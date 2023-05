Ricomincio da Port’Alba: Festival letterario gratuito a Napoli

Eventi gratuiti a Napoli per il Maggio dei monumenti 2023 e, tra i tanti, anche un interessante festival che vuole riportare la cultura e i grandi nomi della letteratura contemporanea nella via storica dei libri, Port’Alba

Maggio dei Monumenti 2023 a Napoli ci sta regalando tantissimi eventi gratuiti che seguono il tema di quest’anno che è Napoli in Vetta. Il Maggio quest’anno trova una città in vetta non solo per la vittoria dello scudetto ma come città della cultura e piena zeppa di turisti e visitatori.

E tra i tantissimi eventi gratuiti “con lo sguardo all’insù” come visite guidate, spettacoli di danza, di teatro e concerti, proiezioni di film, e tanto altro c’è anche un festival letterario che vuole portare l’attenzione sulla storica strada dei libri: Port’Alba.

Ricomincio da Port’Alba è un Festival letterario gratuito e senza prenotazione

Dal 26 al 28 maggio 2023 si terrà Ricomincio da Port’Alba, un Festival letterario gratuito organizzato dall’Associazione Ricomincio dai libri che ha l’obiettivo di riportare la cultura e i grandi nomi della letteratura contemporanea nella via storica dei libri. Tante le attività previste: ci saranno infatti incontri con autori (Lorenzo Marone, Rosi Selo, Massimiliano Virgilio, Stefania Spanò), un momento di autopresentazione di scrittori emergenti in un reading, uno speaker’s corner aperto al pubblico per presentare la propria realtà editoriale/culturale/libraria, organizzati coinvolgendo soprattutto i librai della storica strada e di tutto il centro cittadino.

Non mancherà uno speed-date letterario, con allestimento di un grande tavolo lungo via Port’Alba, offrendo ai partecipanti la possibilità di conoscersi e riconoscersi nelle pagine di un libro. Momento importante l’omaggio a Mauro Giancaspro, recentemente scomparso, figura di riferimento per la cultura cittadina e non solo. Editori e giornalisti dialogano sull’eredità culturale da lui lasciata e leggono alcuni suoi contributi di riflessione.

Ricomincio da Port’Alba, Festival letterario: gli incontri

26 MAGGIO 2023 – Ore 18:00 VIA PORT'ALBA INCONTRO CON AUTORE: MASSIMILIANO VIRGILIO Lo scrittore napoletano presenta il suo lavoro letterario "Il tempo delle stelle"

27 MAGGIO 2023 – Ore 10:30 VIA PORT'ALBA READING AUTORI

27 MAGGIO 2023 – Ore 11:30 VIA PORT'ALBA OMAGGIO A GIANCASPRO Presenti: la moglie, Claudio Ciccarone, Aldo Putignano, Francesco D'Amato, Alessandro Polidoro

27 MAGGIO 2023 – Ore 17:30 VIA PORT'ALBA BOOKMOB: FLASHMOB DI SCAMBIO DI LIBRI A cura di: Librincircolo

27 MAGGIO 2023 – Ore 18:00 INCONTRO CON AUTORE: STEFANIA SPANÒ L'autrice racconta "Nannina", il suo ultimo lavoro letterario.

28 MAGGIO 2023 – Ore 17:00 VIA PORT'ALBA SPEED DATE LETTERARIO Lo Speed-date letterario è un evento in cui i partecipanti possono incontrarsi e discutere di libri attraverso un gioco divertente e coinvolgente. Le persone potranno conoscersi e riconoscersi attraverso le pagine dei libri.

28 MAGGIO 2023 – Ore 18:00 VIA PORT'ALBA DIALOGO TRA AUTORI: ROSI SELO E LORENZO MARONE Dialogo sull'ultimo libro di Selo "Vincenzina ora lo sa".

26, 27, 28 MAGGIO 2023 – Dalle ore 11:00 alle ore 20:00 VIA PORT'ALBA SPEAKER'S CORNER Lo Speaker's corner è un'area in cui ascoltare brevi interventi di esperti del settore letterario su vari temi, come la scrittura, la pubblicazione e la promozione dei libri. Offrirà l'opportunità di approfondire la conoscenza della scena letteraria campana e delle sue dinamiche.

Per tutti gli eventi c’è l’ingresso libero fino ad esaurimento posti a sedere (n°30)

