Le 13 Porte: passeggiate ed escursioni gratuite a Vico Equense

Passeggiate ed escursioni gratuite assieme a guide turistiche per conoscere Vico Equense e una parte della costiera sorrentina, a piedi tra antichi casali e sentieri particolari e panoramici

Una nuova e bella iniziativa turistica si terrà a Vico Equense da aprile a ottobre 2023 per far conoscere e visitare Vico Equense e il suo bellissimo territorio. Le13 Porte è una iniziativa turistica per far conoscere la splendida zona attraverso 13 itinerari speciali che hanno come fulcro Vico Equense e sono stati ideati per collegare mare e montagna, passando per i vecchi casali che si trovano in paese.

Passeggiate ed escursioni speciali, anche dedicate ai bambini, prendendo spunto dalle 13 parrocchie disseminate sul territorio.

Le escursioni che si terranno nella zona di Vico Equense nell’ambito del progetto Le 13 Porte sono gratuite. Sarà possibile scegliere i sentieri che si preferisce in base al grado di difficoltà, da esperienze per bambini a quelle per escursionisti esperti.

Tutte le passeggiate saranno tenute da guide turistiche locali e i sentieri del progetto Le 13 Porte saranno riconoscibili tramite colonnine indicative. Un bel modo per conoscere Vico Equense e una parte della costiera sorrentina, a piedi tra antichi casali e sentieri particolari e panoramici. Le “13 porte” è un progetto curato dall’Amministrazione Comunale svolto assieme a guide turistiche della zona.

In questa prima fase i 13 sentieri, corrispondenti alle 13 parrocchie, sono i seguenti:

Santi Ciro e Giovanni San Giovanni Evangelista Sant’Andrea Santissimo Salvatore San Giovanni battista San Renato Vescovo San Michele Arcangelo Sant’Andrea Apostolo Sant’Antonio Abate Natività Maria Vergine Santi Pietro e Paolo Santi Pietro e Paolo San Marco Evangelista

Le escursioni sono gratuite e prevedono la prenotazione obbligatoria tramite l’app scaricabile.

Le escursioni sono sia mattina che di pomeriggio e sono previste in giorni specifici dal 23 aprile al 30 ottobre 2023. La prenotazione è obbligatoria e sul programma scaricabile di seguito ci sono le passeggiate, il livello di difficoltà per ognuna, il luogo e l’ora dell’appuntamento e il nome della guida.

Per partecipare bisogna scaricare l’app per dispositivo iOS o Android e prenotare le visite

Scarica l’App Be-IT e prenota l’escursione: Apple Store– Play Store

Maggiori informazioni – Evento Ufficiale Le 13 Porte

