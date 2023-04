Concerti gratuiti delle Nuova Orchestra Scarlatti nelle sedi dell’Università Federico II di Napoli

Continuano i Concerti per Federico, una rassegna gratuita da non perdere, che presenta vari e straordinari concerti della Nuova Orchestra Scarlatti nelle varie sedi della storica Università Federico II di Napoli

Una bella iniziativa che fa parte del calendario di eventi di F2Cultura in collaborazione con la Nuova Orchestra Scarlatti diretta dal Maestro Gaetano Russo.

I concerti si svolgeranno nelle varie sedi dell’Ateneo, coinvolgendo la comunità federiciana e l’intera città di Napoli. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti disponibili.

Grande successo giovedì 23 marzo 2023 nel Complesso universitario di San Giovanni a Teduccio per BaRock, da Bach ai Beatles, un bel concerto per voce, violoncelli, violoncello acustico e amplificato, chitarre e archi; un gioco affascinante tra Barocco e modernità, suoni antichi, pop e rock sulla scena. L’appuntamento ha visto protagonisti, accanto ai musicisti della Nuova Orchestra Scarlatti, anche alcuni giovani violoncellisti dell’Orchestra Scarlatti Young .

Da non perdere i prossimi concerti che si svolgeranno nelle varie sedi dell’Ateneo federiciano.

23 Marzo 2023, ore 19.00 – Complesso universitario di San Giovanni a Teduccio – BaRock – Musiche di Vivaldi e al. voce, violoncello acustico ed elettrico Giovanna Famulari chitarre Massimo De Lorenzi Nuova Orchestra Scarlatti

Musiche di Vivaldi e al. voce, violoncello acustico ed elettrico Giovanna Famulari chitarre Massimo De Lorenzi Nuova Orchestra Scarlatti 26 Aprile 2023, ore 19.00 – Galoppatoio Reale della Reggia di Portici – Concerto di Primavera all’Università – Nuova Orchestra Scarlatti – direttore Francesco Aliberti

Nuova Orchestra Scarlatti – direttore Francesco Aliberti 11 Maggio 2023, ore 18.00 – Complesso Scampia dell’Università Federico II – Pulcinella – ‘Contraddizioni napoletane’ voce popolare e tammorre Giusy Lo Sapio – soprano Chiara Polese – Nuova Orchestra Scarlatti

voce popolare e tammorre Giusy Lo Sapio – soprano Chiara Polese – Nuova Orchestra Scarlatti 4 Giugno 2023, dalle ore 17.00 alle 20.00 – Real Orto Botanico di Napoli – Orto Sonoro – Un suono per ogni pianta (V ed.) Orchestra Scarlatti Junior – Scarlatti per Tutti – Nuova Orchestra Scarlatti

– Un suono per ogni pianta (V ed.) Orchestra Scarlatti Junior – Scarlatti per Tutti – Nuova Orchestra Scarlatti 14 Settembre 2023 – Auditorium della Rai di Napoli – L’epoca d’oro della canzone napoletana – mezzosoprano Gabriella Colecchia Nuova Orchestra Scarlatti

Maggiori informazioni – I Concerti per Federico 2023 – Nuova Orchestra Scarlatti

