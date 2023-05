AXIS MUNDI: spettacoli di teatro-danza partecipativi e gratuiti per il Maggio dei Monumenti

Tra gli oltre 80 eventi ad ingresso gratuito previsti a Napoli per il Maggio dei monumenti 2023 anche speciali perfomance artistiche partecipative che si svolgeranno in varie zone della città. Di seguito gli eventi che si terranno sul territorio del centro antico di Napoli per Axis Mundi

Tanti eventi a Napoli per il Maggio dei Monumenti 2023 che si terrà dal 12 maggio al 4 giugno 2023 si chiamerà Napoli in Vetta. Il Maggio quest’anno trova una città in vetta non solo per la vittoria dello scudetto ma come città della cultura e piena zeppa di turisti e visitatori. E il Maggio dei Monumenti si adegua e propone un programma pieno di eventi, principalmente gratuiti “con lo sguardo all’insù” tra visite guidate, spettacoli di danza, di teatro e concerti, proiezioni di film, e tanto altro.

Di seguito vi parliamo di AXIS MUNDI una perfomance artistica partecipativa, uno spettacolo di teatro-danza ispirato da “La Congiunzione degli Opposti”, laboratorio attivo sul territorio del centro antico di Napoli dal 2018, ideato da Gianluigi Maria Masucci, artista visivo e performer in collaborazione con artisti e terapeuti.

AXIS MUNDI Perfomance artistica partecipativa nel centro storico di Napoli

AXIS MUNDI è un’azione rituale collettiva, parte di un processo più ampio, nel quale attori, cittadini, fruitori e persone in genere attraversano i confini – resi sfumati – dei loro stessi ruoli per abitarli diversamente o veramente, sentirli casa e, risuonare in comunione con la loro forza e bellezza. Uno spettacolo di teatro-danza in cui i partecipanti saranno invitati a riscoprire questi luoghi, guidati attraverso la pratica di un ascolto profondo, in un percorso che fluisce tra il teatro-danza, la meditazione guidata e il canto, attraversati dalle opere visive realizzate con la luce e la videoproiezione. Gli eventi di AXIS MUNDI sono ad ingresso libero.

Le date di AXIS MUNDI Perfomance artistica partecipativa

20 MAGGIO 2023 – Ore 16:30 ed ore 20:00 SAGRATO DELLA BASILICA DI SAN PAOLO MAGGIORE – piazza San Gaetano LA CONGIUNZIONE DEGLI OPPOSTI – AXIS MUNDI Laboratori di preparazione alla performance aperti al pubblico cittadino Monica Marra – Canto e Tamburi (ore 16:30) Marco Francini – Canto (ore 20.00)

28 MAGGIO 2023 – Ore 21:00 SCALA DI MONTESANTO – adiacente alla funicolare di Montesanto AXIS MUNDI Perfomance artistica partecipativa Direzione Movimenti coreografici: Manuela Stendardo Direzione Musicale: Marco Francini Meditazione Guidata: Rosanna Camerlingo Direzione tecnica: Attilio Ruggiero Ideazione, Regia, sculture luminose, videoproiezioni: Gianluigi Maria Masucci Aiuto Regia: Gioia Fusco Performer e danzatrici: Chiara Kija, Mariagrazia Sarandrea, Manuela Stendardo, Matilde Severino, Paola Panzuto, Rosaria Margarita, Sabrina Di Pietro Cantanti: Marco Francini, Gioia Fusco, Monica Marra e il coro Freedom Voice Foto: Alessandra Bovino Video: Trimlab

Domenica 28 maggio 2023, alla performance seguirà un momento musicale conviviale negli spazi di Quartiere Intelligente. Ingresso libero

Maggiori informazioni e programma completo del Maggio dei Monumenti 2023 – Sito ufficiale Comune di Napoli

