Maggio dei Monumenti: laboratori didattici gratuiti per bambini con l’artista Rosy Rox nel centro storico di Napoli

Tra gli oltre 80 eventi ad ingresso gratuito previsti per questa grande edizione del Maggio dei Monumenti spazio anche per i bambini con interessanti laboratori didattici guidati dall’artista Rosy Rox che si terranno in alcuni luoghi del centro storico della città

Spazio anche ai bambini per il Maggio dei Monumenti 2023 a Napoli che per questa sua 29esima edizione si terrà dal 12 maggio al 4 giugno 2023. Anche questi speciali laboratori didattici guidati dall’artista napoletana, di valenza internazionale Rosy Rox, saranno gratuiti e seguiranno “con lo sguardo all’insù” tra visite guidate, spettacoli di danza, di teatro e concerti, proiezioni di film, e tanto altro.

Laboratori Didattici per Bambini dai 10 ai 15 anni con Rosy Rox

Fino al 4 giugno 2023 si terrà un laboratorio espressivo guidato dall’artista Rosy Rox, che utilizza i linguaggi dell’arte per attraversare il tema del volo e della leggerezza, in bilico tra la sfera sensoriale e l’estensione fisica. Rosy Rox è nata nel 1976 a Napoli, dove vive e lavora ma ha lavorato molto anche all’estero. Tra i vari progetti nel 2012 ha vinto il premio Un’opera per il Castello e ha realizzato l’opera permanente Tempo Interiore, riattivando l’antico orologio della Piazza d’Armi di Castel Sant’Elmo e restituendogli un tempo non convenzionale. Scultura, installazione e performance sono i principali linguaggi utilizzati nella sua ricerca.

Ai laboratori la partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria su piattaforma Eventbrite

13 MAGGIO 2023 – Ore 15:00 SAGRESTIA DI SAN SEVERO AL PENDINO – via Duomo, 286

21 MAGGIO 2023 – Ore 15:00 SPAZIO COMUNALE PIAZZA FORCELLA – via Vicaria Vecchia, 23

23 MAGGIO 2023 – Ore 11:30 COMPLESSO DI SAN DOMENICO MAGGIORE – vico S. Domenico Maggiore,18

28 MAGGIO 2023 – Ore 15:00 SPAZIO COMUNALE PIAZZA FORCELLA – via Vicaria Vecchia, 23

27 MAGGIO 2023 – Ore 11:30 COMPLESSO DI SAN DOMENICO MAGGIORE – vico S. Domenico Maggiore,18

04 GIUGNO 2023 – Ore 11:30 SPAZIO COMUNALE PIAZZA FORCELLA – via Vicaria Vecchia, 23

I laboratori sono tutti gratuiti: per partecipare è obbligatoria la prenotazione sulla piattaforma Eventbrite

Maggiori informazioni e programma completo del Maggio dei Monumenti 2023 – Sito ufficiale Comune di Napoli

