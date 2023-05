Festa della Repubblica a Napoli: Ingresso gratuito nei musei e luoghi di cultura il 2 giugno 2023

© Napoli da Vivere

Anche alla Festa della Repubblica di venerdì 2 giugno ci sarà un’apertura gratuita dei Musei e luoghi di cultura statali a Napoli e in Campania. L’apertura sarà ripetuta domenica 4 giugno per l’evento Domenica al Museo. Due occasioni eccezionali per ammirare i tantissimi capolavori esistenti in città e in tutta la nostra regione e visitare tutti i musei e i parchi archeologici statali

Venerdì 2 giugno 2023, in occasione della Festa della Repubblica, ci sarà l’ingresso gratuito nei musei e nei luoghi della cultura del Ministero della Cultura.

Gli ingressi gratuiti saranno per tutti i monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali statali di tutta Italia. Molti musei e luoghi di cultura organizzeranno eventi speciali per l’apertura gratuita di venerdì 2 giugno 2023. In particolare a Napoli e nelle vicinanze alcune iniziative sono:

Parco archeologico di Ercolano – Area archeologica – corso Resina – 80056 Ercolano (NA) – Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 sarà aperta ai visitatori la Casa della Gemma, straordinario scrigno di bellezza. La visita è inclusa nel biglietto di ingresso al Parco.

– Area archeologica – corso Resina – 80056 Ercolano (NA) – Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 sarà aperta ai visitatori la Casa della Gemma, straordinario scrigno di bellezza. La visita è inclusa nel biglietto di ingresso al Parco. Palazzo Reale di Napoli – Piazza del Plebiscito, 1 – 80132 Napoli (NA) – in occasione dell’ingresso gratuito al Palazzo Reale di Napoli di venerdì 2 giugno 2023 non si effettuano visite al Giardino Pensile e non è possibile effettuare prenotazioni.

– Piazza del Plebiscito, 1 – 80132 Napoli (NA) – in occasione dell’ingresso gratuito al Palazzo Reale di Napoli di venerdì 2 giugno 2023 non si effettuano visite al Giardino Pensile e non è possibile effettuare prenotazioni. Reggia di Caserta – Palazzo Reale – Piazza Carlo di Borbone – 81100 Caserta Il 2 e il 4 giugno gli Appartamenti Reali e il Parco Reale saranno visitabili con biglietto gratuito. Il Complesso vanvitelliano aprirà, dunque, le sue porte al pubblico, come di consueto, con accessi contingentati per numero di visitatori e fasce orarie.

I musei aperti gratuitamente in Campania venerdì 2 giugno 2023

I musei che apriranno gratuitamente a Napoli e in Campania venerdì 2 giugno 2023 sono gli stessi musei statali che apriranno domenica 4 giugno e che aprono normalmente per l’iniziativa “ domenica al museo”. Di seguito i principali musei in provincia di Napoli

Musei in provincia di Napoli

Parco archeologico Sommerso di Gaiola – Discesa Gaiola – 80121 Napoli (NA)

Parco e Tomba di Virgilio – Salita della grotta, 20 – 80121 Napoli (NA)

Crypta Neapolitana – Salita della grotta – 80100 Napoli (NA)

Certosa di San Giacomo – Via Certosa, 10 – 80073 Capri (NA)

Grotta Azzurra – Accesso dal mare Grotta Azzurra – 80073 Anacapri (NA)

Villa Jovis Via Tiberio – 80073 Capri (NA)

Museo archeologico territoriale penisola sorrentina “Georges Vallet” – Via Ripa di Cassano – Piano di Sorrento (NA)

Museo storico archeologico di Nola – Via Senatore Cocozza, 2 – 80035 Nola (NA)

Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei – 80045 Pompei (NA) –

– Parco archeologico di Pompei – Villa Regina – viale Villa Regina – 80041 Boscoreale (NA)

Parco archeologico di Pompei – Scavi di Oplontis – Via dei Sepolcri – 80058 Torre Annunziata (NA)

Parco archeologico di Pompei – Scavi archeologici di Stabiae (Villa San Marco) – Castellammare di Stabia (NA)

Parco archeologico di Pompei – Scavi archeologici di Stabiae (Villa Arianna) – Castellammare di Stabia (NA)-

Parco archeologico di Pompei – Antiquarium di Boscoreale – viale Villa Regina – 80041 Boscoreale (NA)

Parco archeologico di Ercolano – Area archeologica – corso Resina – 80056 Ercolano (NA)

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Anfiteatro Flavio, Puteoli – corso Terracciano – Pozzuoli (NA)

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Museo archeologico dei Campi Flegrei Castello di Baia-Bacoli (NA)

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Parco archeologico di Cuma – Strada Provinciale Cuma-Licola – Pozzuoli (NA)

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Parco archeologico delle Terme di Baia – via Sella di Baia – Bacoli (NA)

Di seguito la pagina del Ministero della Cultura dove si troveranno tutte le aperture del 2 giugno 2023. All’inizio pagina scegliere Campania tra le regioni per avere le iniziative locali

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.