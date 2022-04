Parco Nazionale del Vesuvio: apre al pubblico gratuitamente il sentiero n. 11 “La Pineta di Terzigno”

Ph facebook Ente Parco Nazionale del Vesuvio

Aperto un nuovo e bellissimo sentiero nel Parco Nazionale del Vesuvio: si trova nella località Piana Tonda nel Comune di Terzigno, nell’area Nazionale del Vesuvio, e sarà percorribile anche dalle persone con difficoltà motorie. L’ingresso è gratuito

Un’altra grande opera nel Parco Nazionale del Vesuvio: aperto in questi giorni il Sentiero n.11, denominato “La Pineta di Terzigno”, che si trova nella località detta di Piana Tonda nel Comune di Terzigno, e che dispone di un percorso pianeggiante ideato anche per le persone con difficoltà motorie.

Un sentiero realizzato secondo le più moderne tecniche di ingegneria naturalistica con l’impiego di materiali naturali. Un luogo stupendo recuperato, ripristinato e arricchito dopo gli incendi del 2017, realizzato nell’ambito del “Grande progetto Vesuvio” per il rilancio dell’area protetta.

Il Sentiero n.11 “La Pineta di Terzigno” in località Piana Tonda

Il sentiero n. 11 si trova nel comune di Terzigno, uno dei 13 comuni del Parco Nazionale del Vesuvio, luogo legato alla storia al Vesuvio, che deve il nome alla terza colata di lava o “terzo fuoco” che nel 1631 devastò le falde del vulcano.

Un percorso realizzato per piacevoli e comode passeggiate, anche per le persone con difficoltà motorie e visive, seguendo moderne tecniche di ingegneria naturalistica con impiego esclusivo di materiali naturali. Un camminamento su una larga pedana in legno che non presenta dislivelli significativi, e che arriva ad una quota massima di 211 m s.l.m. e si percorre piacevolmente in 30 minuti per tutta la sua lunghezza di 1500 mt.

Un sentiero comodo, su pedana rivolto anche ai diversamente abili motori e visivi, che attraversa le bellezze paesaggistiche e naturali del Vesuvio, tra silenzi, suoni e odori del parco. Una zona che subì gravi danni dai roghi del 2017 e che ha subito un bell’intervento di restauro ambientale.

Tante novità dal Parco Nazionale del Vesuvio

