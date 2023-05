Maggio dei monumenti 2023 a Napoli: gli eventi gratuiti del weekend dal 25 al 28 maggio 2023

Napoli in vetta è il Maggio dei monumenti 2023 con oltre 80 eventi ad ingresso gratuito e non solo. Una speciale edizione 2023 del Maggio con tanti Itinerari storico-artistici, spettacoli di danza, rappresentazioni teatrali, concerti, film, reading e iniziative speciali. Di seguito gli eventi che si terranno nel prossimo weekend da giovedì 25 a domenica 28 maggio 2023

Tanti eventi a Napoli per il Maggio dei Monumenti 2023 che si terrà dal 12 maggio al 4 giugno 2023 e si chiama Napoli in Vetta. Il Maggio quest’anno trova una città in vetta non solo per la vittoria dello scudetto ma come città della cultura e piena zeppa di turisti e visitatori. E il Maggio dei Monumenti si adegua e propone un programma pieno di eventi, principalmente gratuiti “con lo sguardo all’insù” tra visite guidate, spettacoli di danza, di teatro e concerti, proiezioni di film, e tanto altro.

Di seguito gli eventi che si terranno nel prossimo weekend da giovedì 25 a domenica 28 maggio 2023 che sono quasi tutti gratuiti: per partecipare è obbligatoria la prenotazione sulla piattaforma Eventbrite salvo alcuni casi specificati

Eventi per il Maggio dei Monumenti 2023 di giovedì 25 Maggio 2023

PANORAMICHE DALL’ALTO, VOLTEGGIARE E PRECIPITARE . Rassegne cinematografiche ANTONIO CAPUANO Realizzata da: Ladoc – 25 MAGGIO – Ore 10:00 CINEMA MODERNISSIMO – via Cisterna dell’Olio, 49/59 Proiezione NEL REGNO DI NAPOLI (Italia/Germania, 1978, 136’) Di: Werner Schroeter Interviene: Fabrizio Croce Ingresso gratuito con prenotazione su piattaforma Eventbrite

Eventi per il Maggio dei Monumenti 2023 di venerdì 26 Maggio 2023

PANORAMICHE DALL’ALTO, VOLTEGGIARE E PRECIPITARE . Rassegne cinematografiche ANTONIO CAPUANO 26 MAGGIO – Ore 10:00 CINEMA MODERNISSIMO – Via Cisterna dell’Olio, 49/59 Proiezione LE OCCASIONI DI ROSA (Italia, 1981, 90’) Di: Salvatore Piscicelli Interviene: Alberto Castellano Ingresso gratuito con prenotazione su piattaforma Eventbrite

Eventi per il Maggio dei Monumenti 2023 di sabato 27 Maggio 2023

MOSTRA ITINERANTE Organizzazione a cura di: Officina Keller 27 MAGGIO – Ore 10:00 FONTANA SPINACORONA – via Giuseppina Guacci Nobile, 9 FIGURE Percorso accompagnato da guide professioniste Itinerario: Fontana Spinacorona, Complesso di San Marcellino, Portale del Salvatore, Complesso di San Domenico Maggiore (performance “Il peso della leggerezza”), Chiesa di Donnaromita, Cappella Pappacoda, Effigie di Colapesce in via Mezzocannone, Palazzo in via Sedile di Porto 50.

Performance artistica inclusa in itinerario “Figure” A cura di: compagnia Malaorcula Partecipazione gratuita con prenotazione su piattaforma Eventbrite APERTURE STRAORDINARIE 27 MAGGIO – Ore 10:00 ed ore 10:45 OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAPODIMONTE – Salita Moiariello, 16 VERSO IL CIELO E OLTRE LE STELLE Apertura straordinaria A cura di: INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte Partecipazione gratuita con prenotazione su piattaforma Eventbrite

Long performance di break dance Organizzazione a cura di: Graf Srl – Direzione artistica: Pietro Vittorelli 27 MAGGIO – Ore 19:00 PARCO LA SECONDA – via Vincenzo Romaniello, 18 NAPOLI URBAN DANCE Con: Urban Fam Cast Ingresso libero senza prenotazione AXIS MUNDI Rassegna di teatro/danza Organizzazione a cura di: 3D Sound 27 MAGGIO – Ore 21:00 SAGRATO DELLA BASILICA DI SAN PAOLO MAGGIORE – piazza San Gaetano AXIS MUNDI Perfomance artistica partecipativa Direzione Movimenti coreografici: Manuela Stendardo Direzione Musicale: Marco Francini Meditazione Guidata: Rosanna Camerlingo – Direzione tecnica: Attilio Ruggiero Ideazione, Regia, sculture luminose, videoproiezioni: Gianluigi Maria Masucci Aiuto Regia: Gioia Fusco Performer e danzatrici: Chiara Kija, Mariagrazia Sarandrea, Manuela Stendardo, Matilde Severino, Paola Panzuto, Rosaria Margarita, Sabrina Di Pietro Cantanti: Marco Francini, Gioia Fusco, Monica Marra e il coro Freedom Voice Foto: Alessandra Bovino – Video: Trimlab Ingresso libero

Eventi per il Maggio dei Monumenti 2023 di domenica 28 Maggio 2023

PASSAGGI E PAESAGGI SONORI. LO SGUARDO DI E SU NAPOLI TRA ASIA, AFRICA E MEDITERRANEO Reading, interventi musicali e laboratori creativi A cura di: Università di Napoli L’Orientale – Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo 28 MAGGIO – Ore 9:00 e 14:00 PALAZZO CORIGLIANO – piazza S. Domenico Maggiore, 12 VISITE GUIDATE E LABORATORI Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili

Tutti gli eventi sono a partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria su piattaforma Eventbrite

Maggiori informazioni e programma completo del Maggio dei Monumenti 2023 – Sito ufficiale Comune di Napoli

