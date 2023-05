Maradona, il genio ribelle: una mostra gratuita con le foto di Sergio Siano

Ben 140 belle foto di Sergio Siano, uno dei più famosi fotoreporter napoletani, e poi anche circa 100 cimeli autentici di Maradona, tra palloni, maglie, scarpe, fasce da capitano e tanti altro in mostra gratuitamente per ricordare i momenti belli e felici del periodo napoletano di Diego Armando Maradona.

Una mostra molto bella, “Maradona, il genio ribelle” sarà visitabile gratuitamente dal 2 aprile al 9 giugno 2023 per farci conoscere alcuni dei momenti belli e felici del periodo napoletano di Diego Armando Maradona, immortalati nelle belle foto di Sergio Siano.

La mostra a Pompei, presso il Museo Temporaneo di piazza Bartolo Longo, con le belle foto della presentazione nel “San Paolo” strapieno, con i dribbling con il pallone incollato al piede, la grande felicità dopo i gol più importanti, gli abbracci con i compagni di squadra di un Napoli bello e vincente e tanto altro.

Ma tra le belle foto di Sergio Siano, uno dei più famosi fotoreporter napoletani, anche i momenti della solitudine dove si allenava lontano dal mondo nel Centro “Paradiso”.

140 scatti eccezionali di Sergio Siano in “Maradona, il genio ribelle” e non solo

Nella mostra “Maradona, il genio ribelle” oltre ai 140 scatti eccezionali di Sergio Siano si troveranno anche circa 100 cimeli autentici del campione argentino (palloni, maglie, scarpe, fasce da capitano e tanti altri) arrivati in prestito dal Museo Vignati di Napoli. Non mancheranno “cimeli sacri” come il pallone della partita vinta a Torino contro la Juventus nell’anno del primo Scudetto (1987) ma anche quello di una delle partite del Mondiale Messico ’86 in cui l’Argentina divenne campione del mondo.

La mostra, unica nel suo genere che, attraverso le immagini di Sergio Siano, fotoreporter a bordo campo negli anni d’oro napoletani del Pibe de Oro, racconta Diego sia nei momenti famosi di grande successo dia il Diego nell’intimità dei suoi allenamenti e anche. La mostra gratuita è stata allestita a Pompei per ricordare anche la generosità di Maradona che in gran segreto veniva a trovare i piccoli ospiti nelle opere di carità del grande Santuario.

La mostra dedicata a Maradona è stata ideata dall’artista Nello Petrucci.

Dove vedere i due grandi murales di Maradona a Napoli

Maradona, il genio ribelle:informazioni

La mostra è visitabile gratuitamente fino al 9 giugno 2023 presso il Museo Temporaneo di Palazzo De Fusco in Piazza Bartolo Longo a Pompei (NA)

fino al 9 giugno 2023 presso il Museo Temporaneo di Palazzo De Fusco in Piazza Bartolo Longo a Pompei (NA) Ingresso gratuito dal martedì a domenica, dalle ore 11.00 alle ore 19.00 (il 30/4 aperta solo la mattina)

Per conoscere le belle foto di Sergio Siano

