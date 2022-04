Riapre all’Edenlandia di Napoli il Maniero, lo storico Castello Fantasma del parco

Ph Facebook Edenlandia official

Una delle storiche attrazioni di Edenlandia, il Maniero o Castello Fantasma, ha riaperto al pubblico dopo un attento restauro. Il Maniero accoglierà di nuovo i visitatori nella sua enorme bocca sdentata, e i visitatori si accomoderanno nelle vecchie macchinine a due posti per un giro interno al Castello tra vecchi e nuovi fantasmi, ragnatele e scheletri che tenteranno di spaventarli

I visitatori si accomodano nelle vecchie macchinine da due posti per un tragitto interno all’insegna della paura tra fantasmi “moderni”, ragnatele e scheletri che spaventeranno i partecipanti.

Il giro all’interno del Maniero costerà 3 euro e la giostra sarà affollata anche di tante persone che vorranno rivederla perché era una delle loro preferite quando erano piccoli.

Il Maniero, una delle giostre storiche del Parco

Il Maniero è una delle giostre storiche di Edenlandia: quelle aperte al momento sono le seguenti

Castello di Lord Sheidon – 2,00 €

Casa delle Beffe – 2,00 €

Dumbo – 2,00 €

Trenino di Edenlandia – 3,00 €

Il Maniero – 3,00 €

A breve verranno riaperte la Vecchia America e i famosi Tronchi.

Le altre giostre di Edenlandia e quanto costano

Le altre giostre aperte alla data sono:

Giostre con un limite di altezza di 140 cm

Ranger 3,00 €

Saltamontes 3,00 €

Music Express 3,00 €

Autoscontro 2,00 €

Calcetta 3,00 €

Go Kart 5,00 €

Giostre con nessun Limite di Altezza e per tutta la famiglia

Ruota Panoramica 3,00 €

Bruco Mela 2,00 €

Happy Swing 2,00 €

Giostre con nessun Limite di Altezza per bambini

Carosello Cavalli 2,00 €

Mini Autoscontro 2,00 €

Playground 3,00 €

Trenino Express 3,00 €

Jump Around 2,00 €

Jumping 3,00 €

Gommoncini 3,00 €

