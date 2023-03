Terme Romane di Baia: scoperta una stanza con vista mozzafiato sul mare e sul lago Fusaro

Ph Facebook Parco Archeologico Campi Flegrei

Straordinaria scoperta alle Terme di Baia nel corso di lavori di pulizia e risistemazione. Coperta da una folta vegetazione è stata ritrovata una stanza monumentale di epoca romana larga 10 metri con lussuose decorazioni in marmo e vista spettacolare sul mare e sul Lago Fusaro

Scoperta eccezionale alle Terme Romane di Baia durante degli interventi di manutenzione e pulizia di una zona coperta di folta vegetazione. Trovata una stanza monumentale, larga 10 metri, con una lussuosa decorazione in marmo e che dispone di una veduta sia su Baia che sul lago. La nuova stanza, che si trova nel Palazzo Imperiale, che affaccia sul Parco Archeologico Sommerso, è posta sulla terrazza più alta della Villa dell’Ambulatio.

I resti della decorazione in marmo si intravedono anche nei pavimenti e sulle pareti e ritrovato anche un corridoio di servizio passava dietro ai vani, in modo che la servitù, in occasioni di ricevimento, potesse raggiungere gli ambienti.

Lo straordinario Parco Archeologico dei Campi Flegrei

La scoperta è stata effettuata dal Parco Archeologico dei Campi Flegrei durante degli interventi di manutenzione e pulizia di una zona coperta di folta vegetazione, ed i lavori continueranno per ritrovare altre bellezze ancora da riportare alla luce. Sulla pagina facebook dallo stesso Parco Archeologico “ siamo di fronte ad un contesto sicuramente prestigioso, al vertice delle numerose terrazze che formano il complesso”

Nel Parco Archeologico dei Campi Flegrei possiamo visitare straordinari monumenti dell’area flegrea tra cui il Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia, il Parco archeologico delle Terme di Baia, il Tempio di Diana e quello di Venere, le Cento Camerelle e la Tomba di Agrippina a Bacoli, la Grotta della Dragonara, il Sacello degli Augustali e la Piscina Mirabile a Miseno, il Parco Archeologico di Cuma con l’ Anfiteatro, la Grotta di Cocceio e il Tempio di Apollo, l’Anfiteatro Flavio e il Macellum Tempio di Serapide a Pozzuoli e tanti altri straordinari monumenti.

L’annuncio e le foto sulle pagine facebook del Parco Archeologico dei Campi Flegrei

