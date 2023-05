L’Isola di Vivara a Procida riapre al pubblico dopo tanti anni: passeggiate e visite in un angolo di paradiso

Riapre alle visite l’isola di Vivara, a Procida, un luogo straordinario un vero angolo di paradiso, collegato a Procida con un ponte dalla zona della Chiaiolella

Lo splendido isolotto di Vivara a Procida, che dal 2002 è Riserva Naturale Statale anche se di proprietà privata, riapre al pubblico, dopo un lungo periodo di chiusura. L’Isola di Vivara sarà visitabile dal martedì alla domenica e solo con visite guidate con l’accompagnamento delle guide naturalistiche della riserva. Necessaria la prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale.

Il percorso di visita durerà circa 3 ore, per un massimo di 25 persone per volta, e al momento sarà con due turni giornalieri (9.00 e 11.30) per il giorno 30 e 31 maggio 2023 e poi alle ore 8.30 e 17.00 dal 1° giugno al 14 settembre 2023.

Il ticket di ingresso è di 10 euro a persona (5 euro per i residenti dell’isola di Procida, 3 euro il ticket ridotto per i minori fino a 12 anni). Poi dal 15 settembre 2023 al 31 maggio 2024 l’orario delle visite sarà 9.00 e 11.30.

Un’isola straordinaria collegata a Procida da un ponte

Un evento eccezionale che permetterà di conoscere la bella isola vicina a Procida che è raggiungibile dalla zona della Chiaiolella con un ponte.

Sull’isola di Vivara ritrovate anche tracce di insediamenti riferibili all’età del Bronzo, quando Procida era un punto di passaggio dei traffici marittimi dalla Grecia di età micenea all’Occidente. L’isola oggi è uno dei più straordinari luoghi di biodiversità per l’avifauna migratrice e luogo che custodisce numerose specie botaniche. Un luogo di straordinario interesse naturalistico e storico e di soli 0,34 chilometri quadrati che conserva i resti di una villa costruita nel 1861 da Don Giovanni de Guevara, duca di Bovino, utilizzata come casino di caccia con Carlo III e di un complesso di edifici colonici.

Visite guidate all’isola di Vivara a Procida

Orari di visita

9.00 e 11.30 dal 15 settembre al 31 maggio;

8.30 e 17.00 dal 1° giugno al 14 settembre

Ticket di ingresso

10 euro a persona

5 euro per i residenti dell’isola di Procida

3 euro ridotto per i minori fino a 12 anni.

Prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale

Per informazioni e aggiornamenti – Riserva Naturale Statale Isola di Vivara

