Napoli Bike Festival 2023: 2 giorni di eventi gratuiti a Palazzo Fuga, l’ex Real Albergo dei Poveri

Ritorna il grande evento gratuito dedicato alla promozione della cultura della bicicletta con passeggiate in bici, eventi, dibattiti, concorsi, eventi per bambini, gare sportive, performance, presentazione di libri ma anche spettacoli live, proiezioni video, dj set nel grande Albergo dei Poveri a Napoli

L’1 e 2 giugno 2023 si terrà a Napoli la XII edizione del “Napoli Bike Festival”, il grande evento dedicato alla promozione della cultura della bicicletta che si chiamerà “Fatti leggero”, ricordando una scena di un film di Massimo Troisi che quest’anno avrebbe compiuto 70 anni.

Il grande Festival sarà ospitato a Palazzo Fuga l’ex Real Albergo dei Poveri, il più grande edificio monumentale di Napoli che con i suoi oltre 100mila metri quadrati è anche uno degli edifici più grandi d’Europa.

Tanti eventi gratuiti nei giorni 1 e 2 giugno 2023 a Palazzo Fuga

Anche quest’anno il Napoli Bike Festival presenterà tanti eventi, dibattiti, concorsi, eventi per bambini, gare sportive, performance, presentazione di libri e tante pedalate con il bike village a Palazzo Fuga con tanti stand degli espositori di bici ed accessori. Tra i vari eventi vi segnaliamo

1 Giugno 2023

dalle 19.00 alle 24.00 – Serata speciale a Palazzo Fuga con con la proiezione del docufilm “Il Girassolo” di Ciro Mattei, il Ciclo Varietà, show condotto da Paolo Franceschini il Comicista e a seguire musica, performance, spettacoli live, proiezioni video, dj set, mostre, reading. Maggiori informazioni

2 Giugno 2023

30 in Galleria Principe di Napoli – presso la Bicycle House pedalata collettiva #pedaloper…LA FUGA , una bella una sfilata per le strade della città adatta a tutti con un percorso pianeggiante di circa 7 km. Suggerito di indossare colori azzurro Napoli per omaggiare anche lo scudetto del Napoli. Maggiori informazioni

– presso la Bicycle House , una bella una sfilata per le strade della città adatta a tutti con un percorso pianeggiante di circa 7 km. Suggerito di indossare colori azzurro Napoli per omaggiare anche lo scudetto del Napoli. 00 Palazzo Fuga – arrivo della pedalata collettiva e apertura del village del Napoli Bike Festival, con ingresso gratuito per una festa che andrà avanti per tutta la giornata (dalle 10 alle 20). Un programma ricco di novità e approfondimenti, dibattiti, musica, presentazioni di libri, mostre d’arte, attività per i più piccoli ed un’area food.

– arrivo della pedalata collettiva e apertura del per una festa che andrà avanti per tutta la giornata (dalle 10 alle 20). Un programma ricco di novità e approfondimenti, dibattiti, musica, presentazioni di libri, mostre d’arte, attività per i più piccoli ed un’area food. Ore 12 Palazzo Fuga – Talk – per approfondire la proposta di legge nazionale per l’istituzione di Città 30 km/h in difesa della sicurezza stradale. Segue secondo talk a cavallo dell’ora di pranzo su storie di cibo, bici e territori e sarà moderato dalla giornalista enogastronomica e food blogger Monica Piscitelli

– per approfondire la proposta di legge nazionale per l’istituzione di Città 30 km/h in difesa della sicurezza stradale. Segue secondo talk a cavallo dell’ora di pranzo su storie di cibo, bici e territori e sarà moderato dalla giornalista enogastronomica e food blogger Monica Piscitelli Ore 16 Palazzo Fuga – Talk sul cicloturismo con la presentazione di itinerari e ciclovie a partire da quelli dei parchi della Calabria, per passare a quelli nei dintorni della Reggia di Caserta, con l’ultimo libro di Carlo Scatozza.

Nel Villaggio del Napoli Bike Festival un’area “Bici in Mostra” con i migliori professionisti tra rivenditori e produttori di biciclette a livello nazionale, con prove di bici muscolari, a pedalata assistita, di tandem, monopattini, bici pieghevoli, cargo bike e tanto altro. E Poi attività ludiche nell’area kids, dalla patente in bici, letture #abassavoce con Nati per Leggere, giocolieri, spettacolo di guarattelle, il Conte Bollicin e tanto altro. Tra le attrazioni le “macchine a pedali”, bici che realizzano frullati della Bicycle House, l’innovativa bici smontabile della Mbike made in Napoli, mostre fotografiche di Maurizio Visconti, Ettore Massera, le lezioni di ciclofficina,. concorso del Bicicletterario dedicati a Napoli per il premio Parthenobike e tanto altro.

Maggiori Informazioni – Napoli Bike Festival 2023

