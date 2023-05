Maggio dei monumenti 2023 a Napoli: gli eventi gratuiti del weekend dal 19 al 21 maggio 2023

Ph Facebook Hotel San francesco al Monte, Napoli

Napoli in vetta è il Maggio dei monumenti 2023 con oltre 80 eventi ad ingresso gratuito e non solo. Una speciale edizione 2023 del Maggio con tanti Itinerari storico-artistici, spettacoli di danza, rappresentazioni teatrali, concerti, film, reading e iniziative speciali. Di seguito gli eventi che si terranno nel prossimo weekend da venerdì 19 a domenica 21 maggio 2023

Tanti eventi a Napoli per il Maggio dei Monumenti 2023 che si terrà dal 12 maggio al 4 giugno 2023 si chiamerà Napoli in Vetta. Il Maggio quest’anno trova una città in vetta non solo per la vittoria dello scudetto ma come città della cultura e piena zeppa di turisti e visitatori. E il Maggio dei Monumenti si adegua e propone un programma pieno di eventi, principalmente gratuiti “con lo sguardo all’insù” tra visite guidate, spettacoli di danza, di teatro e concerti, proiezioni di film, e tanto altro.

Di seguito gli eventi che si terranno nel prossimo weekend da venerdì 19 a domenica 21 maggio 2023 che sono quasi tutti gratuiti: per partecipare è obbligatoria la prenotazione sulla piattaforma Eventbrite

Eventi per il Maggio dei Monumenti 2023 di venerdì 19 Maggio 2023

PANORAMICHE DALL’ALTO, VOLTEGGIARE E PRECIPITARE – Rassegne cinematografiche ANTONIO CAPUANO – 19 MAGGIO 2023 – Ore 09:30 CONVENTO DI SAN DOMENICO MAGGIORE – vico San Domenico Maggiore Tavola rotonda Paesaggio con rovine: la Napoli di Antonio Capuano A cura di: Armando Andria e Anna Masecchia Intervengono: Gina Annunziata, Antonio Capuano, Alberto Castellano, Mariaenrica Giannuzzi, Lorenzo Marmo, Bruno Roberti, Antonio Vesco Partecipazione gratuita con prenotazione su piattaforma Eventbrite

Eventi per il Maggio dei Monumenti 2023 di sabato 20 Maggio 2023

APERTURE STRAORDINARIE A cura di: INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte 20 MAGGIO 2023 – Ore 10:00 OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAPODIMONTE – Salita Moiariello, 16 VERSO IL CIELO E OLTRE LE STELLE Apertura straordinaria Partecipazione gratuita con prenotazione su piattaforma Eventbrite

A cura di: Teatri Associati di Napoli 20 MAGGIO 2023 – Ore 19:00 TEATRO AREA NORD – Via nuova dietro la vigna, 20 CHAIR ET OS Prodotto da: Compagnie Jerome Thomas Partecipazione gratuita con prenotazione su piattaforma Eventbrite AXIS MUNDI Organizzazione a cura di: 3D Sound 20 MAGGIO 2023 – Ore 20:00 SAGRATO DELLA BASILICA DI SAN PAOLO MAGGIORE – piazza San Gaetano LA CONGIUNZIONE DEGLI OPPOSTI Con: Magdalena Hidalgo Witker, Michel Le Gouis, Nicolas Moreno, Tamila De Naeyer, Juana Ortega Kippes, Nicolas Parraguez Castro, Lise Pauton Ingresso libero senza prenotazione

Eventi per il Maggio dei Monumenti 2023 di domenica 21 Maggio 2023

Tutti gli eventi sono a partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria su piattaforma Eventbrite

Maggiori informazioni e programma completo del Maggio dei Monumenti 2023 – Sito ufficiale Comune di Napoli

