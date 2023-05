La Collina di Pizzofalcone: passeggiate e visite gratuite alla scoperta della Cavea

Tanti eventi gratuiti a Napoli previsti per il Maggio dei monumenti 2023 e, tra i tanti, anche interessanti visite guidate gratuite dedicate alla collina di Pizzofalcone, presentando la bellezza e i contrasti attraverso scorci inediti, epigrafi, edifici e parchi di immenso valore storico e artistico

Tanti eventi a Napoli per il Maggio dei Monumenti 2023 che si terrà fino al 4 giugno 2023 con un programma pieno di manifestazioni, principalmente gratuite tra visite guidate, spettacoli di danza, di teatro e concerti, proiezioni di film, e tanto altro.

Di seguito vi presentiamo delle visite guidate gratuite per scoprire le bellezze della Collina di Pizzofalcone. Organizzata a cura di Officina Keller in collaborazione con altre associazioni l’iniziativa si sviluppa lungo un itinerario tematico intitolato “Imprevisti”, tutto dedicato alla collina di Pizzofalcone, di cui presenta bellezza e contrasti attraverso scorci inediti, epigrafi, edifici e parchi di immenso valore storico e artistico. Grazie al coinvolgimento diretto di persone del luogo, il quartiere sarà presentato da un punto di vista “interno”

“Imprevisti” visite alla scoperta della collina di Pizzofalcone

Le prossime visite si terranno nei giorni del 26 maggio 2023 alle ore 16:00 e nei giorni 27, 28 maggio e 03 giugno 2023 alle ore 11:00. Il punto di partenza dell’itinerario è la Cavea Pizzofalcone – Cima Rampe Lamont Young e sarà un percorso accompagnato da guide professioniste.

L’itinerario ci porterà alla scoperta delle bellezze della collina di Pizzofalcone seguendo il percorso che passa dalla Cavea Pizzofalcone, Società centrale operaia napoletana, Chiesa di S. Maria Egiziaca a Pizzofalcone, Rosta in via Egiziaca a Pizzofalcone 73, Palazzo Serra di Cassano, discesa del Calascione con targa dedicata a Sigismondo Thalberg, Basilica di Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone, Edicola in via Sant’Anna, Mascherone tra via Sant’Anna e vico Sant’Anna, Chiesa di Sant’Anna di Palazzo in Rosario di Palazzo, Roste in via San Mattia e che si chiude alla Chiesa di S. Maria della Concordia.

Gli eventi sono a partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria su piattaforma Eventbrite

Maggiori informazioni e programma completo del Maggio dei Monumenti 2023 – Sito ufficiale Comune di Napoli

Altri eventi del Maggio dei Monumenti 2023 che trovate su Napoli da Vivere

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.