Concerti gratuiti al tramonto sulla Terrazza Panoramica del Renaissance Naples Hotel Mediterraneo

Nel centro di Napoli, nel grande albergo cittadino si terranno altri concerti gratuiti a Napoli, compresi tra gli 80 eventi previsti per Maggio dei Monumenti 2023 a Napoli. I concerti saranno ospitati stavolta sulla Terrazza Angiò del Renaissance Naples Hotel Mediterraneo

Tra i tanti eventi gratuiti previsti per il Maggio dei monumenti 2023 a Napoli ci saranno anche degli eventi musicali da non perdere che saranno ospitati prestigiosi alberghi cittadini. Vi abbiamo già parlato dei primi che si sono tenuti presso il rooftop dell’Hotel Britannique e quelli sulla splendida terrazza panoramica dell’Hotel San Francesco al Monte al corso Vittorio Emanuele a Napoli. Di seguito vi parliamo dell’evento The Birds In Naples che si svolgerà sulla Terrazza Angiò del Renaissance Naples Hotel Mediterraneo, che si trova nel centro di Napoli a pochi passi da via Toledo e Piazza Municipio.

The Birds In Naples sulla Terrazza Angiò del Renaissance Naples Hotel Mediterraneo

Dal 26 al 28 maggio 2023 tre concerti gratuiti da non perdere per THE BIRDS IN NAPLES la rassegna musicale a cura di Arealive Srl con un evento che rende omaggio al sassofonista americano Charlie Parker che è stato uno dei padri del jazz, inventore del “bebop” e tra i più famosi interpreti e compositori della storia del jazz nel mondo.

La rassegna, che richiama il suo soprannome, “The Bird” propone una reinterpretazione dell’album “The Bird” attraverso tre spettacoli diversi che si susseguiranno nella stessa location per tre giorni diversi. Protagonisti dei concerti Arcangelo Michele Caso accompagnato da un quartetto d’Archi, la Bagarija Orkestar (trio di fiati e percussioni) e i Divieto di Swing con Giuseppe Colucci. I tre spettacoli forniranno tre visioni diverse ed uniche del repertorio di “The Bird” tese a valorizzare strumenti e melodie differenti della discografia del celebre sassofonista americano.

The Birds In Naples – programma dei concerti gratuiti

26 MAGGIO 2023 – Ore 19:00 TERRAZZA ANGIÒ – RENAISSANCE NAPLES HOTEL MEDITERRANEO – via Ponte di Tappia, 25 THE BIRD IN NAPLES. TAKE #1 Vojago – Arcangelo Michele Caso e Quartetto d’archi

27 MAGGIO 2023 – Ore 19:00 TERRAZZA ANGIÒ – RENAISSANCE NAPLES HOTEL MEDITERRANEO – via Ponte di Tappia, 25 THE BIRD IN NAPLES. TAKE #2 Bagarija Orkestar trio di fiati e percussioni

28 MAGGIO 2023 – Ore 19:00 TERRAZZA ANGIÒ – RENAISSANCE NAPLES HOTEL MEDITERRANEO – via Ponte di Tappia, 25 THE BIRD IN NAPLES. TAKE #3 Giuseppe Colucci e Divieto di Swing

Concerti ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite

Maggiori informazioni e programma completo del Maggio dei Monumenti 2023 – Sito ufficiale Comune di Napoli

