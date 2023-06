4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 1 al 4 giugno 2023

Sempre tante visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi sempre interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi più belli della nostra terra.

Include contenuto sponsorizzato

Anche per questo weekend dal 1 al 4 giugno 2023, ci saranno delle belle visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni.

Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra.

Chiedete sempre informazioni sulle misure specifiche che verranno applicate per rispettare le normative per l’emergenza e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Tutti i giorni – Il Museo dell’Acqua e il decumano sotterraneo nel centro antico di Napoli

Contenuto sponsorizzato

Napoli è una città ricca di storia, cultura e tesori che aspettano di essere scoperti. Tra questi il Museo dell’Acqua, un affascinante percorso sotterraneo che porta alla scoperta dell’approvvigionamento idrico della città attraverso i secoli. Situato sotto alla Basilica della Pietrasanta, oggi nota come LAPIS Museum, sorge nel centro storico di Napoli. Il Museo dell’Acqua è una destinazione imperdibile per i visitatori che desiderano immergersi nelle profondità nascoste della città. Mentre si cammina lungo cavità, cisterne e cunicoli, i visitatori potranno ammirare l’ingegneria e l’architettura greco-romane, che dall’acqua pluviale agli avveniristici acquedotti romani ha alimentato Napoli fino alla fine del XIX secolo. Un’opportunità che permette di comprendere meglio “Napoli di sopra” e l’abilità dei suoi abitanti nel fronteggiare sfide e difficoltà per realizzare la moderna metropoli che ci appare oggi. Questi luoghi hanno cambiato spesso pelle e vita nel corso dei secoli: da acquedotto greco-romano a rifugi antiaerei nel corso della Seconda guerra mondiale. La visita al Museo dell’Acqua è un’esperienza che coinvolge i visitatori di tutte le età. Oltre alle guide che forniscono informazioni sulla storia e l’importanza di questo luogo, lungo il percorso è possibile ammirare una serie di installazioni interattive e multimediali che consentono ai visitatori di rivivere periodi storici diversi.

Il percorso sotterraneo è aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00 con quattro turni di accesso: 10.30 – 12.30 – 16.30 – 18.30. La prenotazione è fortemente consigliata soprattutto a ridosso di weekend, ponti e festivi. È possibile prenotare al numero 08119230565 attivo dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 14.00, ma sempre raggiungibile con il servizio di messaggi WhatsApp oppure inviando una mail a info@lapismuseum.com indicando un orario, il giorno, il nome e il numero di persone per cui si intende prenotare. E per chi preferisce acquistare on-line i propri biglietti, può farlo direttamente sul sito ufficiale senza costi di prevendita

Le visite sono a cura di Lapis Museum a cui si potranno chiedere tutte le informazioni.

Appuntamento : tutti i giorni – aperto dalle 10.00 alle 20.00, i turni di visita accompagnati sono quattro: 10.30 – 12.30 – 16.30 – 18.30. durante i quali è possibile ammirare e scoprire una Napoli inedita e sorprendente. per il weekend, festivi e ponti è raccomandata la prenotazione.

: tutti i giorni – aperto dalle 10.00 alle 20.00, i turni di visita accompagnati sono quattro: 10.30 – 12.30 – 16.30 – 18.30. durante i quali è possibile ammirare e scoprire una Napoli inedita e sorprendente. per il weekend, festivi e ponti è raccomandata la prenotazione. Contributo : Visita normale con Ticket intero 10 euro x visita accompagnata in gruppo. Possibili sconti famiglia, gruppi e altre riduzioni.

: Visita normale con Ticket intero 10 euro x visita accompagnata in gruppo. Possibili sconti famiglia, gruppi e altre riduzioni. Organizzazione : Lapis Museum Prenotazione consigliata – Consigliate scarpe comode e un coprispalle per le cavità – info e prenotazioni +39 081 192 30 565 – dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 (servizio WhatsApp sul numero sempre attivo) prenotazioni anche via mail indicando nome, il numero di persone, il giorno e l’orario di preferenza.info@lapismuseum.com Lapis Museum sito ufficiale

: Prenotazione consigliata – Consigliate scarpe comode e un coprispalle per le cavità – info e prenotazioni – dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 (servizio WhatsApp sul numero sempre attivo) prenotazioni anche via mail indicando nome, il numero di persone, il giorno e l’orario di preferenza.info@lapismuseum.com Maggiori Informazioni: Museo dell’Acqua e Decumano sotterraneo

Sabato 3 giugno – Estasi e bellezza: Santa Teresa degli Scalzi

Apertura speciale della Chiesa Santa Teresa degli Scalzi per scoprire un incredibile capolavoro, una chiesa chiusa dal 2017. Il grande tempio dei Padri Carmelitani ospita al suo interno opere di Giacomo del Po’, Paolo de Matteis, Belisario Corenzio, Battistello Caracciolo e una delle rare raffigurazioni di re Carlo VI in un ambiente ecclesiastico. Strabiliante per la ricchezza di marmi policromi è la cappella della Santa Titolare, decorata interamente da Cosimo Fanzago che la rende un piccolo gioiello barocco.

L’evento è a cura di L’arte nel tempo a cui si potranno chiedere tutte le informazioni.

Appuntamento : –Sabato 3 Giugno Alle Ore 10:30 davanti le scale della Chiesa in Via Santa Teresa degli Scalzi.

: –Sabato 3 Giugno Alle Ore 10:30 davanti le scale della Chiesa in Via Santa Teresa degli Scalzi. Contributo : Il contributo organizzativo è di 10,00 euro.

: Il contributo organizzativo è di 10,00 euro. Organizzazione : L’arte nel tempo – Prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni chiamare il 3409543337 oppure scrivere una mail a larteneltempo1@gmail.com

: – Prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni chiamare il 3409543337 oppure scrivere una mail a larteneltempo1@gmail.com Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale L’arte nel tempo

Venerdì 2 e sabato 3 Giugno – Lucciole e Sibilla di notte sul lago d’Averno

In punta di piedi andremo ad esplorare le sponde del lago d’Averno alla ricerca delle lucciole. Una bella visita guidata che si svolge all’interno dell’area protetta del Parco regionale dei Campi flegrei, immersi nello scenario mitico del lago “aornos”. Il lago senza uccelli nonché luogo della discesa agli inferi per gli antichi, è circondato da colline che evocano ancora oggi il ricordo dei racconti legati ad Ulisse e ad Enea. In questo periodo dell’anno si presenta al visitatore la “Danza delle lucciole” con un gioco di luci naturali ad alto tasso di emozioni che solo la natura incontaminata può regalare. Il percorso archeologico-naturalistico, guidato da guide turistiche regionali, ci condurrà lungo le sponde del lago e attraverso i sentieri si potrà godere lo spettacolo delle lucciole ricordando la presenza mitologica della Sibilla, sacerdotessa del dio Apollo dotata di poteri divinatori. Il percorso prevede una sosta all’Incanto dell’Averno con degustazione di vino falanghina e bruschette. L’organizzazione non è responsabile di una mancata presenza delle lucciole. Il fenomeno potrebbe variare in base alle condizioni climatiche.

L’evento è curato dal Gruppo Archeologico Campi Flegrei cui si potranno chiedere tutte le informazioni

Appuntamento : 2/3 giugno ore 20.15 – Ristopub Caronte in via Lago d’Averno

: 2/3 giugno ore 20.15 – Ristopub Caronte in via Lago d’Averno Contributo: Adulti 15 euro a persona- Bambini dai 6 ai 17 anni 5 euro – Bambini gratuito fino ai 5 anni

Adulti 15 euro a persona- Bambini dai 6 ai 17 anni 5 euro – Bambini gratuito fino ai 5 anni Organizzazione : Gruppo Archeologico Campi Flegrei – prenotazione obbligatoria inviare un sms whatsapp o contattare il 388.8352036 indicando nominativo e numero di persone.

: – prenotazione obbligatoria inviare un sms whatsapp o contattare il 388.8352036 indicando nominativo e numero di persone. Maggiori Informazioni e prenotazioni: Lucciole e Sibille – Gruppo Archeologico Campi Flegrei

Domenica 4 giugno – Nel Regno di Ade e Proserpina alla scoperta della Fescina di Quarto (gratuita)

Una bella visita guidata gratuita allo straordinario Mausoleo della Fescina a Quarto al tramonto. Lungo il tracciato di uno dei diverticoli di via Campana, che si distaccava dalla via Puteolis-Capuam, l’odierna via Brindisi, è collocata un’antica necropoli scavata nel corso degli anni Settanta ed Ottanta del ‘900, quando era visibile solo il famoso mausoleo a cuspide, al tempo utilizzato come deposito di attrezzi agricoli. Si tratta di un’area sepolcrale recintata al cui interno si trovano alcuni monumenti funebri. Il mausoleo a cuspide, comunemente indicato come “Fescina”, è la struttura più antica del complesso. Essa si presenta in opera reticolata, si compone di un alto tamburo circolare sormontato da una guglia piramidale a pianta esagonale, copertura rara nella zona flegrea ma molto diffusa nel Mediterraneo orientale durante l’età ellenistica. La visita guidata è gratuita ed ha il patrocinio del Comune di Quarto e della Soprintendenza archeologica

L’evento è curato dal Gruppo Archeologico Campi Flegrei cui si potranno chiedere tutte le informazioni

Appuntamento : ore 17.00 in via Brindisi a Quarto (Na)

: ore 17.00 in via Brindisi a Quarto (Na) Contributo: l’evento è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione

l’evento è gratuito Organizzazione : Gruppo Archeologico Campi Flegrei – prenotazione obbligatoria inviare un sms whatsapp o contattare il 388.8352036 .

: – prenotazione obbligatoria inviare un sms whatsapp o contattare il 388.8352036 . Maggiori Informazioni e prenotazioni: Gruppo Archeologico Campi Flegrei

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.