giugno 2023 nel Chiostro dello splendido Hotel Palazzo Caracciolo, in via San Giovanni a Carbonara nel centro antico di Napoli si terrà una rassegna musicale gratuita dal titolo “Leucosia, Partenope, Ligea: voci di donne, Canti del Sud”. Concerti a Palazzo Caracciolo

Napoli Bike Festival 2023: 2 giorni di eventi gratuiti a Palazzo Fuga

L’1 e 2 giugno 2023 si terrà a Napoli la XII edizione del “Napoli Bike Festival”, con tanti eventi, dibattiti, concorsi, eventi per bambini, gare sportive, performance, presentazione di libri e tante pedalate con il bike village a Palazzo Fuga con tanti stand Napoli Bike Festival

Visite guidate gratuite per scoprire le bellezze della Collina di Pizzofalcone

visite guidate gratuite dedicate alla collina di Pizzofalcone, presentando la bellezza e i contrasti attraverso scorci inediti, epigrafi, edifici e parchi di immenso valore storico e artistico Prossime 03 giugno 2023. Visite guidate gratuite a Pizzofalcone

Laboratori didattici gratuiti per bambini con l’artista Rosy Rox nel centro storico

Spazio anche ai bambini per il Maggio dei Monumenti 2023 a Napoli dal 13 maggio al 4 giugno per dei laboratori didattici guidati dall’artista napoletana, di valenza internazionale Rosy Rox. Laboratori gratuiti nel centro storico. Laboratori Didattici per Bambini

(Alcune gratis) – Scale di Maggio: visite alla scoperta delle scale per il Maggio dei Monumenti

Concerti gratuiti delle Nuova Orchestra Scarlatti nelle varie sedi della Federico II

Continua con grande successo di pubblico la rassegna de “I Concerti per Federico” della Nuova Orchestra Scarlatti che presenta, anche per il 2023, concerti gratuiti e da non perdere in alcune delle belle sedi della storica Università Federico II Prossimo 4 Giugno 2023, I Concerti per Federico

Concerti gratuiti al Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli fino a giugno 2023

Fino al 30 giugno 2023, i concerti gratuiti del Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli, interessanti concerti organizzati dallo storico Conservatorio napoletano, di pomeriggio e durante la settimana prossimi venerdì 2 giugno – Pagine d’Autore – musiche inedite di Enzo Avitabile | Concerti gratuiti al Conservatorio

Goran Bregović in concerto gratuito a Napoli, a Piazza del Gesù

Venerdì 9 giugno 2023 a partire dalle 20:30 ci sarà a Napoli un grande concerto gratuito di Goran Bregovic & The Wedding and Funeral Band. Il grande musicista bosniaco chiude con il suo concerto a grande festa per i 799 anni dell’Università Federico II di Napoli Goran Bregović a Napoli

Dove fare il bagno in Campania: quali sono le 19 spiagge Bandiera Blu per l’Estate 2023

Anche quest’anno alla Campania viene riconosciuta la bellezza e la qualità delle sue acque. Terza in Italia dopo la Liguria e la Puglia con ben 19 località in Campania, della provincia di Salerno e di Napoli, Le spiagge Bandiera Blu

A Napoli concerti gratuiti nella chiesa monumentale di San Giorgio Maggiore

Nella chiesa che racchiude uno straordinario segreto, la monumentale chiesa di San Giorgio Maggiore dal 21 Aprile al 9 Giugno 2023 bella rassegna musicale gratuita a Napoli. In via Duomo quattro concerti in programma, a cura della Società Polifonica della Pietrasanta. Concerti gratuiti a San Giorgio Maggiore

“È aperto a tutti quanti”: Concerti gratuiti a Napoli a Palazzo Piacentini

Fino al 1 luglio 2023 a Palazzo Piacentini a Napoli, in via Toledo, sede delle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, si terrà la nuova edizione della rassegna musicale primaverile “È aperto a tutti quanti. che prevede, interessanti concerti gratuiti Concerti gratuiti a Palazzo Piacentini

Il Comicon continua con il COMIC(ON)OFF con tanti eventi, mostre

Continua la grande festa del COMICON Napoli, la grande festa internazionale del Fumetto fino al 30 giugno 2023 con il COMIC(ON)OFF che presenterà circa 20 eventi, mostre, proiezioni e performance. Gli eventi del COMIC(ON)OFF

I mercatini Agroalimentari di Coldiretti

Anche per tutto il mese di maggio 2023 in tutti i weekend si terranno i mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica a Napoli. Di seguito le piazze e le date della città in cui troveremo gli stand Gialli di Coldiretti, con tanti produttori, che vendono i loro prodotti genuini dell’agroalimentare Campano Mercatini Agroalimentari.

Arte pubblica a Napoli – a San Martino le 4 colorate aragoste giganti

Dopo Roma e Venezia una particolarissima mostra di Philip Colbert uno degli artisti più innovatori dello scenario contemporaneo fino al 15 luglio 2023 4 particolarissime opere d’arte saranno liberamente esposte sul piazzale davanti al Museo di San Martino a Napoli. Gli altri eventi di arte pubblica a Napoli

Arte pubblica a Napoli – ”Key of Today”: una gigantesca opera di Milot a Piazza Mercato

Una gigantesca opera dal titolo “Key of Today” dell’artista Italo-albanese Milot è stata installata nella grande e storica Piazza Mercato a Napoli. L’opera, una enorme chiave alta 10 e lunga 20 metri ed è “un invito ad aprire tutte le porte per superare pregiudizi e paure”. ”Key of Today”

Arte pubblica a Napoli – Il “cono di luce” la spettacolare opera nella stazione Toledo della Metro

E’ forse una delle opere d’arte contemporanee più ammirate a Napoli, il “Crater de luz” che troviamo nella grande sala monumentale sotterranea della Metro 1 di Napoli nella stazione Toledo, più volte dichiarata tra le migliori Opere al mondo. Il “cono di luce”

Mi illumino d’Azzurro: monumenti a Napoli illuminati di notte di Azzurro Napoli

Partito da Martedi 11 ottobre 2023 un nuovo progetto del Comune di Napoli “Mi illumino d’Azzurro“ che prevede, ogni sera, a partire dalle 18:30 che Castel dell’Ovo e la Fontana del Nettuno a piazza Municipio siano illuminati dall’azzurro Napoli. Vedi Castel dell’Ovo e la Fontana del Nettuno Vedi Piazza Plebiscito in Azzurro

Da vedere: restaurata la Fontana del Gigante sul lungomare di Napoli

La bellissima fontana del Gigante, una delle fontane monumentali, tra le più belle di Napoli, è stata completamente restaurata e riempie di nuovo il meraviglioso angolo tra via Nazario Sauro e via Partenope, a poca distanza dal Castel dell’Ovo. Fontana del Gigante

Aperture gratuite dello storico Museo Anatomico dell’Università

visitabile gratuitamente lo straordinario Museo Anatomico dell’Università di Napoli nel centro storico, uno tra i più antichi e completi musei del genere al mondo Museo Anatomico

Una mostra gratuita nell’ex Ospedale della Pace

Una bella mostra gratuita dal titolo “Pianeta Pandemia. Storie virali di contagi e rimedi” ci consentirà di visitare lo splendido l’ex Ospedale della Pace Pianeta Pandemia

Visitabile nei weekend la chiesa restaurata di San Gennaro a Capodimonte

La storica chiesa di San Gennaro nel Real Bosco di Capodimonte, riaperta da poco alle visite del pubblico dopo 50 anni di chiusura è stata trasformata completamente dal grande Architetto internazionale Santiago Calatrava. Si visita nei weekend Riaperta la chiesa di San Gennaro

GLI EVENTI E LE COSE DA FARE CON UN PICCOLO PAGAMENTO A NAPOLI

Da 3 euro – Aperture straordinarie dei Musei dell’Università di Napoli

I 5 straordinari Musei dell’Università Federico II di Napoli effettueranno delle aperture straordinarie nei giorni 3 e l’11 giugno 2023 con un prezzo d’ingresso di pochi euro. Aperture straordinarie dei Musei dell’Università

3 euro – Riapre all’Edenlandia il Maniero una delle attrazioni storiche del parco

Una delle storiche attrazioni di Edenlandia, il Maniero o Castello Fantasma, ha riaperto al pubblico dopo un attento restauro. Il Maniero accoglierà di nuovo i visitatori nella sua enorme bocca sdentata. Ingresso gratis al parco Riapre il Maniero

3 euro – Apertura straordinaria, per un giorno del Museo Cappella Sansevero a soli 3 euro

Martedì 6 giugno 2023 , per festeggiare la vittoria del terzo scudetto del Napoli, il Museo Cappella Sansevero aprirà eccezionalmente al pubblico per tutta la giornata, con i soliti orari, dalle ore 9.00 alle ore 19.00 (ultimo ingresso 18.30) a soli 3 euro. Apertura straordinaria Cappella Sansevero

5 euro – Reggia di Portici: la “Materia. Il legno che non bruciò ad Ercolano”

Alla Reggia di Portici fino al 31 dicembre 2023, la mostra “Materia. Il legno che non bruciò ad Ercolano” una testimonianza straordinaria di vita quotidiana al tempo dei Romani. Esposti mobili armadi, casse, tabernacoli, letti e tavolini in legno sopravvissuti all’eruzione Materia. Il legno che non bruciò

6 euro – Incontri di Yoga nella Certosa di San Martino a Napoli

Sabato 3 e 10 giugno 2023 alle ore 10.30 nella splendida Certosa e Museo di San Martino si terranno degli incontri dell’evento “Yoga in Certosa” compresi nel biglietto di 6 euro d’ingresso al museo. Prevista anche una speciale visita guidata. “Yoga in Certosa”

6 euro – Da Castel Sant’Elmo con il panorama a 360° più bello di Napoli

Castel Sant’Elmo è il più grande dei sette castelli di Napoli e domina la città e l’intero golfo Dai suoi spalti si ammira il panorama più bello di Napoli da Mergellina, a Posillipo, dal Vomero a Capodimonte. Compreso Museo del 900. Castel Sant’Elmo

6 euro – Complesso Monumentale Sant’Anna dei Lombardi un luogo ricco di capolavori

Una straordinaria chiesa nel centro di Napoli con capolavori rinascimentali e affreschi realizzati dal Vasari nel 1500 per la dinastia aragonese. La chiesa ha anche ospitato negli ultimi anni della sua vita Torquato Tasso che vi scrisse la Gerusalemme Liberata.Complesso di Sant’Anna dei Lombardi

7 euro – Il nuovo Museo Darwin Dohrn (DaDoM) nella villa comunale

Aperto a Napoli un nuovo museo di circa 1000 mq all’interno della Villa Comunale di Napoli, nell’ex Circolo della Stampa di Napoli, la Casina del boschetto: il Museo Darwin – Dohrn (DaDoM) e la biblioteca del mare. Museo Darwin Dohrn (DaDoM)

7 euro – Palazzo Piacentini a via Toledo, la sede del Banco di Napoli è il Museo delle Gallerie d’Italia

Chiuso Palazzo Zevallos ma aperta una nuova grande sede di 10.000 Mq per il museo delle Gallerie d’Italia a Napoli. Tanti capolavori e l’ultimo Caravaggio ma anche tante novità. Gallerie d’Italia di Napoli (gratis per i correntisti Intesa)

7 euro – Nel Complesso Monumentale di Donnaregina a Napoli una grande mostra su Artemisia Gentileschi

A Napoli ben sedici straordinarie opere di Artemisia Gentileschi, fino al 3 luglio 2023 al Museo Diocesano di Napoli, nel bellissimo Complesso Monumentale di Donnaregina. “Artemisia Gentileschi tra Roma, Firenze e Napoli”

8 euro – Rione Sanità: riapre dopo 40 anni la Chiesa di Sant’Aspreno con lo Jago Museum

Riapre a Napoli, dopo 40 anni, la Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi, nel Rione Sanità e diventerà un nuovo grande spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea. La chiesa ospiterà infatti lo Jago Museum con al suo interno alcune delle opere più sensazionali dello scultore Jago. Apre Jago Museum

8 euro – Al Madre di Napoli 2 mostre da non perdere

Tre grandi mostre al Madre il Museo d’arte contemporanea Donnaregina di Napoli. La prima su Ugo Marano, “Le stanze dell’utopia” con 40 opere dell’artista campano, poi Jimmie Durham “Humanity is not a completed project” con ben 150 opere Al Madre di Napoli tre mostre da non perdere

10 euro – Racconti per Ricominciare: il festival di teatro al tramonto nei luoghi più belli

Il festival di teatro al tramonto Racconti per Ricominciare è un bell’un evento diffuso che propone spettacoli dal vivo e itineranti, nei bellissimi luoghi del patrimonio storico-artistico e paesaggistico di Napoli e della Campania con un ticket di max 10 euro. Spettacoli il 1,2,3 e 4 giugno Racconti per Ricominciare

Da 10 euro – Scale di Maggio: visite alla scoperta delle scale per il Maggio dei Monumenti

10 euro – Il percorso sotterraneo del Lapis Museum: decumano sommerso al Centro citta

Aperture straordinarie per le festività nello straordinario percorso sotterraneo nel centro storico di Napoli a 40 metri di profondità. Un vero e proprio “decumano sotterraneo” che nasconde tante meraviglie e che sorprenderà i visitatori il Decumano Sommerso

10 euro – Il Presepe del Re: a Palazzo Reale uno presepe con pastori di Sanmartino

Tra i presepi più belli e grandi che esistono a Napoli c’è “il presepe del Re” a Palazzo Reale. il Presepe del Banco di Napoli, un monumentale presepe del’700 napoletano con oltre 210 favolosi pastori di artisti dell’epoca tra cui Giuseppe Sanmartino il “Presepe del Re”

10 euro – Palazzo Reale mostra permanente sulla storia di Napoli

Restaurate le grandi Scuderie Borboniche del Palazzo Reale di Napoli di 1800 mq dove ci sarà “La Galleria del Tempo” una mostra permanente sulla grande storia di Napoli La Galleria del Tempo

13 euro – La mostra “Space Art Selfie Museum” a San Domenico Maggiore.

Fino al 30 giugno 2023 a Napoli, presso il Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore ci sarà la particolarissima mostra “Space Art: Dall’autoritratto…al Selfie” che ci farà vivere tutte le emozioni legate all’evoluzione della fotografia nell’era moderna. “Space Art Selfie Museum”

15 euro – Lucciole e Sibilla sul lago d’Averno: passeggiate notturne con degustazione

Venerdì 2 e sabato 3 giugno 2023, e poi anche nelle altre serate di giugno 2023, si terrà una bella passeggiata notturna sul Lago d’Averno, nei Campi Flegrei alla scoperta delle ultime lucciole. Lucciole e Sibilla sul lago d’Averno

15 euro – Apre l’Arena del Sound con Napolindie: una giornata speciale al Flava Beach

Venerdì 2 giugno 2023 una giornata speciale al Flava Beach di Castel Volturno con Napolindie un grande evento per l’apertura dell’Arena del Sound per un’estate di promozione culturale e musicale. Tanti grandi gruppi musicali come i 99 Posse o La Maschera ma anvhe scrittoi come De Giovanni e Pino Aprile. Apre l’Arena del Sound con Napolindie

EVENTI GRATUITI VICINO NAPOLI E IN CAMPANIA

Venerdì 2 giugno Festa della Repubblica: ingresso gratuito nei musei

Sagra della pancetta alla zingara a Liberi (CE)

Un’estate con 13 sagre, una in ogni weekend a Liberi in provincia di Caserta e il 02-03-04 Giugno ci sarà la Sagra della pancetta alla zingara. Anche quest’anno a Liberi una festa in ogni weekend per tante specialità gastronomiche. Un luogo particolare sulle montagne casertane tra buon cibo locale e l’ottimo vino Casavecchia DOC. Le sagre di Liberi

1 notte gratis – Meeting del Mare: tre giorni e tre notti di musica a Marina di Camerota

Si terrà dal 1 al 3 giugno 2023 a Marina di Camerota, nella bellissima Baia di Lentiscelle, la XXVII edizione del Meeting del Mare il grande festival ideato e diretto da don Gianni Citro. Tre giorni e tre notti di grande musica con tante iniziative con un giorno gratis e due a pagamento con oltre 50 eventi con tre grandi artisti del calibro di Coma Cose, Bresh e Geolier e tanti altri gruppi musicali poi anche dj set, performance artistiche, danza e incontri. Meeting del Mare a Marina di Camerota

A Vico Equense “A Vico per Cacio” con 27 caseifici del territorio

Si terrà da giovedì 1 a sabato 3 giugno 2023 nella borgata di Arola la grande festa di A Vico per Cacio” che ci permetterà di gustare gli ottimi latticini della costiera e dei Monti Lattari con 27 caseifici del territorio di Vico Equense “A Vico per Cacio”

La grande Festa del Pescato di Paranza a Castellabate con voli in mongolfiera

Grande festa a Castellabate nel Cilento, il bel paese reso ancora più celebre dal film Benvenuti al Sud. Ritorna, da venerdì 2 a domenica 4 giugno 2023, per la 12 edizione la grande Festa del Pescato di Paranza 2019.

Ultrabeer la grande festa della Birra a Sarno su due weekend

Grande festa della birra e non solo a Sarno con doppio Weekend per Ultrabeer la festa della birra che si terrà dal 1 all’11 giugno 2023 con ben 11 giorni continuativi di grande festa.. Un Luna Park e oltre 50 stand gastronomici e di ottimo street food con tantissime birre anche artigianali e spettacoli gratis – poi giovedi 1 Giugno – Rosario Miraggio in concerto -Venerdi 2 Giugno – Mavi in concerto – Sabato 3 Giugno – Gianni Simioli show da Radio Marte – Domenica 4 Giugno – Lele Blade live. Ultrabeer 2023 festa della Birra a Sarno.

Apre l’Arena del Sound con Napolindie: una giornata speciale al Flava Beach

Borgo in Festa a Cervinara (AV)

Tutti i buoni sapori dell’Irpinia a Cervinara nell’avellinese. nei giorni 2-3 e4 giugno 2023, per una bella festa dal titolo Borgo in Festa, evento all’insegna del Gusto e del Divertimento. A Cervinara (AV), il suggestivo Borgo Pirozza sarà tutto in Festa e verranno allestite, al suo interno oltre 30 Stand gastronomici con varie tipologie di prodotti tipici e specialità del territorio. Non mancherà anche l’immancabile tartufo di qualità! Borgo in Festa a Cervinara

La sagra da Chienulella e da Tagliarella ad Apice (BN) –

venerdì 2 giugno 2023 un particolare appuntamento con il gusto della tradizione locale che si terrà nel Convento Sant’Antonio di Apice (BN). Organizzata dal Comitato Festa Santuario Sant’Antonio di Apice, si terrà la 7° Edizione della Sagra da Chienunella e da Tagliarella, due specialità di Apice, due gustosi primi piatti che sono le Tagliarelle in beneventano e dei ravioli ripieni di ricotta chiamati Chienunella.. Maggiori informazioni 0824 920052 sagra da Chienulella e da Tagliarella

A Procida Gusto Italia in Tour, fiera dell’Enogastronomia e dell’Artigianato

Da giovedì 1 a domenica 4 giugno 2023, dalle 10 alle 24, sulla suggestiva Passeggiata di Marina Grande, di fronte al Porticciolo sull’isola di Procida si terrà Gusto Italia in Tour il grande Salone itinerante dell’Enogastronomia, dell’artigianato e del turismo. Una 3 giorni da non perdere all’insegna del Made in Italy. Un tour speciale che ospita tanti artigiani e produttori di eccellenze del Made in Italy. La grande fiera sarà ad ingresso libero ed aperta dalle ore 10 a mezzanotte fino a domenica 4 giugno 2023 presentando tante bontà enogastronomiche della Campania e di tante altre regioni italiane. Gusto Italia in tour Procida

Lib(e)ri al Parco: rassegna letteraria gratuita a Villa Fernandes

Fino al 29 giugno 2023 a Villa Fernandes a Portici, si terrà la rassegna letteraria gratuita Lib(e)ri al Parco, a cura di Ileana Bonadies e in collaborazione con la Mondadori Point di Portici e NapoliCittàLibro. Prossimo Venerdì 2 giugno – EVENTO SPECIALE Lib(e)ri al Parco

“Le 13 Porte”: passeggiate ed escursioni gratuite a Vico Equense

Passeggiate ed escursioni gratuite assieme a guide turistiche per conoscere Vico Equense e una parte della costiera sorrentina, a piedi da aprile a ottobre 2023. 13 itinerari speciali da non perdere. “Le 13 Porte”

Dove fare il bagno in Campania: quali sono le 19 spiagge Bandiera Blu per l’Estate 2023

Anche quest’anno alla Campania viene riconosciuta la bellezza e la qualità delle sue acque. Terza in Italia dopo la Liguria e la Puglia con ben 19 località in Campania, della provincia di Salerno e di Napoli, Le spiagge Bandiera Blu

“Maradona, il genio ribelle”: una mostra gratuita con le belle foto di Sergio Siano

Ben 140 belle foto di Sergio Siano, uno dei più famosi fotoreporter napoletani, e poi anche circa 100 cimeli autentici di Maradona, tra palloni, maglie, scarpe, fasce da capitano e tanti altro in mostra gratuitamente “Maradona, il genio ribelle” fino al 9 giugno 2023 a Pompei. “Maradona, il genio ribelle”

Terme Romane di Baia: scoperta stanza con vista mozzafiato sul mare e sul lago Fusaro

Scoperta eccezionale alle Terme Romane di Baia durante degli interventi di manutenzione e pulizia di una zona coperta di folta vegetazione. Trovata una stanza monumentale, larga 10 metri, con una lussuosa decorazione in marmo e che dispone di una veduta sia su Baia che sul lago. La stanza panoramica e stanza monumentale

Riapre al pubblico il sentiero n° 6 del Parco Nazionale del Vesuvio “Lungo la Strada Matrone,”

Riaprono i cancelli del Sentiero n. 6 del Parco Nazionale del Vesuvio denominato “Lungo la Strada Matrone,” presso il Posto Fisso di Trecase, porta d’accesso al Cratere del Vesuvio dal versante dei Comuni di Trecase e Boscotrecase. Un altro degli 11 straordinari sentieri, per la visita Riapre il sentiero n. 6 del Vesuvio

Primark ha aperto in Campania a Caserta

Grandi saldi da Primark che ha aperto LUNEDi 19 DICEMBRE anche in Campania Primark la grande azienda irlandese dell’abbigliamento low-cost, e non solo, con oltre 360 negozi in tutto il mondo. Da Primark anche accessori, articoli per la casa, prodotti di bellezza e dolciumi e, in questo periodo un fornitissimo assortimento per i regali di Natale. Primark apre al Centro Commerciale Campania

EVENTI CON UN PICCOLO PAGAMENTO VICINO NAPOLI E IN CAMPANIA

4 euro – Il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio per la biodiversità e la natura del vulcano

Inaugurato pochi giorni fa il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio a Boscoreale composto da vari edifici per conoscere la biodiversità e la natura del vulcano Museo del Vesuvio

4 o 7 euro – Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate

Da questa estate il Macellum di Pozzuoli, (il Tempio di Serapide) e la Piscina Mirabilis di Bacoli saranno visitabili grazie a due partner privati.Ingresso 4 Macellum – 7 Piscina Mirabilis Tempio Serapide e Piscina Mirabilis

Da 5 a 10 euro – Racconti per Ricominciare: festival di teatro al tramonto nei luoghi belli in Campania

Dal 18 maggio al 4 giugno 2023 ritorna Racconti per Ricominciare, il festival di teatro diretto da Claudio Di Palma che si svolge al tramonto in 14 straordinari siti monumentali della Campania. Tanti spettacoli nei giorni 1,2,3 e 4 giugno 2023 a soli 10 euro. Racconti per Ricominciare

5 euro – Reggia di Portici: la “Materia. Il legno che non bruciò ad Ercolano”

Alla Reggia di Portici fino al 31 dicembre 2023, la mostra “Materia. Il legno che non bruciò ad Ercolano” una testimonianza straordinaria di vita quotidiana al tempo dei Romani. Esposti mobili armadi, casse, tabernacoli, letti e tavolini in legno sopravvissuti all’eruzione Materia. Il legno che non bruciò

5 euro – Visite guidate al percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra

Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non perdere La Puteoli romana

8 euro – Riparte la funivia del Monte Faito: in 8 minuti dal mare alla montagna

Riprese le corse della bellissima Funivia del Faito, che ci consentono in soli 8 minuti, di raggiungere gli splendidi boschi del Monte Faito dal mare di Castellammare di Stabia. funivia del Monte Faito

8 euro – Puteoli Sacra: le visite al Rione Terra

Oltre alle visite quotidiane, Puteoli Sacra offre l’opportunità di visitare il Rione Terra, il Tempio-Duomo di Pozzuoli e il Museo Diocesano con visite guidate o – in alcuni periodi dell’anno, con un piccolo supplemento – con una formula di aperivisita. Puteoli Sacra By Night

10 euro – L’Isola di Vivara, a Procida, riapre al pubblico con visite guidate

Lo splendido isolotto di Vivara a Procida, riapre al pubblico, dopo un lungo periodo di chiusura dal martedì alla domenica e solo con visite guidate V isite guidate a Vivara

15 euro Apre l’Arena del Sound con Napolindie: una giornata speciale al Flava Beach

15 euro – Lucciole e Sibilla sul lago d’Averno: passeggiate notturne con degustazione

Venerdì 2 e sabato 3 giugno 2023, e poi anche nelle altre serate di giugno 2023, si terrà una bella passeggiata notturna sul Lago d’Averno, nei Campi Flegrei alla scoperta delle ultime lucciole. Lucciole e Sibilla sul lago d’Averno

