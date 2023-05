Lucciole e Sibilla sul lago d’Averno: passeggiate notturne con degustazione di Falanghina

Photo by Jerry Zhang on Unsplash

Passeggiate straordinarie notturne sulle sponde del lago d’Averno alla ricerca delle lucciole. Una bella e attesa visita guidata che ci mostrerà la “Danza delle lucciole”, un fenomeno che si manifesta solo in questo periodo dell’anno con un particolare gioco di luci naturali e che verrà ripetuta in più sere

Venerdì 26 e sabato 27 maggio 2023, e poi anche nelle altre serate del 2, 3, 9,10, 16, 17, 23 e 24 giugno 2023, si terrà una bella passeggiata notturna sul Lago d’Averno, nei Campi Flegrei alla scoperta delle ultime lucciole.

In punta di piedi andremo ad esplorare le sponde del lago d’Averno alla ricerca delle lucciole. La visita guidata rientra nella XI edizione dell’appuntamento culturale “Lucciole e Sibilla” che si svolge all’interno dell’area protetta del Parco regionale dei Campi flegrei, immersi nello scenario mitico del lago “aornos”.

Il lago senza uccelli nonché luogo della discesa agli inferi per gli antichi, è circondato da colline che evocano ancora oggi il ricordo dei racconti legati ad Ulisse e ad Enea.

Passeggiate notturne sulle sponde del Lago d’Averno per vedere la “Danza delle lucciole”

In questo periodo dell’anno si presenta al visitatore la “Danza delle lucciole” con un gioco di luci naturali ad alto tasso di emozioni che solo la natura incontaminata può regalare.

Il percorso archeologico-naturalistico, guidato da guide turistiche regionali, ci condurrà lungo le sponde del lago e attraverso i sentieri si potrà godere lo spettacolo delle lucciole ricordando la presenza mitologica della Sibilla, sacerdotessa del dio Apollo dotata di poteri divinatori.

Il percorso prevede una sosta all’Incanto dell’Averno con degustazione di vino falanghina e bruschette.

Lucciole e Sibilla: come partecipare

La passeggiata notturna lungo il percorso archeologico-naturalistico del Lago d’Averno si terrà nelle seguenti serate:

26/27 maggio 2023, ore 20.15

2/3 giugno 2023, ore 20.15

9/10 giugno 2023, ore 20.15

16/17 giugno 2023, ore 20.15

24/24 giugno 2023, ore 20.15

L’appuntamento è sempre alle 20.15, al Ristopub Caronte in via Lago d’Averno. Si raccomanda di partire con anticipo poiché la zona potrebbe essere trafficata. Arrivati al ristorante Caronte chiedere di Raffaella. Si raccomanda la puntualità. Per il parcheggio c’è il Parco dei laghi, il Parcheggio prima di arrivare da Caronte sulla destra in traversa Strigari e nei pressi di Caronte se c’è spazio. Si precisa che l’organizzazione non è responsabile di una mancata presenza delle lucciole. Il fenomeno potrebbe variare in base alle condizioni climatiche.

Lucciole e Sibilla sul lago d’Averno: prezzi, orari e date

ore 20,15 Ristopub Caronte in via Lago d’Averno, Pozzuoli (NA) Prezzo biglietto: Adulti 15 euro a persona / ragazzi dai 6 ai 17 anni 5 euro / Bambini gratuito fino ai 5 anni

Adulti 15 euro a persona / ragazzi dai 6 ai 17 anni 5 euro / Bambini gratuito fino ai 5 anni Contatti e informazioni: Gruppo Archeologico Campi Flegrei Prenotazione obbligatoria , al 388 8352036 con sms whatsapp, indicando un nominativo n. di persone (arrivati sul posto chiedere di Raffaella).

Gruppo Archeologico Campi Flegrei , al con sms whatsapp, indicando un nominativo n. di persone (arrivati sul posto chiedere di Raffaella). Evento ufficiale facebook

