Maggio dei monumenti 2023: gli eventi gratuiti dell’ultimo weekend dal 1 al 4 giugno 2023

Grande successo anche quest’anno per il Maggio dei monumenti 2023 a Napoli con oltre 80 eventi ad ingresso gratuito e non solo. Una speciale edizione 2023 del Maggio con tanti Itinerari storico-artistici, spettacoli di danza, rappresentazioni teatrali, concerti, film, reading e iniziative speciali. Di seguito gli eventi che si terranno nel prossimo ed ultimo weekend da giovedì 1 a domenica 4 giugno 2023

Tanti eventi a Napoli per il Maggio dei Monumenti 2023 che si concluderà in questo weekend il 4 giugno 2023. Il Maggio quest’anno ha trovato una città in vetta non solo per la vittoria dello scudetto ma come città della cultura e piena zeppa di turisti e visitatori. E il Maggio dei Monumenti si adegua e propone un programma pieno di eventi, principalmente gratuiti “con lo sguardo all’insù” tra visite guidate, spettacoli di danza, di teatro e concerti, proiezioni di film, e tanto altro.

Di seguito gli eventi che si terranno nell’ultimo weekend da giovedì 1 a domenica 4 giugno 2023 che sono quasi tutti gratuiti: per partecipare è obbligatoria la prenotazione sulla piattaforma Eventbrite

Eventi per il Maggio dei Monumenti 2023 di giovedì 1 giugno 2023

. Rassegne cinematografiche ANTONIO CAPUANO Realizzata da: Ladoc – 01 GIUGNO – Ore 19:00 CINEMA ASTRA – Via Mezzocannone, 109 Proiezione GIALLO? (Italia, 2009, 92’) Interviene: Armando Andria Ingresso gratuito con prenotazione su piattaforma Eventbrite PANORAMICHE DALL’ALTO, VOLTEGGIARE E PRECIPITARE. Rassegne cinematografiche ANTONIO CAPUANO Realizzata da: Ladoc – 01 GIUGNO – Ore 21:00 CINEMA ASTRA – Via Mezzocannone, 109 Proiezione BAGNOLI JUNGLE (Italia, 2015, 103’) Intervengono: Luigi Attrice, Antonio Capuano, Gennaro Fasolino Introducono: Armando Andria, Alessia Brandoni, Fabrizio Croce. Ingresso gratuito con prenotazione su piattaforma Eventbrite

Eventi per il Maggio dei Monumenti 2023 di venerdì 2 giugno 2023

PAUSILYPON: SUGGESTIONI ALL’IMBRUNIRE Performance di danza aerea Organizzazione a cura di: Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus 02 GIUGNO 2023 – ore 18:00 (ingresso fino alle ore 18:30) PARCO ARCHEOLOGICO DEL PAUSILYPON – Grotta di Seiano, discesa Coroglio, 36 VOLI IMPREVEDIBILI ED ASCESE VELOCISSIME Con: Arianna Dell’Orfano, Francesca Longobardi, Flavia Caccese, Annalisa Freda Ingresso gratuito con prenotazione su piattaforma Eventbrite

Reading letterari Produzione: Teatro dell’Osso ETS 02 GIUGNO 2023 – Ore 19:00 TEATRO TRAM – via Port’Alba, 30 IL CANTO DELLA SIRENA Letture: Angela Rosa D’Auria Musiche dal vivo: Francesco Santagata Ingresso gratuito con prenotazione su piattaforma Eventbrite QUANDO LE SIRENE AVEVANO LE ALI Rassegna teatrale sui terrazzi della città A cura di: Teatringestazione 02 GIUGNO 2023 – Ore 21:00 CASA GESUALDI TRONO – via Mezzocannone, 19 BOW ECHO Di: Elisabetta Di Terlizzi Ingresso gratuito con prenotazione su piattaforma Eventbrite

Eventi per il Maggio dei Monumenti 2023 di sabato 3 giugno 2023

MOSTRA ITINERANTE Organizzazione a cura di: Officina Keller 03 GIUGNO 2023 – Ore 10:00 FONTANA SPINACORONA (punto di partenza itinerario) FIGURE Percorso accompagnato da guide professioniste Ingresso gratuito con prenotazione su piattaforma Eventbrite

Organizzazione a cura di: Officina Keller 03 GIUGNO 2023 – Ore 11:00 CAVEA PIZZOFALCONE (punto di partenza itinerario) IMPREVISTI Percorso accompagnato da guide professioniste Ingresso gratuito con prenotazione su piattaforma Eventbrite PAUSILYPON: SUGGESTIONI ALL’IMBRUNIRE Performance di danza aerea Organizzazione a cura di: Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus 03 GIUGNO 2023 – ore 18:00 (ingresso fino alle ore 18:30) PARCO ARCHEOLOGICO DEL PAUSILYPON – Grotta di Seiano, discesa Coroglio, 36 TRAIETTORIE IMPERCETTIBILI Con: Arianna Dell’Orfano, Ilaria Anastasio, Libera Caramiello, Demetra Arnone Ingresso gratuito con prenotazione su piattaforma Eventbrite

Reading letterari Produzione: Teatro dell’Osso ETS 03 GIUGNO 2023 – Ore 19:00 TEATRO TRAM – via Port’Alba 30 LA LUNA DI NAPOLI Letture: Valeria Impagliazzo Musiche dal vivo: Francesco Santagata Ingresso gratuito con prenotazione su piattaforma Eventbrite QUANDO LE SIRENE AVEVANO LE ALI Rassegna teatrale sui terrazzi della città A cura di: Teatringestazione 03 GIUGNO 2023 – Ore 21:00 CASA GESUALDI TRONO – via Mezzocannone, 19 BOW ECHO Di: Elisabetta Di Terlizzi Ingresso gratuito con prenotazione su piattaforma Eventbrite

Eventi per il Maggio dei Monumenti 2023 di domenica 4 giugno 2023

LABORATOR I 04 GIUGNO 2023 – Ore 11:30 SPAZIO COMUNALE PIAZZA FORCELLA – via Vicaria Vecchia, 23 LABORATORI DIDATTICI PER BAMBINI DAI 10 AI 15 ANNI Con: Rosy Rox Ingresso gratuito con prenotazione su piattaforma Eventbrite

Reading letterari Produzione: Teatro dell’Osso ETS 04 GIUGNO 2023 – Ore 19:00 TEATRO TRAM – via Port’Alba 30 IL VOLO DI ICARO Letture: Titti Nuzzolese Musiche dal vivo: Francesco Santagata Ingresso gratuito con prenotazione su piattaforma Eventbrite QUANDO LE SIRENE AVEVANO LE ALI Rassegna teatrale sui terrazzi della città A cura di: Teatringestazione 04 GIUGNO 2023 – Ore 21:00 CASA GESUALDI TRONO – via Mezzocannone, 19 BOW ECHO Di: Elisabetta Di Terlizzi Ingresso gratuito con prenotazione su piattaforma Eventbrite

Gli eventi sono a partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria su piattaforma Eventbrite

Maggiori informazioni e programma completo del Maggio dei Monumenti 2023

